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Хорошего решения нет: Ищенко об Израиле, терроризме и о том, что осталось от ВСУ

Хорошего решения нет: Ищенко об Израиле, терроризме и о том, что осталось от ВСУ - 25.12.2024 Украина.ру

Хорошего решения нет: Ищенко об Израиле, терроризме и о том, что осталось от ВСУ

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 25.12.2024

2024-12-25T13:57

2024-12-25T13:57

2024-12-25T13:57

видео

россия

израиль

иран

ростислав ищенко

дональд трамп

эрдоган

вооруженные силы украины

ес

нато

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. 00:41 – О посредничестве Трампа; 03:19 – О силах ВСУ;14:58 – О действиях Израиля; 31:31 – О ядерной программе Ирана; 39:53 – Эрдоган и позиция Турции; 44:01 – Армия Польши и её направленность; 47:11 – Об уровне благосостояния в СССР и в России;57:33 – Об освоении космоса. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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