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Украинский военнопленный рассказал о приказе расстреливать русскоязычных
Украинский военнопленный рассказал о приказе расстреливать русскоязычных - 19.12.2024 Украина.ру
Украинский военнопленный рассказал о приказе расстреливать русскоязычных
До военнослужащих ВСУ был доведён приказ расстреливать тех гражданских лиц, которые разговаривают на русском языке. Об этом заявил находящийся в плену украинский военнослужащий Григорий Шинкарев.
2024-12-19T12:14
2024-12-19T12:14
2024-12-19T12:14
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военнопленные
минобороны украины
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Боец ВСУ был пленён в приграничном районе Курской области. Согласно распространённому Минобороны России видеоматериалу, Шинкарев рассказал о прямом приказе командира совершать военные преступления в отношении гражданских лиц.Он также пожаловался на избиения украинских военнослужащих командирами ВСУ, а также рассказал об издевательствах над дезертирами и отказывавшимися выполнять преступные приказы."Народ настроен против Зеленского очень сильно. Он обещает, ничего не делает, люди в бедноте сидят без света", - рассказал Шинкарёв об обстановке в своей стране.СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее в новостях: Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях
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новости, курская область, россия, владимир зеленский, всу, военные преступления, кто, сво, военнопленные, минобороны украины, мирные жители, украина
Новости, Курская область, Россия, Владимир Зеленский, ВСУ, Военные преступления, КТО, СВО, военнопленные, Минобороны Украины, мирные жители, Украина
Украинский военнопленный рассказал о приказе расстреливать русскоязычных
До военнослужащих ВСУ был доведён приказ расстреливать тех гражданских лиц, которые разговаривают на русском языке. Об этом заявил находящийся в плену украинский военнослужащий Григорий Шинкарев.
Боец ВСУ был пленён в приграничном районе Курской области. Согласно распространённому Минобороны России видеоматериалу, Шинкарев рассказал о прямом приказе командира совершать военные преступления в отношении гражданских лиц.
"Те жители, которые разговаривают на украинском языке, их не трогать, пропускать, а тех, кто на русском языке, тех расстреливать. Это такой приказ его был. Вариантов других не было, только так. Нет, нас бы расстреляли тогда", - сообщил Шинкарев.
Он также пожаловался на избиения украинских военнослужащих командирами ВСУ, а также рассказал об издевательствах над дезертирами и отказывавшимися выполнять преступные приказы.
"Народ настроен против Зеленского
очень сильно. Он обещает, ничего не делает, люди в бедноте сидят без света", - рассказал Шинкарёв об обстановке в своей стране.
СК
РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ
в Курскую область. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).