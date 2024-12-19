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От Гонконга к Сянгану: когда железо становится мягким

От Гонконга к Сянгану: когда железо становится мягким - 19.12.2024 Украина.ру

От Гонконга к Сянгану: когда железо становится мягким

19 декабря 1984 года премьер Британии Маргарет Тэтчер согласилась передать Гонконг Китайской Народной Республике в соответствии с идеей "Одна страна, две системы". Компромисс должен действовать до 2047 года

2024-12-19T16:00

2024-12-19T16:00

2024-12-19T16:07

история

история

гонконг

китай

великобритания

маргарет тэтчер

карл iii

борис джонсон

кнр (китай)

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В истории Гонконга за последние два столетия как в капле воды отражается взлёт и падение Британской империи. Остров Гонконг (топоним произошёл от названия гавани Хёнкон) был впервые оккупирован британцами в 1841 году в ходе Первой опиумной войны. 29 августа 1842 года был подписан Нанкинский договор, по которому Китай (точнее – маньчжурская Империя Цин) уступил Великобритании остров Гонконг в вечное владение. Очень скоро Гонконг стал для британцев главным опорным пунктом торговли в Китае и основной военной базой на Дальнем Востоке.По результатам Второй опиумной войны (1856-1860) был подписан Пекинский договор, по которому в качестве составной части колонии Гонконг Британии отошёл полуостров Цзюлун – также в вечное владение. Окончательно территория Британского Гонконга была сформирована в 1898 году, когда между Великобританией и Империей Цин был подписан договор о передаче в аренду на 99 лет так называемых "Новых территорий" – земель на севере Цзюлунского полуострова, острова Ланьтау и более двухсот маленьких островков. Хотя договор предусматривал арендную плату, однако она ни разу не была внесена.Хотя Китай как независимое государство появился только в 1911 году, а договор заключался с маньчжурской Империей Цин, Великобритания признавала договор аренды "Новых территорий", и никогда не отказывалась от обязательства вернуть их к 1997 году. Теоретически это обязательство действовало и в отношении КНР, которую Великобритания признала в январе 1950 года, но в практическую плоскость вопрос перешёл только в конце 1970-х.К тому времени Гонконг стал основным источником иностранных инвестиций в Китай, где стартовали экономические реформы, нацеленные на создание "социалистической рыночной экономики". Кроме того, в 1979 году вплотную к северной границе Гонконга на территории китайской провинции Гуандун была образована первая в КНР особая экономическая зона Шэньчжэнь.По мере приближения даты возвращения "Новых территорий" Китаю Великобритания начала проявлять особый интерес к Гонконгу. Хотя аренда распространялась только на часть Гонконга, правительство КНР постоянно напоминало о том, что им принадлежит весь территория британской колонии. В Пекине прямо заявляли, что прежние договоры по поводу Гонконга утратили свою силу.Если бы спор велся исключительно в юридической плоскости, Великобритания могла без особых проблем сохранить свои права на значительную часть территории Гонконга, опираясь на имеющиеся международные соглашения. Более того, от Лондона ожидали агрессивного подхода, ведь обсуждение судьбы Гонконга на высшем уровне началось в сентябре 1982 года. Британский премьер Маргарет Тетчер только что одержала яркую и безоговорочную победу в Фолклендской войне с Аргентиной, и в британском внешнеполитическом ведомстве опасались, что вдохновленная успехом на Фолклендах "железная леди" Тэтчер бросится решать проблему Гонконга, что называется, с шашкой наголо.Но она понимала, что при необходимости всё население Фолклендов можно было бы перевезти на Британские острова, при этом даже предложить всем жителям Гонконга британское подданство в случае прямой конфронтации с Китаем было невозможно. Тэтчер попыталась предложить вариант, при котором суверенитет над Гонконгом был бы китайским, а администрация оставалась британской. Но переговоры показали, что Пекин подобное предложение не примет.Китай продемонстрировал это привычным для себя способом: новость о приезде британского премьера в Пекин 22 сентября 1982 года на государственном телевидении КНР была передана только четвёртой – после сообщений о недавнем съезде КПК, конгрессе китайских шахтеров и приезде в Китай лидера КНДР Ким Ир Сена.Но и в ходе официальных переговоров позиция китайской стороны была безапелляционной: перед их началом премьер Госсовета КНР Чжао Цзыян повернулся к журналистам и объявил, что, если договоренность по Гонконгу с Лондоном не будет достигнута, то Пекин будет решать эту проблему самостоятельно, и Гонконг в любом случае вернётся под китайский суверенитет. О том же на встрече с Маргарет Тэтчер заявил и Дэн Сяопин, тогда фактический лидер Китая.