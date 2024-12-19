Главу МИД Латвии возмутило, что украинский таксист говорил с ней по-русски - 19.12.2024 Украина.ру
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Главу МИД Латвии возмутило, что украинский таксист говорил с ней по-русски
Главу МИД Латвии возмутило, что украинский таксист говорил с ней по-русски - 19.12.2024 Украина.ру
Главу МИД Латвии возмутило, что украинский таксист говорил с ней по-русски
Глава МИД Латвии Байба Браже раскритиковала местный сервис такси Bolt за то, что водитель во время поездки разговаривал c нею по-русски. Свое возмущение министр высказала в соцсетях, соответствующий пост она опубликовала 19 декабря
2024-12-19T10:19
2024-12-19T10:19
новости
латвия
мид
киев
житомир
такси
скандал
языковой скандал
язык
русский язык
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Компания местного агрегатора Bolt принесла министру извинение.Между тем, в конце ноября ее предшественник, экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что нынешнее поколение латвийских политиков не осознает, какую роль Россия сыграла в независимости их страны. Он добавил, что брань в отношении русских и категоричный отказ разговаривать по-русски, демонстрируют низкий уровень самосознания современных жителей Латвии.Это не первый скандал вокруг русского языка, связанная с агрегатором такси Bolt. В прошлом году украинский сервис этой компании уволил и навсегда заблокировал таксиста, который высадил двух пассажирок, закативших ему скандал с требованием говорить по-украински.История с травлей русскоязычного таксиста в Киеве получила неожиданное продолжениеЛобода попыталась вступиться за русскоязычного таксиста, но сама попала в ловушкуПохожий скандал случился и в январе текущего года, когда жительница Житомира пожаловалась на водителя, который "игнорировал" ее замечания о беседе на украинском языке.Пассажирка требовала уволить таксиста, но в службе поддержки ей ответили: в заказе было указано, что приедет водитель "с нарушениями речи и слуха" и он "не говорит ни на каком языке".Другие темы: "Ответственная позиция": в Раде похвастались налогами, полученными от работы украинок на OnlyFans.
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новости, латвия, мид, киев, житомир, такси, скандал, языковой скандал, язык, русский язык, украинский язык
Новости, Латвия, МИД, Киев, Житомир, такси, скандал, языковой скандал, язык, Русский язык, украинский язык

Главу МИД Латвии возмутило, что украинский таксист говорил с ней по-русски

10:19 19.12.2024
 
Фото: CC BY-SA 2.0, Глава МИД Латвии Браже
Фото: CC BY-SA 2.0, Глава МИД Латвии Браже
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Глава МИД Латвии Байба Браже раскритиковала местный сервис такси Bolt за то, что водитель во время поездки разговаривал c нею по-русски. Свое возмущение министр высказала в соцсетях, соответствующий пост она опубликовала 19 декабря

"Русский язык не должен быть единственным языком общения", - написала Браже, уточнив, что водитель был украинским беженцем, который не владел латышским языком.

Компания местного агрегатора Bolt принесла министру извинение.
Между тем, в конце ноября ее предшественник, экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что нынешнее поколение латвийских политиков не осознает, какую роль Россия сыграла в независимости их страны. Он добавил, что брань в отношении русских и категоричный отказ разговаривать по-русски, демонстрируют низкий уровень самосознания современных жителей Латвии.
Это не первый скандал вокруг русского языка, связанная с агрегатором такси Bolt. В прошлом году украинский сервис этой компании уволил и навсегда заблокировал таксиста, который высадил двух пассажирок, закативших ему скандал с требованием говорить по-украински.
История с травлей русскоязычного таксиста в Киеве получила неожиданное продолжение
Лобода попыталась вступиться за русскоязычного таксиста, но сама попала в ловушку
Похожий скандал случился и в январе текущего года, когда жительница Житомира пожаловалась на водителя, который "игнорировал" ее замечания о беседе на украинском языке.
Пассажирка требовала уволить таксиста, но в службе поддержки ей ответили: в заказе было указано, что приедет водитель "с нарушениями речи и слуха" и он "не говорит ни на каком языке".
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5 января, 16:59
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