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Путин назвал причины роста цен в России

Путин назвал причины роста цен в России - 19.12.2024 Украина.ру

Путин назвал причины роста цен в России

В рамках "Прямой линии-2024" президент России Владимир Путин объяснил, с чем связан рост цен в стране

2024-12-19T12:39

2024-12-19T12:39

2024-12-19T12:39

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прямая линия с владимиром путиным

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По словам Путина, он объяснил это тем, что предложение не успевает за спросом.Также в числе других причин Путин назвал урожай, мировые цены и санкции.

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