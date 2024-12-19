Путин ответил американскому журналисту, что готов предложить Трампу

"Вы сказали, что я могу предложить вновь избранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся. Ну, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. И я готов к этому, конечно. В любое время. Готов буду и ко встрече, если он захочет этого. Вы сказали, что этот разговор состоится в ситуации, когда я буду в каком-то ослабленном состоянии находиться. Уважаемый коллега, несмотря на все гонения на нашу прессу, мы вам позволяем работать в России, и вы делаете это свободно. Вам, и тем людям, которые вам платят заработную плату в Соединённых Штатах , очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я придерживаюсь другой точки зрения, я полагаю, что Россия стала гораздо сильнее за предыдущие 2-3 года. Мы становимся по-настоящему суверенной страной. мы уже мало от кого зависим. Мы в состоянии уверенно держаться на ногах с точки зрения экономики. Мы укрепляем свою обороноспособность, боеготовность наших оборонных сил находится сегодня, уверенно говорю, на самом высоком уровне, на самом высоком в мире. То же касается и нашей оборонной промышленности. Чего не скажешь о наших противниках", - ответил Путин.