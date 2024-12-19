Рогов: ВСУ получили приказ держаться в Курахово до инаугурации Трампа - 19.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241219/1059780469.html
Рогов: ВСУ получили приказ держаться в Курахово до инаугурации Трампа
Рогов: ВСУ получили приказ держаться в Курахово до инаугурации Трампа - 19.12.2024 Украина.ру
Рогов: ВСУ получили приказ держаться в Курахово до инаугурации Трампа
Украинское командование отдало приказ своим группировкам в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) держаться до инаугурации нового президента Дональда Трампа. Об этом 19 декабря заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2024-12-19T10:43
2024-12-19T10:45
новости
курахово
донецкая народная республика
россия
дональд трамп
владимир рогов
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/11/1059731179_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_4819644bf0f4a3b8368aa1a77d87db0f.jpg
Правда, оговорился он, у остатков группировки ВСУ в Курахово есть четкое понимание, что долго они не протянут.Также Рогов заявил, что российские военные завершили зачистку села Новый Комар в районе Великой Новоселки в ДНР.Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.В среду, 18 декабря, Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Трудовое и Старые Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР). Старые Терны находятся на Покровском направлении в восьми километрах от Курахово. Трудовое также расположено недалеко от него – в западной части ДНР.Таким образом российские силы продолжают "сжимать" Кураховский котел. Это признает и аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины.Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ уже зачистили котел, в который попала украинская армия к югу от Курахово - в населенном пункте Успеновка. Часть вэсэушников сдалась в плен, остальные были ликвидированы.Трудно понять смысл удержания "Успеновского мешка": Deep State сообщил новости о КураховоДругие темы: Главу МИД Латвии возмутило, что украинский таксист говорил с ней по-русски.
курахово
донецкая народная республика
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/11/1059731179_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5728acfc5f6f4f976fbf7bf5423185d7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курахово, донецкая народная республика, россия, дональд трамп, владимир рогов, вооруженные силы украины
Новости, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Дональд Трамп, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины

Рогов: ВСУ получили приказ держаться в Курахово до инаугурации Трампа

10:43 19.12.2024 (обновлено: 10:45 19.12.2024)
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
ДзенTelegram
Украинское командование отдало приказ своим группировкам в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) держаться до инаугурации нового президента Дональда Трампа. Об этом 19 декабря заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
"Группировке ВСУ дали приказ "дотянуть до инаугурации Трампа", сделать это нужно любой ценой", - сказал Рогов, сославшись на оперативные данные.
Правда, оговорился он, у остатков группировки ВСУ в Курахово есть четкое понимание, что долго они не протянут.
Также Рогов заявил, что российские военные завершили зачистку села Новый Комар в районе Великой Новоселки в ДНР.
Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.
В среду, 18 декабря, Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Трудовое и Старые Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР). Старые Терны находятся на Покровском направлении в восьми километрах от Курахово. Трудовое также расположено недалеко от него – в западной части ДНР.
Таким образом российские силы продолжают "сжимать" Кураховский котел. Это признает и аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ уже зачистили котел, в который попала украинская армия к югу от Курахово - в населенном пункте Успеновка. Часть вэсэушников сдалась в плен, остальные были ликвидированы.
Трудно понять смысл удержания "Успеновского мешка": Deep State сообщил новости о Курахово
Другие темы: Главу МИД Латвии возмутило, что украинский таксист говорил с ней по-русски.
 
НовостиКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияДональд ТрампВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14Украинский военнопленный рассказал о приказе расстреливать русскоязычных
11:50На пути к Курахово: ВС РФ освободили Новый Комар и Зеленовку
11:26"Пусть он вернется домой": родители украинского пленного попросили оставить его в России
11:22"Не пересекать красные линии русских": Вагенкнехт рассказала о предыстории СВО
11:21ФСБ обнародовала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
10:50Члены ЕС не могут договориться по гарантиям безопасности Украине - Каллас
10:45Ле Пен: Макрон создал долг в триллион долларов и не предлагает ничего хорошего
10:43Рогов: ВСУ получили приказ держаться в Курахово до инаугурации Трампа
10:29Ле Пен: ЕС недемократичен, антинационален и противоречит суверенитету наций
10:19Главу МИД Латвии возмутило, что украинский таксист говорил с ней по-русски
09:45Ле Пен: "Эта война скоро закончится. Трамп посадит Путина и Зеленского за стол переговоров"
09:35Келлог рассказал о возможностях Трампа для завершения украинского конфликта
09:32Катастрофа колоссальная, "не лучшая идея" и сомнения ЦРУшников. Главное на Украине на утро 19 декабря
08:58Бельгия не сможет вовремя поставить Киеву обещанные F-16
08:37Российский бастион в тылу НАТО: Трухачёв о милитаризации Швеции и положении Калининграда
08:19Зеленский поблагодарил Макрона за обучение ВСУ во Франции
08:07Главное за ночь 19 декабря
07:50Британия может отправить военных на Украину - Times
07:33Блинкен снова пообещал Киеву членство в НАТО, но с условием
07:16Блинкен объяснил, почему не состоялись переговоры США и РФ по Украине
Лента новостейМолния