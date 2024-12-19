https://ukraina.ru/20241219/1059809940.html

Путин раскрыл секрет пророчеств Жириновского

Путин раскрыл секрет пророчеств Жириновского - 19.12.2024 Украина.ру

Путин раскрыл секрет пророчеств Жириновского

В ходе "Прямой линии-2024" президента РФ Владимира Путина спросили о предсказаниях умершего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Глава государства уверен, что никакого секрета у Жириновского не было

2024-12-19T16:02

2024-12-19T16:02

2024-12-19T16:02

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

прямая линия

владимир жириновский

предсказание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045652036_0:37:700:431_1920x0_80_0_0_0b7be693d4ae47c5336fa83f66890dc7.jpg

В числе предсказаний Жириновского, которые уже сбылись - конфликт на Ближнем Востоке, война на Украине и потеря Киевом территорий, а также политическая нестабильность в Казахстане и других постсоветских государствах.На 2025 год Жириновский предсказывал активное начало усиления Русского мира и интеграции стран бывшего СССР под влиянием России. По его словам, к этому времени Россия уже станет центром объединенного государства, распространяя свое влияние на Казахстан, Украину, Армению и другие постсоветские страны.Кстати, предрек бывший лидер ЛДПР и начало СВО, допустив погрешность лишь в два дня. По его версии, произойти это должно было 22 февраля.Говоря об окончании специальной военной операции, Жириновский сказал, что "всё затихнет" до марта 2024 года.

https://ukraina.ru/20240425/1054718121.html

https://ukraina.ru/20230406/1045015306.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, прямая линия, владимир жириновский, предсказание