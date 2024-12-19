Путин раскрыл секрет пророчеств Жириновского - 19.12.2024 Украина.ру
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Путин раскрыл секрет пророчеств Жириновского
Путин раскрыл секрет пророчеств Жириновского - 19.12.2024 Украина.ру
Путин раскрыл секрет пророчеств Жириновского
В ходе "Прямой линии-2024" президента РФ Владимира Путина спросили о предсказаниях умершего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Глава государства уверен, что никакого секрета у Жириновского не было
2024-12-19T16:02
2024-12-19T16:02
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
прямая линия
владимир жириновский
предсказание
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В числе предсказаний Жириновского, которые уже сбылись - конфликт на Ближнем Востоке, война на Украине и потеря Киевом территорий, а также политическая нестабильность в Казахстане и других постсоветских государствах.На 2025 год Жириновский предсказывал активное начало усиления Русского мира и интеграции стран бывшего СССР под влиянием России. По его словам, к этому времени Россия уже станет центром объединенного государства, распространяя свое влияние на Казахстан, Украину, Армению и другие постсоветские страны.Кстати, предрек бывший лидер ЛДПР и начало СВО, допустив погрешность лишь в два дня. По его версии, произойти это должно было 22 февраля.Говоря об окончании специальной военной операции, Жириновский сказал, что "всё затихнет" до марта 2024 года.
https://ukraina.ru/20240425/1054718121.html
https://ukraina.ru/20230406/1045015306.html
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владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, прямая линия, владимир жириновский, предсказание
Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным, Прямая линия, Владимир Жириновский, предсказание

Путин раскрыл секрет пророчеств Жириновского

16:02 19.12.2024
 
© vk.com / Владимир Жириновский
- РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© vk.com / Владимир Жириновский
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В ходе "Прямой линии-2024" президента РФ Владимира Путина спросили о предсказаниях умершего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Глава государства уверен, что никакого секрета у Жириновского не было
"Я был знаком хорошо с Владимиром Вольфовичем. Он не предсказатель. Он не был предсказателем. Он любил эпатаж, эффектно всё это делал. Он был человеком эрудированным и очень хорошо подготовленным. Он же был специалистом по Ближнему Востоку, он реально был экспертом. Всё, что он говорил, сбывается действительно. Потому что он говорил это на основе анализа того, что происходило и в нашей стране, и в мире, и прогнозировал развитие ситуации. И это сбывается действительно", - отметил Путин.
В числе предсказаний Жириновского, которые уже сбылись - конфликт на Ближнем Востоке, война на Украине и потеря Киевом территорий, а также политическая нестабильность в Казахстане и других постсоветских государствах.
На 2025 год Жириновский предсказывал активное начало усиления Русского мира и интеграции стран бывшего СССР под влиянием России. По его словам, к этому времени Россия уже станет центром объединенного государства, распространяя свое влияние на Казахстан, Украину, Армению и другие постсоветские страны.
Кстати, предрек бывший лидер ЛДПР и начало СВО, допустив погрешность лишь в два дня. По его версии, произойти это должно было 22 февраля.
Говоря об окончании специальной военной операции, Жириновский сказал, что "всё затихнет" до марта 2024 года.
- РИА Новости, 1920, 25.04.2024
25 апреля, 14:06
"Не будет страны под названием Украина". Вспоминая Жириновского и его прогнозы Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, который родился 25 апреля 1946 года, запомнился всем как яркий эпатажный политик. Конечно, манера подачи у него была эмоциональная и провокационная. Выступления - крайне экспрессивными. Отчего его поначалу и не очень слушали, и считали шутом
Открытая трибуна на тему Ситуация на Украине по пути мирного урегулирования - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
6 апреля 2023, 08:00История
В своём отечестве пророк: Владимир Жириновский об Украине
 
Владимир ПутинПрямая линия с Владимиром ПутинымПрямая линияВладимир Жириновскийпредсказание
 
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