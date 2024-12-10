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Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях

Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях - 10.12.2024 Украина.ру

Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях

Украинские военнослужащие организовали пыточные и концлагеря в Курской и Сумской областях, в которых содержат российских военнопленных и гражданских лиц. Об этом на пленарном заседании Государственной Думы заявил депутат от КПРФ Николай Иванов.

2024-12-10T16:14

2024-12-10T16:14

2024-12-10T16:14

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Концлагеря организованы украинской армией не только в оккупированном ею Суджанском районе Курской области, но и в соседней украинской Сумской области, сообщил российский парламентарий.Он обратил внимание на судьбы 45 российских детей в возрасте до 15 лет, которых с курской области вывезли на территорию Украины.Он сообщил коллегам, что в Курской области интервенты разрушили 1366 промпредприятий, уничтожили 400 соцобъектов, а также похитили и уничтожили скот, сотни тысяч тонн зерна. Кроме того, рассказал Иванов, уничтожено или приведено в негодность 36 мостов и 1112 километра дорог. Сумма ущерба исчисляется десятками миллиардов рублей."Из региона идёт отток населения, область уже покинуло 58 800 человек", - добавил депутат от КПРФ.Он указал на большие объёмы восстановительных работ в Курской области. Они потребуют много труда и средств, констатировал парламентарий.По факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее на эту тему: "Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов Свидетельства очевидца представлены в публикации В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей Накануне в новостях: Москалькова рассказала о судьбах пропавших без вести жителей Курской области

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новости, курская область, сумская область, украина, кпрф, всу, военные преступления, мирные жители, пленные, военнопленные, сво, кто