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Путин рассказал о строительном буме в Мариуполе

Путин рассказал о строительном буме в Мариуполе - 19.12.2024 Украина.ру

Путин рассказал о строительном буме в Мариуполе

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, рассказал, что российские власти уделяют много внимания Мариуполю

2024-12-19T13:30

2024-12-19T13:30

2024-12-19T13:37

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Он отметил быстрые темпы роста населения города и заявил о строительном буме.При этом, глава государства указал, что жители Мариуполя имеют право получать новое или восстановленное жилье там, где они жили до СВО, или рядом.Он также поручил властям Мариуполя перестать "придерживать" бесхозные квартиры.Путин заверил, что все, кому положена компенсация за жилье, получат ее.Кроме прочего, президент отметил, что власти в регионе занимаются и продолжат заниматься дорогами, школами, социальными, медицинскими и культурными объектами.

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новости, мариуполь, россия, владимир путин, жилье