Путин: СВО продолжается, в 2024 году освобождено 189 населённых пунктов
14:41 16.12.2024 (обновлено: 15:17 16.12.2024)
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРасширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ
Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается при том, что военно-политическая обстановка в мире остаётся непростой и нестабильной. Об этом 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил президент Владимир Путин.
Коллегия подвела основные итоги работы за 2024 год, определив задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооружённых Сил России. Владимир Путин в своём выступлении отметил, что уходящий год стал знаковым в достижении целей специальной военной операции.
"Благодаря профессионализму и мужеству наших воинов, героическому труду работников оборонных предприятий и поистине всенародной поддержке армии и флота российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения, - сказал Путин. - Только в текущем году освобождено 189 населённых пунктов".
Президент России поблагодарил героев СВО - солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой, личный состав Минобороны, Росгвардии, а также специальных служб и других силовых структур. По мнению Путина, они чётко выполняют все поставленные задачи, несмотря на сложности и риск для жизни, ради победы, ради Отечества.
"Наш долг всегда помнить боевых товарищей, которые погибли, защищая Родину и наш народ, окружить постоянной заботой их семьи, их детей. Я уже говорил много раз и ещё раз повторю их дети – это наши с вами дети. Никогда мы не должны об этом забывать", - сказал президент России.
После этого он попросил почтить память павших товарищей минутой молчания.
Накануне сообщалось, что Армия России освободила Веселый Гай в ДНР
Также на эту тему: Путин объяснил, как США пытаются ослабить Россию
В соответствии с поручением президента России министр обороны страны Андрей Белоусов предложил сформировать к третьему кварталу 2025 года войска беспилотных систем. Подробности в публикации Белоусов анонсировал появление в России войск беспилотных систем