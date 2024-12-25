https://ukraina.ru/20241225/1059938437.html
Новый Труд: с Покровского направления пришла хорошая новость
Новый Труд: с Покровского направления пришла хорошая новость - 25.12.2024 Украина.ру
Новый Труд: с Покровского направления пришла хорошая новость
Российские войска освободили населенный пункт Новый Труд в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 декабря сообщили в Минобороны РФ
2024-12-25T13:32
2024-12-25T13:32
2024-12-25T13:32
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курахово
сергей лавров
дональд трамп
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населенный пункт
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Тем временем в украинских СМИ паника: издания наперебой пишут об активизации российских военных на фронте. В число самых горячих участков украинская сторона включила Курахово, Торецк, Краматорск, а также Северское, Харьковское и Покровское направления.По последним данным Минобороны РФ, за 2024 года российские военные освободили более 190 населенных пунктов Донбасса.Другие темы: Иллюзий нет: Лавров высказался о завершении СВО и роли Трампа в этом процессе.
https://ukraina.ru/20241225/1059932081.html
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новости, россия, донецкая народная республика, курахово, сергей лавров, дональд трамп, освобождение, вс рф, населенный пункт
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Курахово, Сергей Лавров, Дональд Трамп, освобождение, ВС РФ, населенный пункт
Новый Труд: с Покровского направления пришла хорошая новость
Российские войска освободили населенный пункт Новый Труд в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 декабря сообщили в Минобороны РФ