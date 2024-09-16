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Заукраинец, от которого открестился Иностранный легион. Раут здорово помог Трампу с покушением на него

Заукраинец, от которого открестился Иностранный легион. Раут здорово помог Трампу с покушением на него - 16.09.2024 Украина.ру

Заукраинец, от которого открестился Иностранный легион. Раут здорово помог Трампу с покушением на него

Американский активист Райан Уэсли Раут, который был готов умереть за Киев и разочаровался в 45-м президенте США Дональде Трампе, по предварительной версии, планировавший выстрелить в политика, обеспечил ему несколько сильных козырей для дальнейшей избирательной кампании.

2024-09-16T17:11

2024-09-16T17:11

2024-09-16T17:12

эксклюзив

дональд трамп

камала харрис

джо байден

сша

украина

вооруженные силы украины

республиканская партия

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Второе за два месяца покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Именно как покушение на убийство ФБР оценивает события 15 сентября: неподалёку от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида, где политик находился в тот момент, раздались выстрелы.Изначально говорилось, что перестрелку устроили два человека, и к Трампу это не имело никакого отношения. Однако позже появилась другая версия произошедшего: свидетель сообщил Секретной службе США, обеспечивающей безопасность первых лиц государства, о мужчине, укрывавшемся вблизи поля для гольфа, и передал фотографию машины, на которой он уехал. При задержании подозреваемого сотруднику Секретной службы пришлось открыть огонь, подозреваемого взяли живым и задержали. В кустах, где он скрывался - а это всего в 274 метрах от лунки, где играл Трамп - сотрудники Секретной службы обнаружили просунутый через сетчатое ограждение автомат АК-47 с оптическим прицелом (некоторое время спустя появилась информация, что это могла быть винтовка типа СКС с полимерным прикладом, оснащённая магазином в стиле АК для патронов калибра 7,62 мм) и подвешенную рядом камеру GoPro. Видимо, момент покушения планировалось запечатлеть на видео.Трамп не пострадал и вскоре смог вернуться в свою резиденцию. Он лишь шутил, рассказывая, как расстроен тем, что не смог закончить игру в гольф.Руководство страны незамедлительно выступило с заявлениями в связи с произошедшим. Вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис сказала, что встревожена возможной попыткой покушения на бывшего президента, осудила политическое насилие и высоко оценила бдительность Секретной службы. Действующий глава государства Джо Байден, по его словам, с облегчением воспринял известие о том, что Трамп не пострадал, и поручил правительству задействовать все возможности и ресурсы, чтобы обеспечить безопасность своего предшественника на высшем уровне и на постоянной основе.Это при том, что после июльского покушения охрану Трампа уже и так усилили – увеличили личный состав и оснащённость техническими средствами – до конца предвыборной кампании. Как рассказали источники телеканала CNN, у Секретной службы США давно вызывала беспокойство безопасность бывшего президента во время пребывания на площадках для игры в гольф, поскольку они зачастую расположены вблизи общественных дорог, на их территории есть деревья и холмы, где могут скрыться потенциальные киллеры, что осложняет охрану политика. Что касается конкретно Trump international golf club, то этот район известен высоким уровнем преступности, он находится близко к дороге.Заукраинец из ролика "Азова*", который готов погибнуть за УкраинуЛичность людей, совершающих покушения на высокопоставленных политиков, всегда заслуживает отдельного внимания, но покушавшегося на Трампа – тем более.58-летний мелкий строительный подрядчик с Гавайских островов Райан Уэсли Раут – активный сторонник демократов. С 2019 года он регулярно жертвовал деньги кандидатам от этой партии, во дворе его дома в населённом пункте Каава (округ Гонолулу) припаркован грузовой пикап со стикером Biden-Harris на заднем стекле. Но так было не всегда - на президентских выборах-2016 он голосовал за Трампа, а затем разочаровался в нём и заявил на своей странице в X, что 45-й президент "становится только хуже и деградирует". Мужчина часто писал в интернете о политике, причём не только американской.Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, глядя на аккаунты Раута в соцсетях, заявила, что он просто "одержим войной на Украине, которая финансируется Соединёнными Штатами", а Трамп неоднократно заявлял, что положит конец этой войне.