"Мы должны вычислить место и время": Самойлов о том, где ВСУ могут нанести новые удары по приграничью
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
ВСУ могут пойти на несколько ударов, оттянутых по времени. Первый удар может быть нанесен между Погаром и Стародубом. После этого противник может нанести второй удар восточнее между Севском и Рыльском. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
По мнению политолога, российское командование пока не планирует наступление на Сумскую и Черниговскую области. Поэтому ВС РФ продолжат действовать точечно, выявляя противника с помощью агентурной, радиотехнической и аэрокосмической разведки, указал эксперт.
Украинские и западные источники еще в сентябре серьезно говорили, что у них на украинских полигонах и в странах НАТО готовятся 12-14 бригад. Это большая цифра – около 50 тысяч человек, отметил политолог.
"Если же мы поймем, что Украина накопит такие силы, что нам не удастся их точечно поразить и что это наступление на один или несколько плацдармов все же состоится (50 тысячной группировки для этого хватит), мы должны вычислить точное место и время атаки", — подчеркнул Самойлов.
По его мнению, ВСУ могут пойти на несколько ударов, оттянутых по времени. Первый удар может быть нанесен между Погаром и Стародубом. А когда российская армия начнет перемещать войска на новый театр военных действий, тогда противник может нанести второй удар восточнее между Севском и Рыльском, уточнил эксперт.
"Наверняка киевский режим попытается это сделать на новый год или на рождество, чтобы это было максимально болезненно для страны. В эти праздники нам придется быть наиболее бдительными", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.
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