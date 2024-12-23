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Снималась ли в порно премьер Латвии? Как Россия "курит сигары" и унижает НАТО и Канада как новый штат США

Снималась ли в порно премьер Латвии? Как Россия "курит сигары" и унижает НАТО и Канада как новый штат США - 23.12.2024 Украина.ру

Снималась ли в порно премьер Латвии? Как Россия "курит сигары" и унижает НАТО и Канада как новый штат США

О чем говорили на этой неделе политики, блогеры и журналисты? Что обсуждали? Чему радовались и чего опасались?

2024-12-23T02:47

2024-12-23T02:47

2024-12-23T02:47

эксклюзив

латвия

украина

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Ругались премьер Латвии, кривлялся некто Зеленский.Иронично высказывались президенты Азербайджана и Польши.Тихонечко "пнули" Украину неизвестные чиновники Испании и Болгарии.Заставлял всех молчать глава НАТО.А Евросоюз угрожал Грузии (как обычно, впрочем).Премьер и её прошлое"Самый интеллигентный" премьер Европы показала себя на очередном заседании правительства. Дело было в Латвии.- Не подавись!- Не захлебнись рвотой!Так обращается премьер Латвии к оппонентам, депутатам, которые спрашивают у неё, зачем так много денег Латвия отправляет Украине.А один из депутатов всего лишь высказал предположение, что Эвика Силиня не способна управлять страной.Знакомьтесь, это латышский премьер Эвика Силиня, 49 лет.Юрист по образованию, Эвика много лет проработала парламентским секретарём министра внутренних дел Латвии.Трижды участвовала в выборах, пыталась стать депутатом Сейма, и трижды их проигрывала.Говорят, что в предыдущие годы, еще до занятия столь важного поста, Эвика Силиня снималась в порно. Под именем "Эвита".Местные журналисты перед её избранием выясняли, фейк это или нет, и так и не выяснили. Вроде бы, очень похожая актриса снималась. А может, всё-таки она, Эвика - Эвита?Перед самыми выборами премьера в сети появилось видео, где 21-летняя Эвика проходит кастинг на "фильмы для взрослых". Но Эвика категорически отрицала, что это была она.Потом Эвика была подругой криминального латышского авторитета. И это тоже неправда, говорит Силиня.А вот судя по выражениям, которые допускает в своей речи премьер Латвии, вполне возможно, она и была вхожа в криминальный мир.Надо сказать, что даже присягу премьера Эвика произносила дважды. Там была совсем короткая речь, но Силиня умудрилась сделать в ней пару ошибок.Сейчас Эвика - мать троих детей, супруга известного адвоката. Порно, если даже и было, то давно в прошлом. Наверное.Как же женщина с такими "скелетами в шкафу" и с опытом работы - секретарь (правда, с юридическим уклоном, но не более, чем секретарь) стала премьером страны? Так ведь именно таких и выбирают! Выбирают местную "элиту" и потом заботливо выращивают еёспециальные структуры.Силиня - конечно же, выкормыш структур Сороса, откуда вышло всё поколение сегодняшних новых "лидеров Европы".1 октября 2022 года она была наконец-то избрана депутатом Сейма. В декабре 2022 года она стала министром, а в сентябре 2023 её избрали новым премьером Латвии.Депутатом она была 1 месяц, министром - 9 месяцев, после чего сразу заняла пост премьера.Головокружительная карьера. Всего лишь за 10 месяцев Эвика Силиня прошла путь от секретарши до премьера страны.Конечно, на это место её могли поставить только западные кураторы.Эвика Силиня - яростный приверженец помощи Украине. Латвия "помогает" Украине изо всех сил, забыв про собственное население.Конечно, и президент Латвии открытый гей Ринкявичус - двумя руками "за" продолжение и увеличение этой помощи.Вот такая парочка стоит во главе Латвии.Президент - гей и премьер - бывшая порнозвезда. Гей настоящий, совершивший, как говорится, "каминг аут". Порнозвезда - возможная.Но именно таких людей, которыми легко управлять, так как они уязвимы перед разоблачением, и ставят на так называемые "выборные должности".