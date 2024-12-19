Путин про Курскую область: "Всё будет восстановлено"
Скриншот видео "Итоги 2024 года с Владимиром Путиным"
Во время "прямой линии-2024" президент РФ Владимир Путин высказался о восстановлении Курской области после обстрелов со стороны ВСУ
"Все будет восстановлено, даже не может быть никаких сомнений", - сказал Путин, уточнив, что речь идет про дороги, коммунальную инфраструктуру, школы, детские сады и многое другое.
Также Путин заявил, что "враг будет разбит, бои идут прямо сейчас".
В этом году Прямая линия совмещена с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Оставить свои вопросы россияне могут и во время ее работы по телефону 8-800-200-40-40, через смс на номер 0-40-40, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.