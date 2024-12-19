https://ukraina.ru/20241219/1059794155.html

Путин про Курскую область: "Всё будет восстановлено"

Путин про Курскую область: "Всё будет восстановлено" - 19.12.2024 Украина.ру

Путин про Курскую область: "Всё будет восстановлено"

Во время "прямой линии-2024" президент РФ Владимир Путин высказался о восстановлении Курской области после обстрелов со стороны ВСУ

2024-12-19T13:16

2024-12-19T13:16

2024-12-19T13:16

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прямая линия с владимиром путиным

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Также Путин заявил, что "враг будет разбит, бои идут прямо сейчас".В этом году Прямая линия совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Оставить свои вопросы россияне могут и во время ее работы по телефону 8-800-200-40-40, через смс на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.

https://ukraina.ru/20241219/1059791691.html

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