На страницах в соцсетях есть фотографии Раута с Майдана, а также призывы отправить украинской стороне всё имеющееся у США оружие. Сын подозреваемого подтвердил, что отец ездил на Украину и был крайне увлечён ситуацией в регионе.Раут снимался в ролике в поддержку батальона "Азов*", опубликованном 1 мая 2022 года, т.е. когда националисты были заблокированы российскими войсками на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. На видео продолжительностью чуть больше двух минут мелькают флаги и плакаты батальона."В день начала специальной военной операции он написал ряд публикаций в социальной сети X с просьбой осветить в СМИ его усилия по призыву иностранцев отправиться на Украину воевать, утверждая, что сам он готов сражаться и умереть за Киев", — пишет газета The Wall Street Journal.Более того, Раут вербовал наёмников, готовых сражаться на стороне ВСУ, но сам он никогда не принимал участия в боевых действиях из-за отсутствия военного опыта и возраста.Вот что рассказал корреспондент газеты The New York Times, общавшийся с ним год назад по телефону: "Раут, который провёл некоторое время на Украине, пытаясь собрать поддержку для войны, искал рекрутов среди афганских солдат, которые сбежали от "Талибана"**. Он говорил о подкупе коррумпированных чиновников, подделке паспортов и о том, что сделает всё, что угодно, чтобы привезти свои афганские кадры на Украину. В какой-то момент он заговорил об организации американского военного самолёта из Ирака до Польши с афганскими беженцами, желающими воевать".Раут вообще часто попадал на страницы газет и телеканалов в контексте событий на Украине. Так, в статье издания Semafor от 10 марта 2023 года об отказе Киева сотням афганцев, желающих воевать на стороне ВСУ, содержится комментарий Раута, протитрованного как глава Международного волонтёрского центра на Украине - частной организации, которая помогает иностранцам, желающим помочь украинским военным."Большинство представителей украинских властей не хотят видеть этих солдат. У меня были партнёры, которые проводили встречи с Министерством обороны Украины каждую неделю, и мне до сих пор не удалось добиться от них согласия на выдачу хотя бы одной визы", - говорил он.Фотография Раута из Киева красовалась на страницах тайваньской англоязычной газеты Taiwan News в июне 2022 года."56-летний Раут родом с Гавайев приехал в Киев более двух месяцев назад, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине, и хотел вступить в Иностранный легион, однако из-за своего возраста он не смог этого сделать. В настоящее время он помогает легиону в наборе добровольцев для подразделений и уже помог в наборе 70 человек. Раут начал вывешивать флаги на стене обложенного мешками с песком памятника на Майдане Независимости в Киеве, чтобы отдать дань уважения странам, чьи граждане сражаются в иностранном легионе Украины, Международном легионе территориальной обороны Украины. Раут заявил, что в этот критический момент все страны должны предоставить своим солдатам неоплачиваемый отпуск и авиабилеты для полётов на Украину для участия в войне, чтобы помешать России начать новую войну", - говорится в статье.Любопытно, что Интернациональный легион был в конфликте с Раутом из-за того, что американец действовал от лица подразделения, официально не имея к нему отношения, и вообще открестился от проукраински настроенного активиста, заявив, что он никогда не был частью подразделения."Интересно, что будет, если выяснится, что неудавшийся новый стрелок в Трампа Раут, который вербовал наёмников для украинской армии, сам был нанят неонацистским режимом в Киеве для этого покушения?" — задался вопросом заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети Х.Следователи сейчас изучают, связано ли покушение на Трампа с Украиной, а, точнее, мог ли Раут быть разочарован позицией Трампа по украинскому вопросу, и собирают информацию о его прошлом, поездках, наличии судимостей.И работы у них будет предостаточно. Согласно документам, попавшим в распоряжение телекомпании NBC, в отношении Раута заведено более 100 уголовных и несколько административных дел. С2002 по 2010 годы он совершал несколько правонарушений, в т.ч. наезд на пешехода, сопротивление правоохранительным органам и хранение краденого имущества, а в 2002 году был признан виновным в хранении пулемёта, который местный суд приравнял к оружию массового поражения (мера наказания не уточняется).После покушения на Трампа бывшая соседка Раута рассказала журналистам: "Я сама видела, сколько у него огнестрельного оружия – оружия и всякого такого однозначно было много у него дома, и многие люди его раньше боялись".