Путин анонсировал кольцевую дорогу вокруг Азовского моря
Скриншот видео "Итоги 2024 года с Владимиром Путиным"
Вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем России, будет построена кольцевая дорога-аналог "Тавриды". Об этом во время "Прямой линии-2024" заявил президент РФ Владимир путин
"Есть очень хорошая, уже реализуемая тема: мы планируем построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем Российской Федерации. Это будет такая же дорога, как "Таврида" в Крыму: четырехполосное движение со всеми преимуществами такой трассы. Одна часть уже сделана", - уточнил глава государства.
Он добавил, что в течение трех лет планируется также привести дорожную сеть новых регионов в нормативное российское состояние. Эта работа уже идет, подчеркнул президент, и она обеспечена полным необходимым финансированием
В этом году Прямая линия совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Оставить свои вопросы россияне могут и во время ее работы по телефону 8-800-200-40-40, через смс на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.