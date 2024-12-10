Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях - 10.12.2024 Украина.ру
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Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях
Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях - 10.12.2024 Украина.ру
Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях
Украинские военнослужащие организовали пыточные и концлагеря в Курской и Сумской областях, в которых содержат российских военнопленных и гражданских лиц. Об этом на пленарном заседании Государственной Думы заявил депутат от КПРФ Николай Иванов.
2024-12-10T16:14
2024-12-10T16:14
новости
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военные преступления
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военнопленные
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Концлагеря организованы украинской армией не только в оккупированном ею Суджанском районе Курской области, но и в соседней украинской Сумской области, сообщил российский парламентарий.Он обратил внимание на судьбы 45 российских детей в возрасте до 15 лет, которых с курской области вывезли на территорию Украины.Он сообщил коллегам, что в Курской области интервенты разрушили 1366 промпредприятий, уничтожили 400 соцобъектов, а также похитили и уничтожили скот, сотни тысяч тонн зерна. Кроме того, рассказал Иванов, уничтожено или приведено в негодность 36 мостов и 1112 километра дорог. Сумма ущерба исчисляется десятками миллиардов рублей."Из региона идёт отток населения, область уже покинуло 58 800 человек", - добавил депутат от КПРФ.Он указал на большие объёмы восстановительных работ в Курской области. Они потребуют много труда и средств, констатировал парламентарий.По факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Ранее на эту тему: "Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов Свидетельства очевидца представлены в публикации В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей Накануне в новостях: Москалькова рассказала о судьбах пропавших без вести жителей Курской области
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452
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, сумская область, украина, кпрф, всу, военные преступления, мирные жители, пленные, военнопленные, сво, кто
Новости, Курская область, Сумская область, Украина, КПРФ, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, Пленные, военнопленные, СВО, КТО

Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях

16:14 10.12.2024
 
© Сухопутные войска УкраиныСуджа
Суджа
© Сухопутные войска Украины
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Украинские военнослужащие организовали пыточные и концлагеря в Курской и Сумской областях, в которых содержат российских военнопленных и гражданских лиц. Об этом на пленарном заседании Государственной Думы заявил депутат от КПРФ Николай Иванов.
Концлагеря организованы украинской армией не только в оккупированном ею Суджанском районе Курской области, но и в соседней украинской Сумской области, сообщил российский парламентарий.
"В домах суджанцев укрофашисты устроили пыточные камеры, в котором током пытают наших военнопленных", - заявил Иванов.
Он обратил внимание на судьбы 45 российских детей в возрасте до 15 лет, которых с курской области вывезли на территорию Украины.
"На хуторе Олешня Суджанского района, в селе Юнатовка Сумской области, в суджанской школе укрофашисты развернули концлагеря, в которых содержатся более 1100 мирных граждан", - заявил российский депутат.
Он сообщил коллегам, что в Курской области интервенты разрушили 1366 промпредприятий, уничтожили 400 соцобъектов, а также похитили и уничтожили скот, сотни тысяч тонн зерна. Кроме того, рассказал Иванов, уничтожено или приведено в негодность 36 мостов и 1112 километра дорог. Сумма ущерба исчисляется десятками миллиардов рублей.
"Из региона идёт отток населения, область уже покинуло 58 800 человек", - добавил депутат от КПРФ.
Он указал на большие объёмы восстановительных работ в Курской области. Они потребуют много труда и средств, констатировал парламентарий.
По факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Ранее на эту тему: "Это не украинцы, это нацисты": жительница Курской области рассказала о преступлениях интервентов
Свидетельства очевидца представлены в публикации В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителей
Накануне в новостях: Москалькова рассказала о судьбах пропавших без вести жителей Курской области
 
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Заголовок открываемого материала
16:14Российский депутат рассказал об украинских пыточных и концлагерях в Курской и Сумской областях
16:07Полковник Геннадий Алехин: Россия не только изолировала ВСУ в Курахово, но и перепугала их под Сумами
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