https://ukraina.ru/20241218/1059766196.html

Арест вероятного убийцы Кириллова, Кураховский котёл, Зеленский мечтает пойти в кино. Итоги 18 декабря

Арест вероятного убийцы Кириллова, Кураховский котёл, Зеленский мечтает пойти в кино. Итоги 18 декабря - 18.12.2024 Украина.ру

Арест вероятного убийцы Кириллова, Кураховский котёл, Зеленский мечтает пойти в кино. Итоги 18 декабря

Украина.ру, 18.12.2024

2024-12-18T18:00

2024-12-18T18:00

2024-12-18T18:37

эксклюзив

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вооруженные силы украины

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Задержание исполнителя теракта, в котором погиб генерал Кириллов18 декабря ФСБ сообщила о задержании гражданина Узбекистана, которого подозревают в совершении теракта с двумя жертвами: начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генералом-лейтенантом Игорем Кирилловым и его помощником Ильёй Поликарповым.Ведомство также опубликовало видео допроса подозреваемого, на котором мужчина признался, что приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. В столице купил электросамокат, а через несколько месяцев получил от кураторов взрывное устройство, которое позже и прикрепил к средству передвижения во дворе у генерала.Затем злоумышленник арендовал каршеринговый автомобиль и установил в нем камеру для наблюдения за домом генерала. Известно, что съемка транслировалась организаторам в Днепропетровск (Днепр).По информации СМИ, злоумышленник – это 29-летний гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов.Почти сразу после задержания злоумышленника, телеканал "Узбекистан-24" сообщил, что по запросу российских спецслужб Ташкент отправил в Москву информацию о подозреваемом.Ташкент отправил Москве информацию о подозреваемом в убийстве Кириллова - СМИБлиже к вечеру телеграм-канал Mash сообщил, что убийца генерала Игоря Кириллова мог работать в связке с куратором СБУ по прозвищу "Морбиус", которого разыскивают с лета текущего года.Журналисты Mash уточнили, что один из тайников Морбиуса обнаружили летом в Тамбовской области. Внутри находилось более 600 граммов пластиковой взрывчатки, натовские электродетонаторы и поражающие элементы в виде шариков от подшипников.Зеленский о переговорах с Москвой и страхе заморозки конфликтаВ среду, 18 декабря, в интервью французской газете Parisien Владимир Зеленский заявил, что считает заморозку конфликта и договоренности с Россией опасными для себя. Он также отметил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп понимает его стремление "не спешить во вред Украине".Он подчеркнул, что прежде, чем подходить к столу переговоров, Киеву нужно "разработать модель, план действий или мирный план", который можно будет "представить [президенту РФ Владимиру] Путину или, в более широком смысле, россиянам".Продвижение ВС РФ на фронтеПока Зеленский рассказывал французским журналистам о своих планах победить Россию с помощью Запада, ВС РФ продолжали продвижение на фронте.В среду, 18 декабря, Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Трудовое и Старые Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР). Старые Терны находятся на Покровском направлении в восьми километрах от Курахово. Трудовое также расположено недалеко от него – в западной части ДНР.Таким образом российские силы продолжают "сжимать" Кураховский котел. Это признает и аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины.В среду, 18 декабря, украинский ресурс также сообщил, что на днях, когда подразделения ВС РФ направились из Максимовки к Зеленовке, там они попросту "не встретили серьезного сопротивления", поэтому зашли в населенный пункт легко.Параллельно украинский военный с позывным "Мучной" пожаловался, что Российская Армия уже приступили к штурму Песчаного под Красноармейском (Покровском).Потери ВСУ, иностранная помощь Киеву и эскалация конфликта: обновленные данные Генштаба ВС РФВ среду, на брифинге для атташе иностранных государств в России, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов озвучил обновленные данные по потерям ВСУ за весь период СВО.Потери превысили 977 тысяч военнослужащих, из которых 365 тысяч отнесены к безвозвратным. Среди украинских потерь в технике значатся более 150 самолетов и вертолетов, 40 тысяч беспилотников, а также множество другой военной техники.Также он озвучил данные по освобожденным территориям. В ходе СВО армия России взяла под контроль более 190 населенных пунктов, а всего – около 4,5 тысяч квадратных километров.Предоставил Герасимов и данные по объемам западной военной помощи Киеву. Известно, что ее оказали более 30 стран на сумму почти в $170 миллиардов."На сегодня поставки продукции военного назначения Киеву осуществляют более 30 государств. Наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Германия, Франция и Дания. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила около 350 миллиардов долларов, из них только на военные нужды – около 170 миллиардов долларов", – сообщил Герасимов.Он добавил, что этот факт, а также применение американских крылатых ракет с украинской территории для ударов вглубь России продемонстрировало участие США в военном конфликте.Зеленский мечтает сходить в киноНесмотря на то, что потери его армии приблизились к миллиону человек, Владимир Зеленский мечтает пойти в кино с попкорном. Об этом в среду, 18 декабря, он рассказал в интервью французской газете Le Parisien, отвечая на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после войны.Многие пользователи решили, что главарь киевского режима серьезно лукавит, говоря подобные вещи, а самом деле планирует и дальше зарабатывать в рамках политической карьеры. Об этом свидетельствует тот факт, что недавно он перерегистрировал торговую марку ZELENSKYY в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам. Это дало ему возможность оказывать самые разнообразные услуги, начиная от астрологических, заканчивая похоронными.Другие темы: "Ответственная позиция": в Раде похвастались налогами, полученными от работы украинок на OnlyFans

https://ukraina.ru/20241218/1059764898.html

https://ukraina.ru/20241218/1059767460.html

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Сергей Зуев

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