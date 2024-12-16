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Путин: СВО продолжается, в 2024 году освобождено 189 населённых пунктов

Путин: СВО продолжается, в 2024 году освобождено 189 населённых пунктов - 16.12.2024 Украина.ру

Путин: СВО продолжается, в 2024 году освобождено 189 населённых пунктов

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается при том, что военно-политическая обстановка в мире остаётся непростой и нестабильной. Об этом 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил президент Владимир Путин.

2024-12-16T14:41

2024-12-16T14:41

2024-12-16T15:17

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Коллегия подвела основные итоги работы за 2024 год, определив задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооружённых Сил России. Владимир Путин в своём выступлении отметил, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции.Президент России поблагодарил героев СВО - солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой, личный состав Минобороны, Росгвардии, а также специальных служб и других силовых структур. По мнению Путина, они чётко выполняют все поставленные задачи, несмотря на сложности и риск для жизни, ради победы, ради Отечества."Наш долг всегда помнить боевых товарищей, которые погибли, защищая Родину и наш народ, окружить постоянной заботой их семьи, их детей. Я уже говорил много раз и ещё раз повторю их дети – это наши с вами дети. Никогда мы не должны об этом забывать", - сказал президент России.После этого он попросил почтить память павших товарищей минутой молчания.Накануне сообщалось, что Армия России освободила Веселый Гай в ДНР Также на эту тему: Путин объяснил, как США пытаются ослабить Россию В соответствии с поручением президента России министр обороны страны Андрей Белоусов предложил сформировать к третьему кварталу 2025 года войска беспилотных систем. Подробности в публикации Белоусов анонсировал появление в России войск беспилотных систем

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новости, россия, украина, владимир путин, росгвардия, сво, минобороны рф