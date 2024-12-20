https://ukraina.ru/20241220/1059821588.html

"Мы должны вычислить место и время": Самойлов о том, где ВСУ могут нанести новые удары по приграничью

"Мы должны вычислить место и время": Самойлов о том, где ВСУ могут нанести новые удары по приграничью - 20.12.2024 Украина.ру

"Мы должны вычислить место и время": Самойлов о том, где ВСУ могут нанести новые удары по приграничью

ВСУ могут пойти на несколько ударов, оттянутых по времени. Первый удар может быть нанесен между Погаром и Стародубом. После этого противник может нанести второй удар восточнее между Севском и Рыльском. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-12-20T04:15

2024-12-20T04:15

2024-12-20T04:15

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По мнению политолога, российское командование пока не планирует наступление на Сумскую и Черниговскую области. Поэтому ВС РФ продолжат действовать точечно, выявляя противника с помощью агентурной, радиотехнической и аэрокосмической разведки, указал эксперт.Украинские и западные источники еще в сентябре серьезно говорили, что у них на украинских полигонах и в странах НАТО готовятся 12-14 бригад. Это большая цифра – около 50 тысяч человек, отметил политолог. По его мнению, ВСУ могут пойти на несколько ударов, оттянутых по времени. Первый удар может быть нанесен между Погаром и Стародубом. А когда российская армия начнет перемещать войска на новый театр военных действий, тогда противник может нанести второй удар восточнее между Севском и Рыльском, уточнил эксперт."Наверняка киевский режим попытается это сделать на новый год или на рождество, чтобы это было максимально болезненно для страны. В эти праздники нам придется быть наиболее бдительными", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Живова: России надо не запугивать США "Орешником", а наносить им сокрушительные удары по Украине.

https://ukraina.ru/20241219/1059818577.html

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