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Главу МИД Латвии возмутило, что украинский таксист говорил с ней по-русски
Главу МИД Латвии возмутило, что украинский таксист говорил с ней по-русски - 19.12.2024 Украина.ру
Главу МИД Латвии возмутило, что украинский таксист говорил с ней по-русски
Глава МИД Латвии Байба Браже раскритиковала местный сервис такси Bolt за то, что водитель во время поездки разговаривал c нею по-русски. Свое возмущение министр высказала в соцсетях, соответствующий пост она опубликовала 19 декабря
2024-12-19T10:19
2024-12-19T10:19
2024-12-19T10:19
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житомир
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Компания местного агрегатора Bolt принесла министру извинение.Между тем, в конце ноября ее предшественник, экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что нынешнее поколение латвийских политиков не осознает, какую роль Россия сыграла в независимости их страны. Он добавил, что брань в отношении русских и категоричный отказ разговаривать по-русски, демонстрируют низкий уровень самосознания современных жителей Латвии.Это не первый скандал вокруг русского языка, связанная с агрегатором такси Bolt. В прошлом году украинский сервис этой компании уволил и навсегда заблокировал таксиста, который высадил двух пассажирок, закативших ему скандал с требованием говорить по-украински.История с травлей русскоязычного таксиста в Киеве получила неожиданное продолжениеЛобода попыталась вступиться за русскоязычного таксиста, но сама попала в ловушкуПохожий скандал случился и в январе текущего года, когда жительница Житомира пожаловалась на водителя, который "игнорировал" ее замечания о беседе на украинском языке.Пассажирка требовала уволить таксиста, но в службе поддержки ей ответили: в заказе было указано, что приедет водитель "с нарушениями речи и слуха" и он "не говорит ни на каком языке".Другие темы: "Ответственная позиция": в Раде похвастались налогами, полученными от работы украинок на OnlyFans.
https://ukraina.ru/20240105/1052560260.html
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новости, латвия, мид, киев, житомир, такси, скандал, языковой скандал, язык, русский язык, украинский язык
Новости, Латвия, МИД, Киев, Житомир, такси, скандал, языковой скандал, язык, Русский язык, украинский язык
Главу МИД Латвии возмутило, что украинский таксист говорил с ней по-русски
Глава МИД Латвии Байба Браже раскритиковала местный сервис такси Bolt за то, что водитель во время поездки разговаривал c нею по-русски. Свое возмущение министр высказала в соцсетях, соответствующий пост она опубликовала 19 декабря