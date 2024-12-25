Губернатор: взрыв в ТЦ Владикавказа - результат падения обломков сбитого БПЛА - 25.12.2024 Украина.ру
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Губернатор: взрыв в ТЦ Владикавказа - результат падения обломков сбитого БПЛА
Губернатор: взрыв в ТЦ Владикавказа - результат падения обломков сбитого БПЛА - 25.12.2024 Украина.ру
Губернатор: взрыв в ТЦ Владикавказа - результат падения обломков сбитого БПЛА
Взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа "Алания Молл" был вызван падением обломков сбитого беспилотника. Эту информацию 25 декабря подтвердило Минобороны РФ. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале уточнил подробности
2024-12-25T13:14
2024-12-25T13:33
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В МЧС подтвердили, что при пожаре погиб один человек, еще двое получили повреждения. Уточняется также, что разрушения в "Алания Молл" большие, площадь пожара оценивается как минимум в 800 квадратных метров, при этом несущие конструкции здания не повреждены.По данным Министерства обороны, атака беспилотниками была предпринята врагом еще по нескольким регионам Северо-Кавказского федерального округа. Работа чрезвычайных служб продолжается.В этот же день, 25 декабря, ВСУ обстреляли американскими HIMARS город Льгов Курской области."Три женщины, предварительно, погибли после атаки HIMARS на Льгов Курской области. На улицы города упали минимум шесть ракет. ВСУ попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод, в нескольких местах начались пожары. В Льгове находится колония с пленными всушниками - они могли быть целью атаки", - уточнил телеграм-канал Mash.Другие темы: "Более семидесяти ракет и ста дронов": Зеленский подтвердил удар ВС РФ по энергетике.
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новости, россия, северная осетия, сергей меняйло, бпла
Новости, Россия, Северная Осетия, Сергей Меняйло, БПЛА

Губернатор: взрыв в ТЦ Владикавказа - результат падения обломков сбитого БПЛА

13:14 25.12.2024 (обновлено: 13:33 25.12.2024)
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожар в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе
Пожар в торговом центре Алания Молл во Владикавказе
© МЧС РФ
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Взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа "Алания Молл" был вызван падением обломков сбитого беспилотника. Эту информацию 25 декабря подтвердило Минобороны РФ. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале уточнил подробности
"Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня в 8:28. Версию подтверждают и предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий. На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошел извне. Взрывотехники ищут фрагменты беспилотного летательного аппарата", – написал Меняйло.
В МЧС подтвердили, что при пожаре погиб один человек, еще двое получили повреждения. Уточняется также, что разрушения в "Алания Молл" большие, площадь пожара оценивается как минимум в 800 квадратных метров, при этом несущие конструкции здания не повреждены.
По данным Министерства обороны, атака беспилотниками была предпринята врагом еще по нескольким регионам Северо-Кавказского федерального округа. Работа чрезвычайных служб продолжается.
В этот же день, 25 декабря, ВСУ обстреляли американскими HIMARS город Льгов Курской области.
"Три женщины, предварительно, погибли после атаки HIMARS на Льгов Курской области. На улицы города упали минимум шесть ракет. ВСУ попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод, в нескольких местах начались пожары. В Льгове находится колония с пленными всушниками - они могли быть целью атаки", - уточнил телеграм-канал Mash.
11:40
ВСУ атакуют курский Льгов американскими HIMARS. Есть погибшиеВСУ ведут обстрел города Льгов Курской области. Известно, что ракеты американского производства HIMARS попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, жилой дом и газопровод. СМИ сообщают как минимум о трех жертвах
Другие темы: "Более семидесяти ракет и ста дронов": Зеленский подтвердил удар ВС РФ по энергетике.
 
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