https://ukraina.ru/20241219/1059796671.html

Путин анонсировал кольцевую дорогу вокруг Азовского моря

Путин анонсировал кольцевую дорогу вокруг Азовского моря - 19.12.2024 Украина.ру

Путин анонсировал кольцевую дорогу вокруг Азовского моря

Вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем России, будет построена кольцевая дорога-аналог "Тавриды". Об этом во время "Прямой линии-2024" заявил президент РФ Владимир путин

2024-12-19T13:28

2024-12-19T13:28

2024-12-19T13:28

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Он добавил, что в течение трех лет планируется также привести дорожную сеть новых регионов в нормативное российское состояние. Эта работа уже идет, подчеркнул президент, и она обеспечена полным необходимым финансированием В этом году Прямая линия совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Оставить свои вопросы россияне могут и во время ее работы по телефону 8-800-200-40-40, через смс на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.

https://ukraina.ru/20241219/1059794155.html

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новости, азовское море, россия, крым, владимир путин