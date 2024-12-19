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Украинский военнопленный рассказал о приказе расстреливать русскоязычных

Украинский военнопленный рассказал о приказе расстреливать русскоязычных - 19.12.2024 Украина.ру

Украинский военнопленный рассказал о приказе расстреливать русскоязычных

До военнослужащих ВСУ был доведён приказ расстреливать тех гражданских лиц, которые разговаривают на русском языке. Об этом заявил находящийся в плену украинский военнослужащий Григорий Шинкарев.

2024-12-19T12:14

2024-12-19T12:14

2024-12-19T12:14

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минобороны украины

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Боец ВСУ был пленён в приграничном районе Курской области. Согласно распространённому Минобороны России видеоматериалу, Шинкарев рассказал о прямом приказе командира совершать военные преступления в отношении гражданских лиц.Он также пожаловался на избиения украинских военнослужащих командирами ВСУ, а также рассказал об издевательствах над дезертирами и отказывавшимися выполнять преступные приказы."Народ настроен против Зеленского очень сильно. Он обещает, ничего не делает, люди в бедноте сидят без света", - рассказал Шинкарёв об обстановке в своей стране.СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее в новостях: Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях

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