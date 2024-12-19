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Рогов: ВСУ получили приказ держаться в Курахово до инаугурации Трампа

Рогов: ВСУ получили приказ держаться в Курахово до инаугурации Трампа - 19.12.2024 Украина.ру

Рогов: ВСУ получили приказ держаться в Курахово до инаугурации Трампа

Украинское командование отдало приказ своим группировкам в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) держаться до инаугурации нового президента Дональда Трампа. Об этом 19 декабря заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

2024-12-19T10:43

2024-12-19T10:43

2024-12-19T10:45

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Правда, оговорился он, у остатков группировки ВСУ в Курахово есть четкое понимание, что долго они не протянут.Также Рогов заявил, что российские военные завершили зачистку села Новый Комар в районе Великой Новоселки в ДНР.Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.В среду, 18 декабря, Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Трудовое и Старые Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР). Старые Терны находятся на Покровском направлении в восьми километрах от Курахово. Трудовое также расположено недалеко от него – в западной части ДНР.Таким образом российские силы продолжают "сжимать" Кураховский котел. Это признает и аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины.Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ уже зачистили котел, в который попала украинская армия к югу от Курахово - в населенном пункте Успеновка. Часть вэсэушников сдалась в плен, остальные были ликвидированы.Трудно понять смысл удержания "Успеновского мешка": Deep State сообщил новости о КураховоДругие темы: Главу МИД Латвии возмутило, что украинский таксист говорил с ней по-русски.

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новости, курахово, донецкая народная республика, россия, дональд трамп, владимир рогов, вооруженные силы украины