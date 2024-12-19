Путин анонсировал кольцевую дорогу вокруг Азовского моря - 19.12.2024 Украина.ру
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Путин анонсировал кольцевую дорогу вокруг Азовского моря
Путин анонсировал кольцевую дорогу вокруг Азовского моря - 19.12.2024 Украина.ру
Путин анонсировал кольцевую дорогу вокруг Азовского моря
Вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем России, будет построена кольцевая дорога-аналог "Тавриды". Об этом во время "Прямой линии-2024" заявил президент РФ Владимир путин
2024-12-19T13:28
2024-12-19T13:28
новости
азовское море
россия
крым
владимир путин
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Он добавил, что в течение трех лет планируется также привести дорожную сеть новых регионов в нормативное российское состояние. Эта работа уже идет, подчеркнул президент, и она обеспечена полным необходимым финансированием В этом году Прямая линия совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Оставить свои вопросы россияне могут и во время ее работы по телефону 8-800-200-40-40, через смс на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.
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новости, азовское море, россия, крым, владимир путин
Новости, Азовское море, Россия, Крым, Владимир Путин

Путин анонсировал кольцевую дорогу вокруг Азовского моря

13:28 19.12.2024
 
Скриншот видео "Итоги 2024 года с Владимиром Путиным"
Скриншот видео Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
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Вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем России, будет построена кольцевая дорога-аналог "Тавриды". Об этом во время "Прямой линии-2024" заявил президент РФ Владимир путин

"Есть очень хорошая, уже реализуемая тема: мы планируем построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем Российской Федерации. Это будет такая же дорога, как "Таврида" в Крыму: четырехполосное движение со всеми преимуществами такой трассы. Одна часть уже сделана", - уточнил глава государства.

Он добавил, что в течение трех лет планируется также привести дорожную сеть новых регионов в нормативное российское состояние. Эта работа уже идет, подчеркнул президент, и она обеспечена полным необходимым финансированием
Скриншот видео Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
13:16
Путин про Курскую область: "Всё будет восстановлено"Во время "прямой линии-2024" президент РФ Владимир Путин высказался о восстановлении Курской области после обстрелов со стороны ВСУ
В этом году Прямая линия совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Оставить свои вопросы россияне могут и во время ее работы по телефону 8-800-200-40-40, через смс на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.
 
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