Новый Труд: с Покровского направления пришла хорошая новость - 25.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241225/1059938437.html
Новый Труд: с Покровского направления пришла хорошая новость
Новый Труд: с Покровского направления пришла хорошая новость - 25.12.2024 Украина.ру
Новый Труд: с Покровского направления пришла хорошая новость
Российские войска освободили населенный пункт Новый Труд в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 декабря сообщили в Минобороны РФ
2024-12-25T13:32
2024-12-25T13:32
новости
россия
донецкая народная республика
курахово
сергей лавров
дональд трамп
освобождение
вс рф
населенный пункт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050717699_0:241:3107:1990_1920x0_80_0_0_051cc8559c00a8c13afb16a507662927.jpg
Тем временем в украинских СМИ паника: издания наперебой пишут об активизации российских военных на фронте. В число самых горячих участков украинская сторона включила Курахово, Торецк, Краматорск, а также Северское, Харьковское и Покровское направления.По последним данным Минобороны РФ, за 2024 года российские военные освободили более 190 населенных пунктов Донбасса.Другие темы: Иллюзий нет: Лавров высказался о завершении СВО и роли Трампа в этом процессе.
https://ukraina.ru/20241225/1059932081.html
россия
донецкая народная республика
курахово
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050717699_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_f6a3d9b6e415e7e30baea707b7955d90.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, курахово, сергей лавров, дональд трамп, освобождение, вс рф, населенный пункт
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Курахово, Сергей Лавров, Дональд Трамп, освобождение, ВС РФ, населенный пункт

Новый Труд: с Покровского направления пришла хорошая новость

13:32 25.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска освободили населенный пункт Новый Труд в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 25 декабря сообщили в Минобороны РФ
"В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новый Труд Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.
Тем временем в украинских СМИ паника: издания наперебой пишут об активизации российских военных на фронте. В число самых горячих участков украинская сторона включила Курахово, Торецк, Краматорск, а также Северское, Харьковское и Покровское направления.
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
11:22
Самые горячие направления: на Украине пожаловались на упорство ВС РФУтром 25 декабря сразу несколько украинских изданий опубликовали сообщения о том, что российские военные усилили активность. В материалах фигурируют Кураховское, Харьковское и Северское направления, а также Торецк и Краматорск
По последним данным Минобороны РФ, за 2024 года российские военные освободили более 190 населенных пунктов Донбасса.
Другие темы: Иллюзий нет: Лавров высказался о завершении СВО и роли Трампа в этом процессе.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаКураховоСергей ЛавровДональд ТрампосвобождениеВС РФнаселенный пункт
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Конец французской колониальной империи. Макрона гонят с Коморских островов
15:07СБУ поймала главу одесского отделения партии "Удар Виталия Кличко" на взятке в миллион долларов
14:58Игра Трампа, расчёт Путина, обречённость Зеленского. О чём молчат в Вашингтоне, Москве и Киеве
14:30Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечества
14:16Украину отключают, Киев готовит теракты, обстрелы и налеты. Главное на Украине на 13:00 25 декабря
14:13Депутат Рады предложила упростить мобилизацию осужденных
14:08Лавров об окончании СВО: нет смысла в перемирии, надо устранять первопричины конфликта
14:02Что будет, если Трамп не доживёт до инаугурации и чем Зеленский шокировал Байдена — Корнилов
13:57Сердечко на замке: Седокова впервые вышла в соцсети после смерти Тиммы
13:57Хорошего решения нет: Ищенко об Израиле, терроризме и о том, что осталось от ВСУ
13:42"Отмерить так, чтобы отрезать по полной программе": Лавров об ответе РФ на атаки Киева
13:40Песков рассказал о дивидендах Армении от СНГ и ЕАЭС
13:32Новый Труд: с Покровского направления пришла хорошая новость
13:15Следком России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета AZAL в Казахстане
13:14Котельные, ТЭЦ: мэр Харькова пожаловался на разрушения после ударов ВС РФ
13:14Губернатор: взрыв в ТЦ Владикавказа - результат падения обломков сбитого БПЛА
12:59Лавров: мирные предложения Путина по Украине не являются предварительными условиями
12:58Иллюзий нет: Лавров высказался о завершении СВО и роли Трампа в этом процессе
12:50Кремль выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета в Казахстане
12:41Правительство Украины продлило запрет экспорта соли, драгметаллов и газа
Лента новостейМолния