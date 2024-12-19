Путин: Россия – крупнейший мировой экспортёр зерна, стремится повысить уровень жизни на селе - 19.12.2024 Украина.ру
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Путин: Россия – крупнейший мировой экспортёр зерна, стремится повысить уровень жизни на селе
Путин: Россия – крупнейший мировой экспортёр зерна, стремится повысить уровень жизни на селе - 19.12.2024 Украина.ру
Путин: Россия – крупнейший мировой экспортёр зерна, стремится повысить уровень жизни на селе
Многие проблемы продовольственной безопасности Россия решила, из импортёров продовольствия стала крупнейшим в мире экспортёром. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
2024-12-19T15:54
2024-12-19T15:54
новости
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ссср
владимир путин
экспорт
зерно
апк
сельское хозяйство
аграрии
продовольствие
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По словам Путина, в прошлом году Россия экспортировала 66 млн т зерна – почти в два раза больше, чем импортировал зерновых СССР в 80-е годы."В прошлом году был рекордный урожай - 148 миллионов, сейчас будет 130. Но это тоже очень большой урожай", - сказал он.Страна входит пул крупнейших мировых экспортёров сельхозпродукции, напомнил президент России.По его словам, Россия экспортирует сельхозпродукцию стабильно на протяжении 10 лет. Многие позиции импорта продовольствия закрыты российскими сельхозпроизводителями."По мясу полностью закрыли и экспортируем", - отметил президент России.При этом он признал, что в российском АПК есть проблемы по молочной и другим видам продукции."Сельское хозяйство- одна из ключевых отраслей экономики Российской Федерации. Я уже говорил, что она развивается хорошим темпом: 3% в год. Нас не может не радовать то, что происходит в сельском хозяйстве", - сказал он.Президент России также обратил внимание на другие вопросы развития аграрной сферы.В этой связи он обратил внимание на вопросы кадрового обеспечения сельхозпроизводства."Сейчас работа на селе становится всё более интересной. Она требует специалистов высокого класса", - сказал Путин.Он обратил внимание на востребованных на селе специалистах по химии, генетике и др.Также президент России в ходе ответов на вопросы высказал наеду, что ключевая ставка Центробанка, от которой зависит стоимость банковского кредита, будет взвешенной и "будет отвечать реалиям сегодняшнего дня"."Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.
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новости, россия, ссср, владимир путин, экспорт, зерно, апк, сельское хозяйство, аграрии, продовольствие
Новости, Россия, СССР, Владимир Путин, экспорт, зерно, АПК, Сельское хозяйство, аграрии, продовольствие

Путин: Россия – крупнейший мировой экспортёр зерна, стремится повысить уровень жизни на селе

15:54 19.12.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДемонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы
Демонстрация научных разработок по выращиванию пшеницы - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Многие проблемы продовольственной безопасности Россия решила, из импортёров продовольствия стала крупнейшим в мире экспортёром. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
По словам Путина, в прошлом году Россия экспортировала 66 млн т зерна – почти в два раза больше, чем импортировал зерновых СССР в 80-е годы.
"В прошлом году был рекордный урожай - 148 миллионов, сейчас будет 130. Но это тоже очень большой урожай", - сказал он.
Страна входит пул крупнейших мировых экспортёров сельхозпродукции, напомнил президент России.
"Мы входим в число трех крупнейших экспортеров на продовольственный рынок, а по пшенице вообще занимаем первое место в мире", - сообщил Путин.
По его словам, Россия экспортирует сельхозпродукцию стабильно на протяжении 10 лет. Многие позиции импорта продовольствия закрыты российскими сельхозпроизводителями.
"По мясу полностью закрыли и экспортируем", - отметил президент России.
При этом он признал, что в российском АПК есть проблемы по молочной и другим видам продукции.
"Сельское хозяйство- одна из ключевых отраслей экономики Российской Федерации. Я уже говорил, что она развивается хорошим темпом: 3% в год. Нас не может не радовать то, что происходит в сельском хозяйстве", - сказал он.
Президент России также обратил внимание на другие вопросы развития аграрной сферы.
"Самое главное – повышение уровня благосостояния людей, которые проживают на селе, увеличение их доходов", - подчеркнул российский лидер.
В этой связи он обратил внимание на вопросы кадрового обеспечения сельхозпроизводства.
"Сейчас работа на селе становится всё более интересной. Она требует специалистов высокого класса", - сказал Путин.
Он обратил внимание на востребованных на селе специалистах по химии, генетике и др.
Также президент России в ходе ответов на вопросы высказал наеду, что ключевая ставка Центробанка, от которой зависит стоимость банковского кредита, будет взвешенной и "будет отвечать реалиям сегодняшнего дня".
"Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.
 
НовостиРоссияСССРВладимир ПутинэкспортзерноАПКСельское хозяйствоаграриипродовольствие
 
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