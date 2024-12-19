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Стартовала "прямая линия-2024": Владимир Путин ответил на первый вопрос

Стартовала "прямая линия-2024": Владимир Путин ответил на первый вопрос - 19.12.2024 Украина.ру

Стартовала "прямая линия-2024": Владимир Путин ответил на первый вопрос

Президент РФ Владимир Путин начал отвечать на вопросы в рамках "Прямой линии-2024". Первой темой пресс-конференции российского лидера стала экономика страны, как государству в столь сложных мировых обстоятельствах удается не только удерживать уровень роста, но и продолжать движение вверх

2024-12-19T12:25

2024-12-19T12:25

2024-12-19T12:57

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прямая линия с владимиром путиным

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"Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска: и секунды и пули, так нам страшно: ужас, ужас... Но не ужас, ужас, ужас, все измеряется экономикой", - сказал Путин. Он добавил, что в экономике заложено всё самое главное: уровень жизни граждан и стабильность государства. Глава России отметил, что в целом с экономикой в стране дела обстоят нормально, и за последние два года рост экономики составил порядка 8%.При этом в США он оказался в районе 5-6%, в еврозоне - 1%, в ведущей стране Европы, Германии - 0%. Впереди России России Китай, США, Индия, отметил Путин, однако это не значит, что не нужно продолжать работу по развитию экономики России.В этом году Прямая линия совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Оставить свои вопросы россияне могут и во время ее работы по телефону 8-800-200-40-40, через смс на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.Число вопросов к президенту уже перевалило за 2,2 миллиона. Основные темы, интересующие россиян - социальные, связанные с СВО и международной обстановкой.

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