Со странным прошлым, с нетрадиционной ориентацией.Неужели Латвия не может выбрать других правителей? Не может, конечно. Всех "выбирают" в руководстве ЕС. При чём тут вообще народ?Вот такие правила. Это же Европа - "прекрасный сад", как говорил "садовник Боррель." А вокруг - страшные джунгли.Буквально недавно эту аллегорию Борреля вспомнил президент Азербайджана Ильхам Алиев.Алиев про Борреля"Однажды Боррель назвал Европу цветущим садом, а всё, что вне его - джунглями.Раз мы джунгли, держитесь от нас подальше," - сказал Ильхам Алиев в интервью Дмитрию Киселеву.Прекрасное интервью зубра международной дипломатии, каковым является Ильхам Алиев (выпускник МГИМО, окончил там же аспирантуру, защитил диссертацию и преподавал в МГИМО).Там много высказываний, которые разойдутся отдельными цитатами.Про Борреля:"Что касается Борреля, я думаю, если бы он жил на несколько десятилетий раньше, он был бы хорошим министром иностранных дел при диктаторе Франко. Ему просто не повезло жить в другое время."О Франции, где "во внешней и внутренней политике - провал за провалом.""И кто автор этого провала? Господин Макрон. Вот о чем надо думать. А не о том, как навредить Азербайджану. Об нас зубки свои-то поломали уже. Хотя бы остаток пусть сохранят. "А президент Франции Макрон, в то время как у него одни только провалы - что в политике, что в экономике - спешит тоже "помочь Украине". Он преследует на самом деле, конечно, другие, свои цели: встать во главе каких-то новых военных структур Европы.Создание "европейского НАТО", во главе которого стоял бы сам Макрон, это мечта президента Франции.Наверняка об этом он тоже разговаривал с Дональдом Трампом во время встречи в Париже. А на неделе он съездил к другому Дональду."Рукопожатие с Дональдами"На этот раз Макрон отправился к Дональду ТускуИ получил от ворот поворот. Туск не стал соглашаться хотя бы гипотетически на отправку войск Польши на Украину.Президент Польши ответил, что "польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня."Макрон был очень раздражён, он даже уехал раньше намеченного окончания визита. Должен был еще посетить какую-то школу, но резко "финишировал" свой визит в Польшу сразу после переговоров с Туском.Дональд Туск, напротив, очень довольный, написал после неудачного визита Макрона:"Рукопожатие с Дональдами для Макрона - проблема".Туск вовремя "подмигнул" Дональду Трампу, намекая на рукопожатие Макрона и Трампа при встрече в Париже, когда Трамп чуть, кажется, руку не вывернул президенту Франции.Раньше Туск называл Трампа всякими нехорошими словами. Но теперь он это категорически отрицает, журналистов к себе с такими неприличными вопросами не допускает.И Трампу посылает ненавязчивые, легкие приветы. Мы, поляки, тоже, мол, умеем французов ставить на место.Конечно, надо учитывать, что позиция Туска и вообще Польши легко может трансформироваться в "охотно посылаем войска на Украину", если так прикажут США.Все вообще в Европе ждут: какой будет приказ из США?Болгария и Испания не посылают войска на УкраинуПрактически синхронно откликнулись ещё две страны Европы.Испания, которая подписала двустороннее соглашение с Украиной, уведомила, что военных на Украину посылать не собирается.А Болгария, которая собиралась подписать такое же соглашение, вдруг передумала. "До инаугурации Трампа".Не рассматриваем...Не подписываем...Украина всё чаще сейчас начнёт сталкиваться с отказами от европейских "партнёров".А проникшая в руководство дипломатии ЕС бывшая премьер Эстонии подготовила тем временем страшную месть Грузии."Страшная месть" для ГрузииЕвросоюз замыслил по отношению к Грузии ужасное.Грузии отменят "безвиз". За "подавление протестов".Обладатели дипломатических и служебных паспортов и члены их семей больше не смогут приезжать в страны ЕС без ограничений.Только на 90 дней в течение полугода."