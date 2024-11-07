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Зеленский поблагодарил Запад за российские активы и снова попросил денег

Зеленский поблагодарил Запад за российские активы и снова попросил денег - 07.11.2024 Украина.ру

Зеленский поблагодарил Запад за российские активы и снова попросил денег

На Украине высоко ценят, что Запад украл российские активы и пообещал дать их Киеву в кредит. Но этого мало. Такое сообщение в своем телеграм-канале 7 ноября оставил Владимир Зеленский

2024-11-07T16:14

2024-11-07T16:14

2024-11-07T16:14

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В июне лидеры G7 договорились предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов. Сообщалось, что обслуживаться он будет за счет доходов, полученных от российских замороженных активов. Предполагалось, что США и ЕС возьмут на себя по 20 миллиардов, а оставшиеся 10 миллиардов разделят Великобритания, Япония и Канада.Позже Вашингтон потребовал гарантий, что российские активы останутся замороженными в Европе на длительный период, а не будут продлеваться каждый полгода, как сейчас. Однако в начале октября Венгрия затормозила окончательное соглашение по кредиту G7 Киеву, отложив решение о сроках возобновления антироссийских санкций ЕС до окончания президентских выборов в США.В октябре Европарламент все же одобрил выделение Украине кредита в 35 миллиардов евро из замороженных российских активов. А вот взнос США задерживается, как сообщается, по причине того, что администрация Джо Байдена ищет более надежные гарантии того, что замороженные российские активы останутся обездвиженными на европейских счетах в течение всего срока кредита.Активы Центрального банка России на сумму около 210 миллиардов евро были заморожены в ЕС в рамках антироссийских санкций. Еще порядка 4-5 миллиардов долларов России заморозили США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заморозку российских активов на Западе кражей.Другие темы: Где теперь брать деньги? Зеленский придумал новый план.

https://ukraina.ru/20241023/1058297451.html

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новости, украина, сша, запад, владимир зеленский, джо байден, сергей лавров, ес, европарламент, замороженные активы