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Путин высказался о ставке ЦБ
Путин высказался о ставке ЦБ - 19.12.2024 Украина.ру
Путин высказался о ставке ЦБ
В пятницу, 20 декабря, на заседании Центрального Банка РФ будет принято решение о ключевой ставке. Не сообщила ли глава российского госрегулятора Эльвира Набиуллина этот секрет Владимиру Путину, российского лидера спросила в ходе "Прямой линии-2024"
2024-12-19T15:45
2024-12-19T15:45
2024-12-19T15:45
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Заседание ЦБ РФ назначено на 20 декабря. Мнение аналитиков, в части, какой она будет, разделились, одни уверены, что она останется на прежней отметке в 21%, другие считаю, что поднимется до 23%.Низкий уровень безработицы, повышение зарплат. Путин рассказал о стабильности РоссииРанее глава российского госрегулятора говорила, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ начнется в 2025 году при инфляции в 4,5%.
https://ukraina.ru/20241119/1059033967.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, центробанк рф, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным
Новости, Россия, Владимир Путин, Центробанк РФ, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин высказался о ставке ЦБ
В пятницу, 20 декабря, на заседании Центрального Банка РФ будет принято решение о ключевой ставке. Не сообщила ли глава российского госрегулятора Эльвира Набиуллина этот секрет Владимиру Путину, российского лидера спросила в ходе "Прямой линии-2024"