"Мы должны вычислить место и время": Самойлов о том, где ВСУ могут нанести новые удары по приграничью - 20.12.2024 Украина.ру
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"Мы должны вычислить место и время": Самойлов о том, где ВСУ могут нанести новые удары по приграничью
"Мы должны вычислить место и время": Самойлов о том, где ВСУ могут нанести новые удары по приграничью - 20.12.2024 Украина.ру
"Мы должны вычислить место и время": Самойлов о том, где ВСУ могут нанести новые удары по приграничью
ВСУ могут пойти на несколько ударов, оттянутых по времени. Первый удар может быть нанесен между Погаром и Стародубом. После этого противник может нанести второй удар восточнее между Севском и Рыльском. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-12-20T04:15
2024-12-20T04:15
новости
россия
украина
харьков
самойлов
алексей живов
вс рф
наступление
всу
новый год
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По мнению политолога, российское командование пока не планирует наступление на Сумскую и Черниговскую области. Поэтому ВС РФ продолжат действовать точечно, выявляя противника с помощью агентурной, радиотехнической и аэрокосмической разведки, указал эксперт.Украинские и западные источники еще в сентябре серьезно говорили, что у них на украинских полигонах и в странах НАТО готовятся 12-14 бригад. Это большая цифра – около 50 тысяч человек, отметил политолог. По его мнению, ВСУ могут пойти на несколько ударов, оттянутых по времени. Первый удар может быть нанесен между Погаром и Стародубом. А когда российская армия начнет перемещать войска на новый театр военных действий, тогда противник может нанести второй удар восточнее между Севском и Рыльском, уточнил эксперт."Наверняка киевский режим попытается это сделать на новый год или на рождество, чтобы это было максимально болезненно для страны. В эти праздники нам придется быть наиболее бдительными", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Живова: России надо не запугивать США "Орешником", а наносить им сокрушительные удары по Украине.
https://ukraina.ru/20241219/1059818577.html
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новости, россия, украина, харьков, самойлов, алексей живов, вс рф, наступление, всу, новый год, брянская область, курская область, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Харьков, Самойлов, Алексей Живов, ВС РФ, наступление, ВСУ, Новый год, Брянская область, Курская область, СВО, детали, Спецоперация

"Мы должны вычислить место и время": Самойлов о том, где ВСУ могут нанести новые удары по приграничью

04:15 20.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВСУ могут пойти на несколько ударов, оттянутых по времени. Первый удар может быть нанесен между Погаром и Стародубом. После этого противник может нанести второй удар восточнее между Севском и Рыльском. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
По мнению политолога, российское командование пока не планирует наступление на Сумскую и Черниговскую области. Поэтому ВС РФ продолжат действовать точечно, выявляя противника с помощью агентурной, радиотехнической и аэрокосмической разведки, указал эксперт.
Украинские и западные источники еще в сентябре серьезно говорили, что у них на украинских полигонах и в странах НАТО готовятся 12-14 бригад. Это большая цифра – около 50 тысяч человек, отметил политолог.
"Если же мы поймем, что Украина накопит такие силы, что нам не удастся их точечно поразить и что это наступление на один или несколько плацдармов все же состоится (50 тысячной группировки для этого хватит), мы должны вычислить точное место и время атаки", — подчеркнул Самойлов.
По его мнению, ВСУ могут пойти на несколько ударов, оттянутых по времени. Первый удар может быть нанесен между Погаром и Стародубом. А когда российская армия начнет перемещать войска на новый театр военных действий, тогда противник может нанести второй удар восточнее между Севском и Рыльском, уточнил эксперт.
"Наверняка киевский режим попытается это сделать на новый год или на рождество, чтобы это было максимально болезненно для страны. В эти праздники нам придется быть наиболее бдительными", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Алексея Живова: России надо не запугивать США "Орешником", а наносить им сокрушительные удары по Украине.
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Вчера, 18:44
Полковник Геннадий Алехин: Ночью Россия накрыла Чугуев, а сейчас ударом на Улаклы загоняет ВСУ в котелЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
НовостиРоссияУкраинаХарьковСамойловАлексей ЖивовВС РФнаступлениеВСУНовый годБрянская областьКурская областьСВОдеталиСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
05:25Погар и Стародуб с плацдармом на реке Вабля: Самойлов раскрыл хитрый замысел ВСУ в Брянской области
05:15Самойлов: Киев может организовать новую провокацию на границе, чтобы остаться у власти и привлечь НАТО
05:00Будет, как в Ираке, но не сразу: политолог рассказал, почему Сирию ждет гуманитарная катастрофа
04:45Войска прорываются к Покровску: Алехин рассказал про успехи в Даченском, Песчаном и Нововасильевке
04:30Ударный кулак для нового наступления: Самойлов раскрыл, сколько резервных бригад приготовила Украина
04:15"Мы должны вычислить место и время": Самойлов о том, где ВСУ могут нанести новые удары по приграничью
04:00Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину"
03:45Минус на минус дает плюс: Перенджиев о том, чем закончится эйфория вооруженной оппозиции в Сирии
03:30Погар и Стародуб или удар в Рыльске: Самойлов рассказал про два возможных сценария наступления ВСУ
03:15В Балтийском море неспокойно: Перенджиев раскрыл, как Запад готовится к борьбе за арктические ресурсы
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