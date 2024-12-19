"Даже сомнений быть не должно": Путин пообещал восстановить дороги Донбасса - 19.12.2024 Украина.ру
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"Даже сомнений быть не должно": Путин пообещал восстановить дороги Донбасса
"Даже сомнений быть не должно": Путин пообещал восстановить дороги Донбасса - 19.12.2024 Украина.ру
"Даже сомнений быть не должно": Путин пообещал восстановить дороги Донбасса
Запланирована большая работа до 2030 года по восстановлению новых регионов России, которые имеют очень большой потенциал развития. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
2024-12-19T13:24
2024-12-19T13:25
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"Возрождение идёт достаточно быстро", - сказал президент России, характеризуя устойчивую тенденцию в новых регионах.В новых регионах России восстановлена 21 тысяча объектов, из которых 10 тысяч – за счёт регионов-шефов, рассказал Путин.Он заверил: денег в бюджете для восстановления всего Донбасса, Херсонской области и других новых регионов хватит. Сил и средств достаточно для восстановления не только дорог.По его словам, уже реализуется огромная программа, рассчитанная до 2030 года. Идёт восстановление дорожной сети, жилья, объектов ЖКХ, соцкультбыта.Президент отдельно высказался по развитию дорог в новых регионах РФ."Мы в течение трёх лет планируем привести в нормативное российское состояние", - сказал он.В частности, он упомянул кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем России."И это будет такая же дорога, как "Таврида" в Крыму: четырехполосное движение со всеми преимуществами такой трассы. Одна часть уже сделана, начало только от того же самого Таганрога до Мариуполя. Это небольшой участок - 40 километров, но планирование идет вокруг всего Азовского моря", - сказал президент."Одна часть этого проекта – дорога от Мариуполя – уже сделана", - сообщил Путин.В целом, по его словам, новые регионы выходят на самообеспечение."Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Путин о продвижении на фронте, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 декабря
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новости, россия, донбасс, мариуполь, владимир путин, новые регионы, днр, донецкая народная республика, лднр, лнр, дороги, социальная политика, социальные расходы, социальное государство, социальная инфраструктура, херсонская область
Новости, Россия, Донбасс, Мариуполь, Владимир Путин, Новые регионы, ДНР, Донецкая Народная Республика, ЛДНР, ЛНР, дороги, социальная политика, социальные расходы, социальное государство, социальная инфраструктура, Херсонская область

"Даже сомнений быть не должно": Путин пообещал восстановить дороги Донбасса

13:24 19.12.2024 (обновлено: 13:25 19.12.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
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Запланирована большая работа до 2030 года по восстановлению новых регионов России, которые имеют очень большой потенциал развития. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией".
"Возрождение идёт достаточно быстро", - сказал президент России, характеризуя устойчивую тенденцию в новых регионах.
В новых регионах России восстановлена 21 тысяча объектов, из которых 10 тысяч – за счёт регионов-шефов, рассказал Путин.
"В течение 5-6 лет мы должны построить 20 тысяч объектов и это будет сделано", - сказал президент.
Он заверил: денег в бюджете для восстановления всего Донбасса, Херсонской области и других новых регионов хватит. Сил и средств достаточно для восстановления не только дорог.
"Хватит. Даже сомнений быть не должно", - сказал президент.
По его словам, уже реализуется огромная программа, рассчитанная до 2030 года. Идёт восстановление дорожной сети, жилья, объектов ЖКХ, соцкультбыта.
Президент отдельно высказался по развитию дорог в новых регионах РФ.
"Мы в течение трёх лет планируем привести в нормативное российское состояние", - сказал он.
В частности, он упомянул кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем России.
"И это будет такая же дорога, как "Таврида" в Крыму: четырехполосное движение со всеми преимуществами такой трассы. Одна часть уже сделана, начало только от того же самого Таганрога до Мариуполя. Это небольшой участок - 40 километров, но планирование идет вокруг всего Азовского моря", - сказал президент.
"Одна часть этого проекта – дорога от Мариуполя – уже сделана", - сообщил Путин.
В целом, по его словам, новые регионы выходят на самообеспечение.
"Налоговая база хорошая, возрождение идёт достаточно быстро, и все эти регионы становятся, выходят в зону самообеспеченности", - сказал президент России.
"Итоги года с Владимиром Путиным" транслируют российские телеканалы и аккаунты в социальных сетях. Более двух миллионов вопросов поступило на "горячую линию". Впервые на таком мероприятии в 2024 году обрабатывать вопросы поможет искусственный интеллект.
Более полная новостная картина дня представлена в обзоре Путин о продвижении на фронте, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 декабря
 
НовостиРоссияДонбассМариупольВладимир ПутинНовые регионыДНРДонецкая Народная РеспубликаЛДНРЛНРдорогисоциальная политикасоциальные расходысоциальное государствосоциальная инфраструктураХерсонская область
 
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