Стартовала "прямая линия-2024": Владимир Путин ответил на первый вопрос - 19.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241219/1059787051.html
Стартовала "прямая линия-2024": Владимир Путин ответил на первый вопрос
Стартовала "прямая линия-2024": Владимир Путин ответил на первый вопрос - 19.12.2024 Украина.ру
Стартовала "прямая линия-2024": Владимир Путин ответил на первый вопрос
Президент РФ Владимир Путин начал отвечать на вопросы в рамках "Прямой линии-2024". Первой темой пресс-конференции российского лидера стала экономика страны, как государству в столь сложных мировых обстоятельствах удается не только удерживать уровень роста, но и продолжать движение вверх
2024-12-19T12:25
2024-12-19T12:57
новости
россия
владимир путин
прямая линия
прямая линия с владимиром путиным
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059786874_0:357:3007:2048_1920x0_80_0_0_3ad700ea4ab20c0d713d190c2864d5df.jpg
"Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска: и секунды и пули, так нам страшно: ужас, ужас... Но не ужас, ужас, ужас, все измеряется экономикой", - сказал Путин. Он добавил, что в экономике заложено всё самое главное: уровень жизни граждан и стабильность государства. Глава России отметил, что в целом с экономикой в стране дела обстоят нормально, и за последние два года рост экономики составил порядка 8%.При этом в США он оказался в районе 5-6%, в еврозоне - 1%, в ведущей стране Европы, Германии - 0%. Впереди России России Китай, США, Индия, отметил Путин, однако это не значит, что не нужно продолжать работу по развитию экономики России.В этом году Прямая линия совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Оставить свои вопросы россияне могут и во время ее работы по телефону 8-800-200-40-40, через смс на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.Число вопросов к президенту уже перевалило за 2,2 миллиона. Основные темы, интересующие россиян - социальные, связанные с СВО и международной обстановкой.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059786874_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_99aa4fc8bc3893fadff14bce2deaf86b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, прямая линия, прямая линия с владимиром путиным
Новости, Россия, Владимир Путин, Прямая линия, Прямая линия с Владимиром Путиным

Стартовала "прямая линия-2024": Владимир Путин ответил на первый вопрос

12:25 19.12.2024 (обновлено: 12:57 19.12.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент РФ Владимир Путин начал отвечать на вопросы в рамках "Прямой линии-2024". Первой темой пресс-конференции российского лидера стала экономика страны, как государству в столь сложных мировых обстоятельствах удается не только удерживать уровень роста, но и продолжать движение вверх
"Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска: и секунды и пули, так нам страшно: ужас, ужас... Но не ужас, ужас, ужас, все измеряется экономикой", - сказал Путин.
Он добавил, что в экономике заложено всё самое главное: уровень жизни граждан и стабильность государства. Глава России отметил, что в целом с экономикой в стране дела обстоят нормально, и за последние два года рост экономики составил порядка 8%.
При этом в США он оказался в районе 5-6%, в еврозоне - 1%, в ведущей стране Европы, Германии - 0%. Впереди России России Китай, США, Индия, отметил Путин, однако это не значит, что не нужно продолжать работу по развитию экономики России.
В этом году Прямая линия совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным".
Оставить свои вопросы россияне могут и во время ее работы по телефону 8-800-200-40-40, через смс на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.
Число вопросов к президенту уже перевалило за 2,2 миллиона. Основные темы, интересующие россиян - социальные, связанные с СВО и международной обстановкой.
 
НовостиРоссияВладимир ПутинПрямая линияПрямая линия с Владимиром Путиным
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:36Путин ответил на мигрантский вопрос
14:31Люди одной культуры: Путин ответил, где украинцев больше — в России или на Украине
14:24Уникальное изобретение России: Путин рассказал о методах повышения рождаемости
14:22Живые пианисты: У них продолжается бой
14:06Путин: то, что происходит в Сирии — не поражение России
14:03Путин: БРИКС не является инструментом, направленным против Запада
13:56Путин поблагодарил журналиста из США за косвенное признание убийства Кириллова терактом
13:54"Противная сторона отказалась от переговоров": Путин рассказал о компромиссах с Киевом
13:52"С нами воюют практически все страны НАТО": Путин рассказал, как окрепла Россия
13:49Путин ответил американскому журналисту, что готов предложить Трампу
13:32"В ЛНР никогда не было дорог": Путин рассказал о дорожной сети в новых регионах
13:30Путин рассказал о строительном буме в Мариуполе
13:28Путин анонсировал кольцевую дорогу вокруг Азовского моря
13:24"Даже сомнений быть не должно": Путин пообещал восстановить дороги Донбасса
13:20Где Россия должна ударить на Украине, чтобы наказать США за убийство генерала Кириллова - Перенджиев
13:16Путин про Курскую область: "Всё будет восстановлено"
13:15"Враг упирается, но когда нас это останавливало?" Русская артиллерия проламывает оборону ВСУ под Курахово
13:11"Я принял участие": Путин о создании "Орешника" и заблуждениях Запада
13:08Россия сделает все, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии — Путин
13:05Путин: на Украине много наших ребят, есть с кем разговаривать
Лента новостейМолния