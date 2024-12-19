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Справедливость восстанавливается: президент России о выплатах за ранения

Справедливость восстанавливается: президент России о выплатах за ранения - 19.12.2024 Украина.ру

Справедливость восстанавливается: президент России о выплатах за ранения

Те, кто попал под программу выплат за ранения до того, как она усовершенствовалась, получат деньги в том же размере, какой предусмотрен сейчас. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"

2024-12-19T15:47

2024-12-19T15:47

2024-12-19T15:48

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Президент отметил, что раньше и тем, кто получал легкие ранения, и тем, кто получал тяжелую травму, связанную с инвалидностью, выплачивали по 3 миллиона рублей.Ранее в новостях: Путин подписал указ о выплатах раненым российским бойцамТакже тема, которая была поднята на "Прямой линии" с Путиным: Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова в Москве

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