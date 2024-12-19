Путин рассказал, как изменилась страна и он сам с начала СВО - 19.12.2024 Украина.ру
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Путин рассказал, как изменилась страна и он сам с начала СВО
Путин рассказал, как изменилась страна и он сам с начала СВО - 19.12.2024 Украина.ру
Путин рассказал, как изменилась страна и он сам с начала СВО
Специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины стала большим испытанием для всех. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
2024-12-19T16:10
2024-12-19T16:10
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"Эти два с лишним года были серьёзным испытанием для всех, всей страны и для меня, - сказал Путин. - Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться".Президент России отметил, что за время СВО стал совершенствовать навыки в поиске ответов на ключевые вопросы.По мнению Путина, имело смысл начинать СВО раньше и готовиться к тем событиям, в которых Россия приняла участие спонтанно. В этой связи он упомянул события в Крыму и другие последствия госпереворота 2014 года на Украине."Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.Ранее на эту тему: "Противная сторона отказалась от переговоров": Путин рассказал о компромиссах с Киевом
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новости, россия, украина, крым, владимир путин, международные отношения, русский донбасс, русская весна, сво
Новости, Россия, Украина, Крым, Владимир Путин, международные отношения, Русский Донбасс, Русская весна, СВО

Путин рассказал, как изменилась страна и он сам с начала СВО

16:10 19.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
© POOL
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Специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины стала большим испытанием для всех. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
"Эти два с лишним года были серьёзным испытанием для всех, всей страны и для меня, - сказал Путин. - Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться".
Президент России отметил, что за время СВО стал совершенствовать навыки в поиске ответов на ключевые вопросы.
По мнению Путина, имело смысл начинать СВО раньше и готовиться к тем событиям, в которых Россия приняла участие спонтанно. В этой связи он упомянул события в Крыму и другие последствия госпереворота 2014 года на Украине.
"Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.
Ранее на эту тему: "Противная сторона отказалась от переговоров": Путин рассказал о компромиссах с Киевом
 
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