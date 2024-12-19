Путин высказался о ставке ЦБ - 19.12.2024 Украина.ру
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Путин высказался о ставке ЦБ
Путин высказался о ставке ЦБ - 19.12.2024 Украина.ру
Путин высказался о ставке ЦБ
В пятницу, 20 декабря, на заседании Центрального Банка РФ будет принято решение о ключевой ставке. Не сообщила ли глава российского госрегулятора Эльвира Набиуллина этот секрет Владимиру Путину, российского лидера спросила в ходе "Прямой линии-2024"
2024-12-19T15:45
2024-12-19T15:45
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Заседание ЦБ РФ назначено на 20 декабря. Мнение аналитиков, в части, какой она будет, разделились, одни уверены, что она останется на прежней отметке в 21%, другие считаю, что поднимется до 23%.Низкий уровень безработицы, повышение зарплат. Путин рассказал о стабильности РоссииРанее глава российского госрегулятора говорила, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ начнется в 2025 году при инфляции в 4,5%.
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новости, россия, владимир путин, центробанк рф, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным
Новости, Россия, Владимир Путин, Центробанк РФ, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин высказался о ставке ЦБ

15:45 19.12.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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В пятницу, 20 декабря, на заседании Центрального Банка РФ будет принято решение о ключевой ставке. Не сообщила ли глава российского госрегулятора Эльвира Набиуллина этот секрет Владимиру Путину, российского лидера спросила в ходе "Прямой линии-2024"

"Нет, она мне не говорит, какая будет ставка, она сама, наверное, пока этого не знает, потому что они обсуждают это на совете директоров, в своей комсомольской ячейке, и в ходе дискуссии принимают окончательное решение. Надеюсь, что оно будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня", - ответил Путин.

Заседание ЦБ РФ назначено на 20 декабря. Мнение аналитиков, в части, какой она будет, разделились, одни уверены, что она останется на прежней отметке в 21%, другие считаю, что поднимется до 23%.
Низкий уровень безработицы, повышение зарплат. Путин рассказал о стабильности России
Ранее глава российского госрегулятора говорила, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ начнется в 2025 году при инфляции в 4,5%.
19 ноября, 14:36
Набиуллина анонсировала снижение инфляции и ставки ЦБ РФ Снижение ключевой ставки ЦБ РФ начнётся в 2025 году при инфляции в 4,5%. Об этом 19 ноября заявила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина
 
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