https://ukraina.ru/20241225/1059938437.html

Новый Труд: с Покровского направления пришла хорошая новость

Новый Труд: с Покровского направления пришла хорошая новость - 25.12.2024 Украина.ру

Новый Труд: с Покровского направления пришла хорошая новость

Российские войска освободили населенный пункт Новый Труд в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 декабря сообщили в Минобороны РФ

2024-12-25T13:32

2024-12-25T13:32

2024-12-25T13:32

новости

россия

донецкая народная республика

курахово

сергей лавров

дональд трамп

освобождение

вс рф

населенный пункт

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Тем временем в украинских СМИ паника: издания наперебой пишут об активизации российских военных на фронте. В число самых горячих участков украинская сторона включила Курахово, Торецк, Краматорск, а также Северское, Харьковское и Покровское направления.По последним данным Минобороны РФ, за 2024 года российские военные освободили более 190 населенных пунктов Донбасса.Другие темы: Иллюзий нет: Лавров высказался о завершении СВО и роли Трампа в этом процессе.

https://ukraina.ru/20241225/1059932081.html

россия

донецкая народная республика

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новости, россия, донецкая народная республика, курахово, сергей лавров, дональд трамп, освобождение, вс рф, населенный пункт