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Песков рассказал о дивидендах Армении от СНГ и ЕАЭС

Песков рассказал о дивидендах Армении от СНГ и ЕАЭС - 25.12.2024 Украина.ру

Песков рассказал о дивидендах Армении от СНГ и ЕАЭС

Армения остается важным участником СНГ и ЕАЭС, её премьер-министр Никол Пашинян 26 декабря присоединится к неформальному саммиту ЕАЭС по видеосвязи. Об этом 25 декабря заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

2024-12-25T13:40

2024-12-25T13:40

2024-12-25T13:40

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Неформальный саммит СНГ на курорте "Игора" в Ленинградской области проходит 25 декабря, сообщил Песков. На мероприятии по разным причинам отсутствуют лидеры Азербайджана и Армении.Песков сравнил это с дорогой, по которой осуществляется двустороннее движение."В этом заинтересовано и само СНГ, и наши армянские друзья", - добавил Песков.Тем временем Никол Пашинян сообщил, что заболел ковидом, но уже чувствует себя лучше и 26 декабря выйдет из самоизоляции.Ильхам Алиев был вынужден вернуться в Баку из-за катастрофы с азербайджанским лайнером близ казахстанского города Актау. В связи с этим президент Азербайджана прервал визит в Россию.Ранее на эту тему: Самолет рейса Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Казахстане, есть погибшие Также известно, что Следком России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета AZAL в Казахстане

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новости, армения, азербайджан, россия, дмитрий песков, никол пашинян, ильхам алиев, снг, еаэс, одкб, евразийская интеграция, евразия, евразийский союз, постсоветское пространство