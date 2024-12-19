Справедливость восстанавливается: президент России о выплатах за ранения - 19.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241219/1059809328.html
Справедливость восстанавливается: президент России о выплатах за ранения
Справедливость восстанавливается: президент России о выплатах за ранения - 19.12.2024 Украина.ру
Справедливость восстанавливается: президент России о выплатах за ранения
Те, кто попал под программу выплат за ранения до того, как она усовершенствовалась, получат деньги в том же размере, какой предусмотрен сейчас. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"
2024-12-19T15:47
2024-12-19T15:48
новости
россия
владимир путин
выплаты
социальные выплаты
вс рф
прямая линия
прямая линия с владимиром путиным
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059808009_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_8d64a14a4d5358ea51740f73948f859a.jpg
Президент отметил, что раньше и тем, кто получал легкие ранения, и тем, кто получал тяжелую травму, связанную с инвалидностью, выплачивали по 3 миллиона рублей.Ранее в новостях: Путин подписал указ о выплатах раненым российским бойцамТакже тема, которая была поднята на "Прямой линии" с Путиным: Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова в Москве
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059808009_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7072b6302c758ac5e15ab3eadacd6532.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, выплаты, социальные выплаты, вс рф, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным
Новости, Россия, Владимир Путин, выплаты, социальные выплаты, ВС РФ, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным

Справедливость восстанавливается: президент России о выплатах за ранения

15:47 19.12.2024 (обновлено: 15:48 19.12.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Те, кто попал под программу выплат за ранения до того, как она усовершенствовалась, получат деньги в том же размере, какой предусмотрен сейчас. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"
Президент отметил, что раньше и тем, кто получал легкие ранения, и тем, кто получал тяжелую травму, связанную с инвалидностью, выплачивали по 3 миллиона рублей.
"Сами же военнослужащие, обращаясь к Минобороны и фонду "Защитники отечества", попросили поменять эту систему. Мы начали платить тем, кто получил тяжелое ранение, 4 миллиона. Но когда мне об этом докладывалось, я увидел, что за периметром выплат остались ребята, которые получили тяжелые травмы, инвалидность, а их выплаты составляли 3 миллиона. <...> Мне в голову пришла простая мысль: государство им не доплатило 1 миллион", — заявил президент, добавив, что сейчас дополнительный миллион доплачивается всем, кто до этого его не получил.
Ранее в новостях: Путин подписал указ о выплатах раненым российским бойцам
Также тема, которая была поднята на "Прямой линии" с Путиным: Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова в Москве
 
НовостиРоссияВладимир Путинвыплатысоциальные выплатыВС РФПрямая линияПрямая линия с Владимиром Путиным
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:46"Спящие" ячейки: о вербовке местных и засланных в Россию и террористах с Украины после СВО — Акопов
16:44Путин ответил британскому ВВС, смог ли он сберечь Россию по "завету" Ельцина
16:40Компромисс с Киевом, убежище для Зеленского, рост цен: итоги года с Владимиром Путиным
16:36"Нам нужно не перемирие": Путин объяснил, на какой мир согласна Россия
16:30"Кормятся с их руки и уже перешли к терактам на территории Европы": Путин рассказал об экспорте газа в ЕС
16:26"Это решение нужно было принимать раньше": Путин о решении начать СВО
16:15Путин не осуждает Байдена за помилование сына вопреки обещаниям
16:10Путин рассказал, как изменилась страна и он сам с начала СВО
16:09Путин предложил США согласовать удар по Киеву. Запад пока молчит
16:02Путин раскрыл секрет пророчеств Жириновского
16:00От Гонконга к Сянгану: когда железо становится мягким
15:54Путин: Россия – крупнейший мировой экспортёр зерна, стремится повысить уровень жизни на селе
15:47Справедливость восстанавливается: президент России о выплатах за ранения
15:45Путин высказался о ставке ЦБ
15:28Путин раскрыл секрет успеха в любом деле
15:23Путин рассказал, как решить палестинскую проблему
15:14Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова в Москве
15:13Вопрос о замедлении YouTube должен задаваться самой компании, а не РФ — Путин
15:10Спикер парламента ДНР Константин Кузьмин о своем боевом пути: от защиты Донецка до освобождения Волновахи
15:02"Люди без всякой веры. Безбожники": Путин рассказал, кто уничтожает православие на Украине
Лента новостейМолния