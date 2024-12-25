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Котельные, ТЭЦ: мэр Харькова пожаловался на разрушения после ударов ВС РФ
Котельные, ТЭЦ: мэр Харькова пожаловался на разрушения после ударов ВС РФ - 25.12.2024 Украина.ру
Котельные, ТЭЦ: мэр Харькова пожаловался на разрушения после ударов ВС РФ
Энергетические объекты, котельные, а также теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) попали под удар в Харькове. Об этом сообщил 25 декабря мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале
2024-12-25T13:14
2024-12-25T13:14
2024-12-25T13:15
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"Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" ввела специальные графики отключения света в Харькове", - отметил мэр.По его словам, при этом электротранспорт в городе продолжает работать. Специалисты устраняют аварии на объектах.Вице-премьер, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба ранее в среду сообщил, что около 500 тысяч абонентов в Харьковской области после взрывов остались без теплоснабжения.Утром в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Кременчуге, Кривом Роге, Днепропетровске, городе Бурштын Ивано-Франковской области. Подробнее - в материале "Более семидесяти ракет и ста дронов": Зеленский подтвердил удар ВС РФ по энергетике на сайте Украина.ру.
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новости, харьков, игорь терехов, россия, украина, укрэнерго
Новости, Харьков, Игорь Терехов, Россия, Украина, Укрэнерго
Котельные, ТЭЦ: мэр Харькова пожаловался на разрушения после ударов ВС РФ
13:14 25.12.2024 (обновлено: 13:15 25.12.2024)
Энергетические объекты, котельные, а также теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) попали под удар в Харькове. Об этом сообщил 25 декабря мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале