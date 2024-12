https://ukraina.ru/20241202/1059341301.html

Украина за неделю. Зеленский надеется, что Россия сорвет переговоры

Украина за неделю. Зеленский надеется, что Россия сорвет переговоры - 02.12.2024 Украина.ру

Украина за неделю. Зеленский надеется, что Россия сорвет переговоры

Почему беженцы возвращаются "в оккупацию", "охота на крыс" не способствует боевому духу ВСУ, а снятие брони с работников стратегических предприятий срывает планы на европейские инвестиции в украинских оборонпром? Почему Байден не успеет передать Украине вооружений на 5 млрд долларов? Можно ли назвать мирный план Келлога компромиссным?

2024-12-02T05:50

2024-12-02T05:50

2024-12-02T05:50

украина

россия

владимир зеленский

дональд трамп

кит келлог

пентагон

вооруженные силы украины

нато

владимир путин

мир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058328067_1:0:1290:725_1920x0_80_0_0_6a2b9b204e7ec3341fbd2028b3c0db7b.jpg

Рабовладельцы, рабы и рабы, добывшие свободуНа фоне явных проблем с поставками вооружений на Украину, Зеленский продолжает обвинять партнеров в недостаточной помощи, но западные политики уже без экивоков говорят — Киеву не хватает не техники, а людей. С одной стороны, это, конечно, попытка переложить ответственность, но с другой, логика в таких заявлениях есть. Учитывая новые задачи Украины в войне, которые более не заключаются в выходе на границы 1991 года, но состоят в максимально долгой и изматывающей для ВС РФ обороне с сохранением как можно лучших позиций перед началом переговоров, Киеву действительно нужны люди. Откуда их взять в товарных количествах, если добровольцев больше нет, а население прячется от насильственной мобилизации или, по возможности, старается покинуть страну?Президент Государственного ведомства по делам беженцев Марк Зайберт утверждает, что к концу этого года в Германии, первой стране в Европе, по количеству беженцев из Украины, принципиально поменялись данные социологических опросов. Теперь 65% беженцев не собираются возвращаться на Украину даже после окончания войны. По всей видимости, в других странах ситуация похожая. Таким образом, надежда на "сознательность" беженцев, которые запишутся в разного рода "иностранные легионы", полностью лишилась оснований.Но это было предсказуемо. Хуже для украинской власти другое — беженцы возвращаются в новые регионы РФ.Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука утверждает, что возвращаются почти все, потому что не смогли обустроить нормальную жизнь на подконтрольной части Украины. В смысле, власти не создали для них приемлемых условий, не говоря уже об отношении. Если в восточной и центральной Украине еще ничего, то издевательства на языковой, национальной и религиозной почве, которым подвергаются беженцы в западных регионах страны, попадают в сеть почти ежедневно и скрыть их невозможно. Украинский мэр Мариуполя Бойченко сообщил о возвращении домой 30% мариупольцев, а нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко оценил количество вернувшихся в Мариуполь в 70 тысяч человек, а всего в новые регионы РФ — 150 тысяч. И это при закрытых для мужчин призывного возраста границах. На Ткаченко, конечно, сразу набросились. Замглавы ОП Ирина Верещук назвала его заявление "хайпом ради громких заголовков" и поддержкой "враждебных нарративов", потому что никакой статистики нет и не может быть. Но, прежде всего, потому что люди не могут уезжать "в оккупацию", это противоречит логике "необоснованной российской агрессии" и не может в достаточной мере быть объяснено лишь плохими условиями жизни на Украине. Отсутствие у Киева ресурсов для поддержки беженцев — "не причина" ехать "в оккупацию", не видит логику в происходящем Верещук."Никогда не поверю, что тысячи украинцев едут в российскую оккупацию из-за отсутствия 2-3 тысяч гривен в месяц государственной помощи", — удивляется она, но это удивление человека, для которого 2-3 тысячи гривен — незаметные ежедневные расходы, тогда как для многих — это деньги, на которые нужно прожить месяц. Или умереть без них.В рамках такого дискурса логики действительно нет, но только люди не считают, что едут "в оккупацию" и в этом все дело.В итоге нардеп Ткаченко был вынужден извиниться за свои "высказанные некорректно" слова и сообщил, что речь только об отдельных случаях, но не о массовом возвращении. Однако дыма без огня не бывает. И вот уже журналист Айдер Муждабаев* называет возвращающихся в новые регионы РФ "антилюдьми", у которых "отсутствует украинство". Обыкновенный нацист и расист на удивление оказался прав — "украинство" (что бы это ни значило) у них действительно отсутствует. Если бы этот факт признали законодательно, дав права русским Украины, возможно и войны бы не было.Кстати, на увеличение количества возвращающихся косвенно указывают и данные с другой стороны. Представитель погранотряда в аэропорту Шереметьево Оксана Мищенко сообщила, что за год более 100 тысяч граждан Украины пытались попасть в РФ, а пропустили из них более 83 тысяч. Если цифры релевантные, то названные Ткаченко 150 тысяч за все время СВО — это даже мало.Но, кроме гражданских, которые бегут из страны, есть военные, которые бегут из армии. По данным Financial Times, в 2024 году из ВСУ дезертировало больше солдат, чем за прошлые два года — только в Польше ежемесячно дезертирует в среднем по 12 украинских военных, которых привозят в страну на военное обучение. Генпрокуратура Украины утверждает, что с момента начала СВО в дезертирстве обвинили более 100 тысяч военнослужащих, причем половина из них дезертировала за последний год, во время силовой мобилизации. Сами военные считают, что реальное количество дезертиров может достигать и 200 тысяч человек. "Это ошеломляюще большое число по любым меркам, поскольку до начала мобилизационной кампании в боях участвовало около 300 тыс. украинских солдат", — удивляются журналисты Associated Press.Из этих данных очевидно, что принудительная мобилизация (на фоне проблем на фронте, конечно) только стимулирует дезертирство. Нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу назвал руководство Украины "рабовладельцами", которые "считают, что всех можно заставить делать все что угодно, и вот так оно должно работать и давать результаты". Также он пошутил о 70% граждан Украины, которые выступают "за войну до последнего", и оставшихся 30%, которые живут на Украине. Впрочем, непонятно, кому предъявляет претензии депутат от правящей партии, когда говорит о "руководстве Украины".Наибольший резонанс касательно мобилизации вызвали откровения сотрудника ТЦК в газете The Telegraph, который назвал уклонистов "загнанными в угол крысами", а свою работу соответственно охотой на этих "крыс"."Они продолжают сопротивляться даже в машине, — говорит он. — Те, кто сопротивляется, всегда угрожают отомстить нашим парням или их семьям".Если раньше мобилизованным (на самом деле, похищенным на улице) разрешали сходить домой, чтобы собрать вещи, то теперь от этой практики стали оказываться, потому что они не возвращаются обратно и прячутся."Сначала я испытывал жалость и сострадание к задерживаемым, но теперь это просто работа, — объясняет тэцэкашник. — У меня есть аргумент: либо они, либо я".С такими настроениями дела, конечно, не будет, и главком Сырский поручил командирам бригад создать в каждой части штатное подразделение рекрутинга, чтобы набором военнослужащих занимались не только ТЦК. В большую эффективность данной инициативы верится слабо, но, если дезертиров действительно 200 тысяч, что-то предпринимать командование должно. Еще и при нелогичной декриминализации первого несанкционированного оставления воинской части.На фоне острого дефицита личного состава, в США призывают Киев снижать возраст мобилизации. Но мы неоднократно говорили, что поколение 18-25-летних на Украине ничтожно, их призыв даст очень небольшое пополнение для армии немотивированными и неумелыми бойцами, но создаст новый очаг напряженности в обществе и множество политических проблем для Зеленского, если он собирается баллотироваться на второй срок. Поэтому Киев всячески ищет контраргументы. Главный из них — нехватка техники, которую Запад не поставляет в нужном количестве.Представитель украинского МИД Георгий Тихий подтвердил, что обсуждение с США снижения мобилизационного возраста идет, но решения пока нет, потому что новых людей все-равно нечем вооружить."Не имеет смысла призывать Украину снизить призывной возраст, предположительно для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек у Украины не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат", – заявил советник Зеленского Дмитрий Литвин.Зеленский тоже укоряет западных партнеров в том, что они оснастили только "две с половиной бригады"."Как вы хотите, чтобы я просто мобилизовал молодых ребят и сказал, что они не знают, куда идти в какую бригаду с каким оружием? — вопрошает он. — Если у европейских или американских чиновников есть идея относительно возраста мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое".Пока же, из расчета на продолжение войны в следующем году, снимают бронь с работников коммунальных предприятий критической инфраструктуры, а также еще оставшихся крупных заводов. Это куда более реалистичный и осознанный план, чем снижение возраста мобилизации. С другой стороны, реализация этого плана делает невозможным налаживание военного производства внутри Украины. Возможно, никто и не верит, что в нынешних условиях такое производство можно массово запустить.Или люди, или оружиеКиев требует от Запада больше вооружений, а 51% граждан США, по данным компании YouGov, вообще против какой-либо помощи Украине. И не сказать, что общественное мнение ни на что не влияет, поскольку вокруг западной военной помощи все так же больше разговоров, чем реальных дел.Госсекретарь США Блинкен пообещал, что администрация Байдена обеспечит Украину всем для продолжения конфликта в 2025 году и ведения диалога о мире "с позиции силы". На практике это вылилось в попытку Байдена получить от Конгресса дополнительные 24 млрд долларов для военных поставок Украине, а точнее для пополнения запасов Пентагона, которые были истощены поставками Киеву. Предполагается, что 16 млрд пойдет непосредственно на пополнение запасов, а 8 млрд — на контракты с американскими военными производителями по программе USAI. То есть большая часть вообще не пойдет Украине, а остальное — по степени готовности, т.е. не сразу.Кроме того, даже если в декабре еще действующий Конгресс проголосует за такую инициативу, нет никаких гарантий, что следующий Конгресс не отменит решение. С другой стороны, может и не отменит, так оно будет принято в интересах американских военно-промышленных корпораций, а совсем не Украины. Пока же США готовит крупный по сравнению с предыдущими (на 725 млн долларов) пакет военной помощи по программе PDA, т.е. со кладов Пентагона. Но в него снова входят лишь расходники: наземные мины, беспилотники, ракеты "Стингер" и боеприпасы для HIMARS. Это косвенно подтверждает, что склады Минобороны Штатов сильно истощены и их надо пополнять.Интересно, что The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США и конгрессменов, утверждает, что Байден просто не успеет потратить обещанные миллиарды до 20 января 2025 года, потому что "Пентагон достиг лимита оружия, которое может отправлять Украине ежемесячно, и теперь сталкивается с логистическими проблемами". Лимит, конечно, заключается в подготовке к отправке и самой логистике, но это, как мы показали выше, не все.Дело в том, что в фонде, из которого пополняются запасы Пентагона, осталось 5 млрд долларов, но их невозможно просто взять и истратить. Схема такова, что сначала Украине по программе PDA передается старое вооружение со складов Пентагона, а затем из этого фонда оплачивается новое для Пентагона. Но та же самая единица военной продукции, только новая, стоит дороже, чем уже поставленная Украине старая. Происходит дисбаланс, который не позволяет восполнить все переданное, а передавать без восполнения нельзя. Из-за этого Конгресс в прошлый раз полгода саботировал любую помощь Украине и пока нет никаких оснований считать, что в ближайшее время проблему решат. Поставки расходников — тому доказательство.Европейские заводы тоже физически не могут дать Украине столько оружия, сколько надо. Поэтому, как утверждает The Wall Street Journal, европейцы готовы инвестировать государственные контракты с украинскими производителями. Схема выглядит примерно так — все самое сложное (вроде ракет для систем Patriot) поставляет Запад непосредственно, а все остальное производится на территории Украины. Теоретически так можно получить оружие быстрее, тем более что из-за нехватки инвестиций даже во время войны украинский оборонпром загружен, по некоторым оценкам, лишь на 30%. Это похоже на правду, но выше мы показали, что дело не только в простаивающих производственных мощностях. Дело в людях — обычных рабочих и высококвалифицированных инженерах, бронь для которых сейчас снимают. Не получится одновременно отправлять на фронт работников стратегических предприятий и загружать эти предприятия заказами. Или одно, или другое. Если верить Зеленскому, что у него в резерве есть десяток плохо вооруженных бригад, то нужны контракты по вооружениям. Но в то же время, зачем ужесточать мобилизацию, если люди вроде как есть, но они плохо вооружены?То ли украинское руководство "живет на другой планете" и не понимает, что происходит, то ли есть какой-то хитрый политический план, который для политтехнологов Зеленского кажется более приоритетным, чем военные задачи. Наверное, нельзя исключать ни того, ни другого.При этом координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби наконец-то подтвердил разрешение Киеву на "дальнобой" американскими ракетами "по Курской области и рядом с ней", но не более того. Атаки по другим регионам продолжают представляться так, как об этом сказал Лавров — самодеятельностью Украины. Видимо, такие заявления — часть договоренности о "контролируемой эскалации" для недопущения ядерной войны.Bloomberg пишет, что Лондон отправил Киеву "несколько десятков" ракет Storm Shadow еще до разрешения на удары, а Le Monde — что и Британия, и Франция помогают ВСУ запускать дальнобойные ракеты по РФ, но официально власти этих стран ничего такого не подтверждают, соответственно не подтверждает и Россия. В ином случае, придется признавать прямое участие стран НАТО в войне и действовать согласно новой ядерной доктрине. Вне ситуации жизненной опасности для РФ, никто, конечно, на такое не пойдет.Эскалация вызвала беспокойство со стороны стран G7 (не они ли авторы эскалации?), которые, по итогам встречи министров иностранных дел в Италии, объявили о планах начать перечислять Киеву средства по кредиту в размере 50 миллиардов уже до конца года. Это те самые деньги, которые будут погашаться из прибыли от замороженных российских активов. Уже полгода мы слышим о том, что все решено и деньги вот-вот пойдут, но по факту они не идут. Противоречий очень много, и они не решены. Никто не хочет брать на себя финансовые обязательства в условиях, когда в следующем году Трамп может договориться о мирном соглашении и российские активы придется размораживать. Пока же Украины и ЕС подписали меморандум о предоставлении Киеву 18,1 млрд евро макрофинансовой помощи за счет замороженных российских активов. Только меморандум. Самих денег как на было, так и нет.Даже крайне неадекватный глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что пока никто не знает, сможет ли ЕС оказывать Украине поддержку после прихода Трампа."В прошлом году счет на поддержку Киева составил 125 миллиардов, в следующем году он будет больше. Мы не должны скрывать издержки войны. И я думаю, что мы говорим это недостаточно: конфликт для нас не бесплатен, нам нужно быть честными", – заявил он.Также, несмотря на раздувание информации об участи в СВО войск КНДР, Южная Корея отказалась поставлять Украине оружия даже за деньги. Посольство министра обороны Украины Умерова в Сеул провалилось. Южные корейцы аргументировали отказ классическим образом — до 2030 года им самим не хватает, а ситуация на границе с КНДР сложная. Но все, конечно, понимают, что дело в новой администрации США, а точнее в том, будет ли подписан мирный договор при Трампе. Все ждут, продлится война или нет. От этого во многом и будут зависеть решения.Зеленский тоже прямо сейчас действует из расчета на то, что следующий год остается загадкой. Так он наконец подписал долго откладывавшийся закон о повышении военного налога с 1,5% до 5%.Игра в "кто сорвет переговоры"The Washington Post считает, что Байден дал добро на "дальнобой" по России для усиления позиции Киева перед ожидаемыми в течение нескольких месяцев переговорами. Однако сторонники Трампа считают, что мотив здесь иной — затруднить достижение любых договоренностей при Трампе.Если логика во втором умозаключении и существует, то Трамп пока действует вне ее. По крайней мере план будущего спецпредставителя по Украине Кита Келлога не только не выглядит как нечто, на что может пойти Россия, не только похож на ультиматум, но и полон внутренних противоречий.Во-первых, мирное соглашения для Келлога касается не только Украины, но и будущей структуры мирового взаимодействия. Прежде всего, как жить дальше, не скатываясь в войну, должны решить США и Китай. Украинский конфликт и договор с РФ — хороший повод договориться и по этому вопросу, без которого мир на Украине вряд ли возможен. Но как может выглядеть удовлетворительная для всех мировая конфигурация, пока представить себе сложно.Во-вторых, Келлог предлагает шантажировать обе стороны конфликта. Если Киев не сядет за стол переговоров — обрезать ему помощь, если не сядет Москва — усилить помощь Киеву и обложить Россию новыми санкциями. А что будет, если откажутся и Киев, и Москва? Нельзя одновременно и обрезать помощь, и усилить ее.В-третьих, в обмен на заморозку по линии фронта (Украина не признает потери территорий, но отказывается от их возврата военным путем) Келлог предлагает России поэтапное снятие санкций и мораторий на вступление Украины в НАТО, но оплату восстановления Украины из специальных пошлин на продажу Западу российских энергоносителей.Многие считают такую схему реалистичной и компромиссной, но есть нюанс.Зеленский может на такое и пойти. Уже не только население Украины по всем опросам надеется на остановку войны путем переговоров, но даже военные. Bild, после поездки на Донбасс его главреда, утверждает, что "солдаты чувствуют себя брошенными как Западом, так и своим правительством". "Мы должны закончить эту войну. Мы должны вести переговоры, но мы не хотим отдавать свою территории", — заявил в интервью боец 68-й бригады Андрей, воюющий на Покровском направлении.Но шанс, что Путин откажется от предложения Келлога велик. Главная проблема в нем для РФ даже не территории ("по реалиям на земле" будет в любом случае), а сохранение ВСУ. Если у Киева останется большая и боеспособная армия, без запрета Западу вооружать ее, никакого смысла подписывать такой договор нет. Тем более, что, по данным CNN, Трамп скорее всего будет настаивать на прекращении огня во время переговоров и большего участия Европы в поддержке Украины.С точки зрения гуманизма и прекращения смертоубийства — да, но стратегически, к сожалению, договор в таком виде может стать бедой, и реально есть шанс, что Россия откажется от такого предложения, а значит у Трампа будут развязаны руки в деле помощи Зеленскому (который без снятия военного положения останется у власти). Поэтому Трамп, при всей его риторике, на деле для России оказывается куда опаснее, чем Байден. Но, если российское руководство решит, что у РФ недостаточно ресурсов для решения задач СВО в 2025 году, то есть ненулевой вариант, что придется подписывать предложенное (может удастся что-то еще выторговать) и готовиться к новой войне.Зеленский действительно может надеяться на то, что Москва сорвет переговоры. The Times приводит результаты опроса центра "Социальный мониторинг", где указано что только 16% респондентов проголосовали бы за переизбрание Зеленского на второй срок, а около 60% предпочли бы, чтобы Зеленский вообще не баллотировался. Если же действующий президент решится пойти на выборы, то в первом туре он проиграет Залужному, которого поддержат 27% избирателей. Популярности не добавляют и слухи о снижении мобилизационного возраста, о чем мы писали выше.Глава ОП Ермак после поездки в США сказал, что Украина будет готова к мирным переговорам после отхода России на границы 23 февраля 2022 года. Зеленский говорит другое — что готов договариваться без возвращения каких-либо территорий, но с членством Украины в НАТО. Заявления хоть и противоречивые, но, по мнению экс-главы военной миссии Франции при ООН Доминика Тренкана, имеют перед собой одну цель — сорвать переговоры, но так, чтобы это выглядело их срывом со стороны России. Мы тоже придерживаемся такого мнения. Ни Украина в НАТО, ни отступление на границы 2022 года для России сегодня не могут быть основаниями для урегулирования.Директор СВР Сергей Нарышкин заявляет, что Россия против "замораживания" войны по корейскому сценарию. Единственным приемлемым вариантом он видит соглашение о безопасности для России и о "мире для всего европейского континента". А такое соглашение — это только июльское предложение Путина о передаче России четырех регионов в их административных границах. Чем не "срыв" переговоров в таком контексте?Пока же Украина атакует Россию дронами и западными ракетами, Россия отвечает ударами по энергетической инфраструктуре и все ждут 20 января следующего года.О том, почему предновогодняя эскалация является "контролируемой" — в материале "Украина за неделю. Ядерная война отменяется, но обычная — пока нет".*Признан в РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, кит келлог, пентагон, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, мир, война, сво, переговоры, эксклюзив, киев