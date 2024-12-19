Справедливость восстанавливается: президент России о выплатах за ранения
15:47 19.12.2024 (обновлено: 15:48 19.12.2024)
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Те, кто попал под программу выплат за ранения до того, как она усовершенствовалась, получат деньги в том же размере, какой предусмотрен сейчас. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"
Президент отметил, что раньше и тем, кто получал легкие ранения, и тем, кто получал тяжелую травму, связанную с инвалидностью, выплачивали по 3 миллиона рублей.
"Сами же военнослужащие, обращаясь к Минобороны и фонду "Защитники отечества", попросили поменять эту систему. Мы начали платить тем, кто получил тяжелое ранение, 4 миллиона. Но когда мне об этом докладывалось, я увидел, что за периметром выплат остались ребята, которые получили тяжелые травмы, инвалидность, а их выплаты составляли 3 миллиона. <...> Мне в голову пришла простая мысль: государство им не доплатило 1 миллион", — заявил президент, добавив, что сейчас дополнительный миллион доплачивается всем, кто до этого его не получил.
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