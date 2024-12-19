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"В ЛНР никогда не было дорог": Путин рассказал о дорожной сети в новых регионах

"В ЛНР никогда не было дорог": Путин рассказал о дорожной сети в новых регионах - 19.12.2024 Украина.ру

"В ЛНР никогда не было дорог": Путин рассказал о дорожной сети в новых регионах

Вся дорожная сеть в новых регионах будет восстанавливаться. Она будет приведена в состояние, соответствующее российским нормативам. Об этом 19 декабря заявил президент России Владимир Путин в рамках "Прямой линии-2024"

2024-12-19T13:32

2024-12-19T13:32

2024-12-19T13:32

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В ответ на слова президента РФ журналист, который задавал вопрос о восстановлении новых регионов России, заявил: "В ЛНР никогда не существовало дорог — при Украине, сейчас они идеальные". Путин также добавил, что на данный момент на новых территориях восстановлена 21 тысяча объектов. Из них 11 тысяч — за счет федерального бюджета, 10 тысяч — за счет регионов-шефов. России хватит сил и средств, чтобы восстановить все свои исторические территории, подчеркнул президент РФ.Другие темы "Прямой линии": "Я принял участие": Путин о создании "Орешника" и заблуждениях Запада

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