Страшную месть" предложила Кая Каллас, которая недавно как раз сменила того самого Борреля на посту главного дипломата ЕС.Несмотря на то, что депутаты, должностные лица, мэры и другие чиновники Грузии неоднократно заявляли, что обойдутся без ЕС и без их виз, во всех смыслах, те продолжают гнуть свою линию."Мы не продаёмся", - сказал Георгий Кобахидзе.Но мозг Каи Каллас отказывается продуцировать нечто более сложное, чем "а мы вот запретим вашим жёнам закупаться в бутиках на Елисейских полях". Только 180 дней в году разрешим! И тогда точно начнется революция в Грузии.Расчёт на продажные элиты? Да, так было, и во многих странах. Стратегия ЕС "бусы для туземцев" успешно работала. Но теперь перестала работать.Это же очевидно не только по анекдотическим "санкциям против Грузии". В странах идёт отказ от самой идеи ЕС: Молдавия, Румыния, Грузия. Масса противоречий - внутри самого ЕС.Русские сидят, курят сигарыИ в самом ЕС и НАТО сейчас - затянувшаяся пауза. Все откровенно ждут инаугурации Дональда Трампа. И последующих указаний, конечно.На последней встрече глав государств в Брюсселе, где присутствовал Зеленский, глава НАТО даже предостерёг собравшихся от выступлений."Если мы сейчас будем обсуждать, как будет выглядеть такое соглашение, то облегчим задачу русским. Они сейчас сидят, расслабившись в своих креслах, слушают наши дискуссии, со смаком курят сигары и смотрят всё это по телевизору," - сказал Рютте.Никаких обсуждений возможного перемирия - призвал Рютте. А то эти, из России, опять будут нас унижать.Дело, конечно же, не в том, что планы НАТО станут известны в России. Они давно известны.Рютте ждёт. Что прикажет Трамп?Где, кстати, Рютте видел русских, которые курят сигары?Нет, безусловно, единичные случаи есть. Но вот так прямо группой, сидят где-то россияне, "расслабившись в креслах", с сигарами? Смотрят трансляцию их сборища натовского...Богатая фантазия у главы НАТО. Кому они вообще нужны, смотреть ещё на них?Ну а чтобы вообще ничего не просочилось наружу, у глав государств и важных госчиновников отобрали перед этой встречей даже личные мобильные телефоны.Чрезвычайно высокие отношения!А с другой стороны, представьте, Эвика Силиня как что-нибудь возьмёт да сказанёт. Лучше без фото и видео фиксаций.Вот так "самостоятельные" страны ЕС сидят и ждут: какие будут указания?Вообще же это поколение европейских политиков войдёт в историю как "поколение бесполезных менеджеров".Они даже вести себя не умеют!Хотя в жанре "дебильный перфоманс" всё-таки основные лавры - у Зеленского, который и матом ругался, и взятки предлагал (из чужих денег, предусмотрительно). И чем-то угрожал, и что-то пытался перекрыть.Но это кривляние - это попытки удержать поезд, который уже набирает обороты.Неизвестно, куда этот поезд (которым уже всё активней управляет Трамп) привезёт западное сообщество, но уже есть очень интересные события."Хрыстя, тебя не будет не хватать!"Пост министра экономики Канады, ближайшего соседа и верного друга США, покинула Хрыстя Фриланд, внучка нацистского преступника, украинка по происхождению.Почему ушла Хрыстя? Она стала ненужной и даже "токсичной".Трамп высказался по этому поводу:"Великий штат Канада был ошеломлён, узнав что министр финансов подала в отставку либо была уволена за своей должности губернатором Джастином Трюдо.Её поведение было токсичным.Её не будет не хватать!!"Трамп продолжает издеваться над Трюдо, называя его губернатором.Но шутки шутками, а Трюдо скоро может отправиться вслед за Хрыстей.А там и очередь Зеленского подойдёт. И ему тоже многие напишут:"Тебя не будет не хватать!"О том, как Зеленский предлагал премьеру Словакии взятку - в статье "Фицо: Зеленский предлагал €500 млн замороженных российских денег за поддержу вступления Украины в НАТО"

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Елена Мурзина

эксклюзив, латвия, украина, грузия, дональд трамп, эммануэль макрон, ес, нато, сейм