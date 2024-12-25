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Хорошего решения нет: Ищенко об Израиле, терроризме и о том, что осталось от ВСУ
Хорошего решения нет: Ищенко об Израиле, терроризме и о том, что осталось от ВСУ - 25.12.2024 Украина.ру
Хорошего решения нет: Ищенко об Израиле, терроризме и о том, что осталось от ВСУ
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 25.12.2024
2024-12-25T13:57
2024-12-25T13:57
2024-12-25T13:57
видео
россия
израиль
иран
ростислав ищенко
дональд трамп
эрдоган
вооруженные силы украины
ес
нато
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей. 00:41 – О посредничестве Трампа; 03:19 – О силах ВСУ;14:58 – О действиях Израиля; 31:31 – О ядерной программе Ирана; 39:53 – Эрдоган и позиция Турции; 44:01 – Армия Польши и её направленность; 47:11 – Об уровне благосостояния в СССР и в России;57:33 – Об освоении космоса. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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Хорошего решения нет: Ищенко об Израиле, терроризме и о том, что осталось от ВСУ
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей.
00:41 – О посредничестве Трампа;
14:58 – О действиях Израиля;
31:31 – О ядерной программе Ирана;
39:53 – Эрдоган и позиция Турции;
44:01 – Армия Польши и её направленность;
47:11 – Об уровне благосостояния в СССР и в России;
57:33 – Об освоении космоса.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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