Зеленский поблагодарил Запад за российские активы и снова попросил денег
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine, Владимир Зеленский
На Украине высоко ценят, что Запад украл российские активы и пообещал дать их Киеву в кредит. Но этого мало. Такое сообщение в своем телеграм-канале 7 ноября оставил Владимир Зеленский
"Российские активы. Я хочу поблагодарить каждого лидера, отстаивающего право Украины использовать средства из российских активов. Честно говоря, это украинские деньги. Эта война происходит на украинской земле. Для этого требуются средства. И сейчас вместо того, чтобы искать причины для затягивания решений, необходимо найти механизм, как направить средства на Украину, чтобы они поскорее начали работать", - написал Зеленский в сети "Телеграм", использование которой в служебных целях запрещено для украинских чиновников.
В июне лидеры G7 договорились предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов. Сообщалось, что обслуживаться он будет за счет доходов, полученных от российских замороженных активов. Предполагалось, что США и ЕС возьмут на себя по 20 миллиардов, а оставшиеся 10 миллиардов разделят Великобритания, Япония и Канада.
Позже Вашингтон потребовал гарантий, что российские активы останутся замороженными в Европе на длительный период, а не будут продлеваться каждый полгода, как сейчас. Однако в начале октября Венгрия затормозила окончательное соглашение по кредиту G7 Киеву, отложив решение о сроках возобновления антироссийских санкций ЕС до окончания президентских выборов в США.
В октябре Европарламент все же одобрил выделение Украине кредита в 35 миллиардов евро из замороженных российских активов. А вот взнос США задерживается, как сообщается, по причине того, что администрация Джо Байдена ищет более надежные гарантии того, что замороженные российские активы останутся обездвиженными на европейских счетах в течение всего срока кредита.
23 октября, 11:40Министр финансов США: украденные российские активы покроют кредит КиевуЗамороженные российские активы, большая часть которых находится в Европе, позволят получить достаточно средств для покрытия американской части (20 миллиардов долларов) кредита G7 Украине. Такое заявление во время пресс-конференции сделала министр финансов США Джанет Йеллен
Активы Центрального банка России на сумму около 210 миллиардов евро были заморожены в ЕС в рамках антироссийских санкций. Еще порядка 4-5 миллиардов долларов России заморозили США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заморозку российских активов на Западе кражей.
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