Песков рассказал о дивидендах Армении от СНГ и ЕАЭС - 25.12.2024 Украина.ру
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Песков рассказал о дивидендах Армении от СНГ и ЕАЭС
Песков рассказал о дивидендах Армении от СНГ и ЕАЭС - 25.12.2024 Украина.ру
Песков рассказал о дивидендах Армении от СНГ и ЕАЭС
Армения остается важным участником СНГ и ЕАЭС, её премьер-министр Никол Пашинян 26 декабря присоединится к неформальному саммиту ЕАЭС по видеосвязи. Об этом 25 декабря заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2024-12-25T13:40
2024-12-25T13:40
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Неформальный саммит СНГ на курорте "Игора" в Ленинградской области проходит 25 декабря, сообщил Песков. На мероприятии по разным причинам отсутствуют лидеры Азербайджана и Армении.Песков сравнил это с дорогой, по которой осуществляется двустороннее движение."В этом заинтересовано и само СНГ, и наши армянские друзья", - добавил Песков.Тем временем Никол Пашинян сообщил, что заболел ковидом, но уже чувствует себя лучше и 26 декабря выйдет из самоизоляции.Ильхам Алиев был вынужден вернуться в Баку из-за катастрофы с азербайджанским лайнером близ казахстанского города Актау. В связи с этим президент Азербайджана прервал визит в Россию.Ранее на эту тему: Самолет рейса Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Казахстане, есть погибшие Также известно, что Следком России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета AZAL в Казахстане
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новости, армения, азербайджан, россия, дмитрий песков, никол пашинян, ильхам алиев, снг, еаэс, одкб, евразийская интеграция, евразия, евразийский союз, постсоветское пространство
Новости, Армения, Азербайджан, Россия, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, евразийская интеграция, Евразия, Евразийский союз, постсоветское пространство

Песков рассказал о дивидендах Армении от СНГ и ЕАЭС

13:40 25.12.2024
 
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Армения остается важным участником СНГ и ЕАЭС, её премьер-министр Никол Пашинян 26 декабря присоединится к неформальному саммиту ЕАЭС по видеосвязи. Об этом 25 декабря заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Неформальный саммит СНГ на курорте "Игора" в Ленинградской области проходит 25 декабря, сообщил Песков. На мероприятии по разным причинам отсутствуют лидеры Азербайджана и Армении.
"Армения приостановила участие в формате ОДКБ, - сказал Песков. - Тем не менее, Армения по-прежнему очень важный участник и ЕАЭС, и СНГ. Армения и армянский народ получают очень много дивидендов от этого участия".
Песков сравнил это с дорогой, по которой осуществляется двустороннее движение.
"В этом заинтересовано и само СНГ, и наши армянские друзья", - добавил Песков.
Тем временем Никол Пашинян сообщил, что заболел ковидом, но уже чувствует себя лучше и 26 декабря выйдет из самоизоляции.
Ильхам Алиев был вынужден вернуться в Баку из-за катастрофы с азербайджанским лайнером близ казахстанского города Актау. В связи с этим президент Азербайджана прервал визит в Россию.
Ранее на эту тему: Самолет рейса Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Казахстане, есть погибшие
Также известно, что Следком России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета AZAL в Казахстане
 
НовостиАрменияАзербайджанРоссияДмитрий ПесковНикол ПашинянИльхам АлиевСНГЕАЭСОДКБевразийская интеграцияЕвразияЕвразийский союзпостсоветское пространство
 
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