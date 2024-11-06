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Суд в ДНР приговорил воевавшего за ВСУ американского наемника к 14 годам колонии

Суд в ДНР приговорил воевавшего за ВСУ американского наемника к 14 годам колонии - 06.11.2024 Украина.ру

Суд в ДНР приговорил воевавшего за ВСУ американского наемника к 14 годам колонии

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из США, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины, сообщает Генеральная прокуратура РФ

2024-11-06T10:53

2024-11-06T10:53

2024-11-06T10:53

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39-летний американец Трой Оффенбекер прибыл на Украину и добровольно вступил в Интернациональный легион ВСУ, где прошел военную подготовку. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого Оффенбекер принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения.Размер полученного с мая 2022 по август 2024 года наемником вознаграждения эквивалентен более чем 2,2 миллиона рублей.С начала боевых действий на Украину приехали больше 13 тысяч иностранных наемников, заявили в марте в Минобороны РФ. Порядка шести тысяч из них уже уничтожены. Самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в РФ, наемничество законодательно запрещено и преследуется.Подробнее о зверствах наемников - в материале Егора Леева Расправы наёмников над военнопленными. Итоги 6 июля на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, верховный суд