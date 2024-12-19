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Путин рассказал, как изменилась страна и он сам с начала СВО
Путин рассказал, как изменилась страна и он сам с начала СВО - 19.12.2024 Украина.ру
Путин рассказал, как изменилась страна и он сам с начала СВО
Специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины стала большим испытанием для всех. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
2024-12-19T16:10
2024-12-19T16:10
2024-12-19T16:10
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"Эти два с лишним года были серьёзным испытанием для всех, всей страны и для меня, - сказал Путин. - Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться".Президент России отметил, что за время СВО стал совершенствовать навыки в поиске ответов на ключевые вопросы.По мнению Путина, имело смысл начинать СВО раньше и готовиться к тем событиям, в которых Россия приняла участие спонтанно. В этой связи он упомянул события в Крыму и другие последствия госпереворота 2014 года на Украине."Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.Ранее на эту тему: "Противная сторона отказалась от переговоров": Путин рассказал о компромиссах с Киевом
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, крым, владимир путин, международные отношения, русский донбасс, русская весна, сво
Новости, Россия, Украина, Крым, Владимир Путин, международные отношения, Русский Донбасс, Русская весна, СВО
Путин рассказал, как изменилась страна и он сам с начала СВО
Специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины стала большим испытанием для всех. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
"Эти два с лишним года были серьёзным испытанием для всех, всей страны и для меня, - сказал Путин. - Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться".
Президент России отметил, что за время СВО стал совершенствовать навыки в поиске ответов на ключевые вопросы.
По мнению Путина, имело смысл начинать СВО раньше и готовиться к тем событиям, в которых Россия приняла участие спонтанно. В этой связи он упомянул события в Крыму
и другие последствия госпереворота 2014 года на Украине.
"Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.