Так жёстко заявленная Пекином позиция не оставляла "железной леди" простора для манёвра – она либо должна была принять предъявленный ей ультиматум, либо пойти на прямую конфронтацию. И то и другое могло стать катастрофой для Гонконга, где котировки акций компаний и курс гонконгского доллара уже стали резко снижаться из-за неопределённости ситуации. При этом для Тэтчер пойти на прямые уступки коммунистическому режиму было бы политическим самоубийством.После окончания переговоров Дэн Сяопин проигнорировал официальный банкет в честь Маргарет Тэтчер, предпочтя вместе с Ким Ир Сеном поднимать тосты за будущие "победы над общими врагами". Кроме того, когда после официальных встреч Тэтчер выходила из здания Народных собраний на площади Тяньаньмэнь, она внезапно споткнулась и упала на колени. Ее быстро подхватили под руки, и она встала. Но для критиков Тэтчер в Лондоне и Гонконге и для китайской пропаганды фото британского премьера на коленях, к тому же напротив мавзолея Мао, стало настоящим подарком.Казалось, после всего этого договориться будет невозможно. Однако переговоры по статусу Гонконга продолжились, и 19 декабря 1984 года Чжао Цзыян и Маргарет Тэтчер подписали в Пекине "Объединённую китайско-британскую декларацию по вопросу передачи Гонконга". В ней правительство КНР подтвердило, что возобновит осуществление суверенитета над Гонконгом (включая остров Гонконг, полуостров Цзюлун и Новые Территории), начиная с 1 июля 1997 года, а правительство Великобритании подтвердило, что передаст Гонконг Китаю с 1 июля 1997 года.Правительство КНР в документе также заявило о своей "основной политике" в отношении Гонконга. В соответствии с идеей "Одна страна, две системы" была достигнута принципиальная договоренность между Великобританией и КНР о том, что социалистическая система КНР не будет введена в Гонконге, а капиталистическая система и образ жизни останутся неизменными в течение 50 лет, до 2047 года.Британские политические аналитики тогда приводили целый ряд причин, почему Лондон согласился передать Гонконг коммунистическому Китаю. Главная – его территорию было невозможно удержать в случае вероятной военной операции КНР. Но даже если бы КНР не осуществила военного вторжения, одного лишь эмбарго в отношении Гонконга было бы достаточно (всё гонконгское продовольствие поступает из материкового Китая).Были также экономические и политические причины передачи Гонконга, связанные скорее с самой Великобританией. Во-первых, к середине 1980-х в гонконгской экономике преобладало материальное производство, от которого само Соединённое Королевство уже ушло в сторону финансового сектора. Во-вторых, на тот момент настроения гонконгского общества и политиков сложно было назвать про-британскими.За подписанием и обнародованием декларации последовал период напряжённых переговоров между Китаем и Гонконгом на предмет составления текста документа, который закреплял бы возвращение Гонконга и определял бы формы управления территориями. В итоге, несмотря на определённые трудности и препятствия, Всекитайское собрание народных представителей ратифицировало этот документ 4 апреля 1990 года, определив дату его вступления в силу – 1 июля 1997 года. Согласно ему, Гонконг получал статус Особого административного региона Сянган, находящегося под прямым управлением правительства Китая.Согласно Конституции КНР и "Основному закону КНР о Сянганском особом административном районе", бывшая британская колония сохранила широкую степень автономии, получив независимость в административной, законодательной и судебной системах (за исключением вопросов обороны и внешних сношений). Гонконг также сохранил статус свободного порта, обособленной таможенной зоны, право на выпуск своей валюты, а также на экономические и культурные связи с различными странами и международными организациями.В ночь с 1 на 2 июля 1997 года произошла официальная передача Гонконга под юрисдикцию Китайской Народной Республики. На церемонии присутствовал британский принц Чарльз, (нынешний король Карл III).КНР придерживается положений подписанной 40 лет назад декларации. Пекин "демонстрирует мускулы" лишь в том случае, когда "капиталистический образ жизни" в Гонконге приводит к откровенно антигосударственным акциям, как это было в 2019-2020 годах о время массовых беспорядков, организованных прозападными активистами.Маргарет Тэтчер до сих пор обвиняют в мягкости на переговорах с КНР, а Дэн Сяопина – в уступчивости Западу, выразившейся в согласии сохранить рыночную экономику в Гонконге в течение 50 лет после его передачи Китаю. Как бы там ни было, перед нами пример успешного решения весьма сложной международной проблемы. Ради этого два обладающих огромной властью политика отложили в сторону личные амбиции и идеологические разногласия, и смогли договориться.P.S.: Как вы понимаете, никаких аналогий с сегодняшним днём быть не может. Ну хотя бы потому, что даже такая яркая фигура как Борис Джонсон в смысле политического "роста" дотягивается хорошо если до края юбки "железной леди"… Правда и Украина далеко не Гонконг…

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гонконг

китай

великобритания

кнр (китай)

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Олег Хавич

история, гонконг, китай, великобритания, маргарет тэтчер, карл iii, борис джонсон, кнр (китай)