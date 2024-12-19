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Путин ответил американскому журналисту, что готов предложить Трампу
Путин ответил американскому журналисту, что готов предложить Трампу - 19.12.2024 Украина.ру
Путин ответил американскому журналисту, что готов предложить Трампу
Журналист американского издания NBC Кир Сименс во время "Прямой линии-2024" спросил президента РФ Владимира Путина, что тот может предложить вновь избранному лидеру США
2024-12-19T13:49
2024-12-19T13:49
2024-12-19T13:55
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"Господин президент, вы не смогли достичь целей специальной военной операции, большое количество россиян погибли, включая генерала, на которого было совершено покушение здесь в Москве на этой неделе, а президент Сирии, которому вы оказывали поддержку, был отстранен от власти. Господин президент, когда вы встретитесь с президентом Трампом, вы будете более слабым лидером, как вы собираетесь поступить, что вы собираетесь предложить в качестве компромисса?" - такой вопрос задал Сименс Путину.В этом году Прямая линия совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Оставить свои вопросы россияне могут и во время ее работы по телефону 8-800-200-40-40, через смс на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным
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Путин ответил американскому журналисту, что готов предложить Трампу
13:49 19.12.2024 (обновлено: 13:55 19.12.2024)
Журналист американского издания NBC Кир Сименс во время "Прямой линии-2024" спросил президента РФ Владимира Путина, что тот может предложить вновь избранному лидеру США
"Господин президент, вы не смогли достичь целей специальной военной операции, большое количество россиян погибли, включая генерала, на которого было совершено покушение здесь в Москве на этой неделе, а президент Сирии, которому вы оказывали поддержку, был отстранен от власти. Господин президент, когда вы встретитесь с президентом Трампом, вы будете более слабым лидером, как вы собираетесь поступить, что вы собираетесь предложить в качестве компромисса?" - такой вопрос задал Сименс Путину.
"Вы сказали, что я могу предложить вновь избранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся. Ну, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. И я готов к этому, конечно. В любое время. Готов буду и ко встрече, если он захочет этого. Вы сказали, что этот разговор состоится в ситуации, когда я буду в каком-то ослабленном состоянии находиться. Уважаемый коллега, несмотря на все гонения на нашу прессу, мы вам позволяем работать в России, и вы делаете это свободно. Вам, и тем людям, которые вам платят заработную плату в Соединённых Штатах , очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я придерживаюсь другой точки зрения, я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за предыдущие 2-3 года. Мы становимся по-настоящему суверенной страной. мы уже мало от кого зависим. Мы в состоянии уверенно держаться на ногах с точки зрения экономики. Мы укрепляем свою обороноспособность, боеготовность наших оборонных сил находится сегодня, уверенно говорю, на самом высоком уровне, на самом высоком в мире. То же касается и нашей оборонной промышленности. Чего не скажешь о наших противниках", - ответил Путин.
В этом году Прямая линия совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Оставить свои вопросы россияне могут и во время ее работы по телефону 8-800-200-40-40, через смс на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.