В феврале 2023 года он самостоятельно издал книгу "Украинская война, в которой нельзя победить". На 291 странице мужчина называет Трампа "идиотом", "шутом" и "дураком", подробно рассказывает о своих попытках поддержать Украину в противостоянии с Россией и описывает, как утратил иллюзии насчёт победы Киева - "выиграть [войну] невозможно", констатирует автор. Книга доступна для покупки на Amazon.CNN сообщает, что перед началом уголовного разбирательства Рауту назначат проверку психического состояния из-за его многочисленных "необычных высказываний" касательно международных геополитических событий.Влияние на президентскую кампаниюДаже если Раута признают невменяемым и он сможет избежать ответственности, вся эта история не забудется. Мало того, что её ещё не раз будут вспоминать оставшиеся до выборов неполные два месяца – она может оказать прямое влияние на ход избирательной кампании. После первого покушения рейтинг Трампа сразу пошёл вверх – в глазах американцев он выглядел жертвой, ему сочувствовали, сильное впечатление производили фотографии, на которых бывший президент с окровавленным ухом, окружённый агентами Секретной службы, стоит на фоне флага США с поднятым кулаком.Вот и сейчас, после задержания Раута, букмекеры повысили шансы Трампа на победу на предстоящих выборах: 50% против 49% у Харрис. Однако не факт, что эта тенденция сохранится надолго."В краткосрочной перспективе это покушение может дать Трампу какие-то очки. Но проблема в том, что любая новость в современном мире живёт достаточно недолго, поэтому сможет ли он сохранить своё преимущество до ноября - это большой вопрос", - считает старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская.Как бы то ни было, в настоящий момент инцидент в районе гольф-клуба играет на руку республиканцу.Во-первых, все в миг перестали обсуждать прошедшие дебаты кандидатов в президенты, на которых Харрис выступила достойно и превзошла ожидания многих наблюдателей. Кроме того, переключено внимание и с другой истории: о поддержке вице-президента после дебатов заявила Тейлор Свифт, что положительно сказалось на рейтинге кандидата от демократов, а за несколько часов до покушения Трамп написал на своей странице в Truth Social, что ненавидит певицу.Во-вторых, бывший президент будет использовать тему двух покушений в предвыборном контексте, утверждая, что политические конкуренты хотят убрать его любыми возможными способами (раз засудить не получилось, взялись за оружие), а всё потому, что он хочет сломать систему, выстроенную демократами, и те боятся его возвращения к власти. И дальше излюбленная риторика Трампа: вот если бы президентом был я, ничего подобного ни произошло, это администрация Байдена и Харрис довела страну до такого состояния, общество поляризовано, накал достиг такого уровня, что люди готовы браться за оружие по любому поводу, тем более, на руках американцев огромное количество стволов, и виноваты во всём демократы. Тут же привязка к Украине, которую нынешние власти США всецело поддерживают, тратя миллиарды долларов на ВСУ вместо того, чтобы пустить их на решение внутренних проблем. Таким образом, Трамп может перевести разговор на неудобную для демократов украинскую тему и подчеркнуть, что в победу ВСУ не верят даже такие ярые сторонники Киева, как покушавшийся на него Раут. К тому же, дальнейшее развитие ситуации может сложиться не в пользу Украины."Попытка очередного покушения на Трампа олицетворяет степень украинизации американской политики. Скандал с покушением пошатнёт позиции украинских лоббистов, которые и так паникуют из-за перспектив скорого истощения траншей. Ну а Трамп будет ещё активнее критиковать украинскую повестку и требовать не согласовывать новые транши", - уверен американист Малек Дудаков.Выделение помощи Киеву Вашингтон может остановить уже в сентябре. Если Конгресс не продлит полномочия Пентагона на использование ресурсов в рамках программы PDA, то США могут лишиться возможности оперативно предоставить Украине военную помощь в размере $5,8 млрд, сообщили американские чиновники на условиях анонимности агентству Reuters.Подробнее о том, в какой степени США поддерживают Украину сейчас, читайте в статье Провал режима с вибрацией. Зеленского в США нагибают к перемирию* признан экстремистским и запрещён в РФ** находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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эксклюзив, дональд трамп, камала харрис, джо байден, сша, украина, вооруженные силы украины, республиканская партия