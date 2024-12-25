Хорошего решения нет: Ищенко об Израиле, терроризме и о том, что осталось от ВСУ - 25.12.2024 Украина.ру
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Хорошего решения нет: Ищенко об Израиле, терроризме и о том, что осталось от ВСУ
Хорошего решения нет: Ищенко об Израиле, терроризме и о том, что осталось от ВСУ - 25.12.2024 Украина.ру
Хорошего решения нет: Ищенко об Израиле, терроризме и о том, что осталось от ВСУ
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 25.12.2024
2024-12-25T13:57
2024-12-25T13:57
видео
россия
израиль
иран
ростислав ищенко
дональд трамп
эрдоган
вооруженные силы украины
ес
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. 00:41 – О посредничестве Трампа; 03:19 – О силах ВСУ;14:58 – О действиях Израиля; 31:31 – О ядерной программе Ирана; 39:53 – Эрдоган и позиция Турции; 44:01 – Армия Польши и её направленность; 47:11 – Об уровне благосостояния в СССР и в России;57:33 – Об освоении космоса. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, израиль, иран, ростислав ищенко, дональд трамп, эрдоган, вооруженные силы украины, ес, нато, сво, переговоры, космос, всу, турция, сирия, башар асад, польша, видео
Видео, Россия, Израиль, Иран, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Эрдоган, Вооруженные силы Украины, ЕС, НАТО, СВО, переговоры, космос, ВСУ, Турция, Сирия, Башар Асад, Польша

Хорошего решения нет: Ищенко об Израиле, терроризме и о том, что осталось от ВСУ

13:57 25.12.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей.
00:41 – О посредничестве Трампа;
03:19 – О силах ВСУ;
14:58 – О действиях Израиля;
31:31 – О ядерной программе Ирана;
39:53 – Эрдоган и позиция Турции;
44:01 – Армия Польши и её направленность;
47:11 – Об уровне благосостояния в СССР и в России;
57:33 – Об освоении космоса.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
ВидеоРоссияИзраильИранРостислав ИщенкоДональд ТрампЭрдоганВооруженные силы УкраиныЕСНАТОСВОпереговорыкосмосВСУТурцияСирияБашар АсадПольша
 
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