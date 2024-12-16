Белоусов анонсировал появление в России войск беспилотных систем
14:30 16.12.2024 (обновлено: 14:45 16.12.2024)
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, министр обороны страны Андрей Белоусов предложил сформировать к третьему кварталу 2025 года войска беспилотных систем
"В настоящее время нашими войсками ежесуточно применяется более 3,5 тысяч беспилотников, и эта цифра постоянно растет", - уточнил Белоусов.
Он добавил, что также необходимо активизировать работу по построению систем ПВО в стране по опыту Москвы.
На расширенной коллегии Минобороны России Белоусов назвал обновленные данные по потерям противника: за весь период СВО ВСУ лишились почти миллиона военных, из которых более 40 тысяч - только на Курском направлении.
При этом только за 2024 год российские подразделения освободили 4,5 тысячи квадратных километров. И эта работа продолжается: ежедневно ВС РФ берут под контроль порядка 30 квадратных километров.
14:06Белоусов озвучил обновленные данные по потерям ВСУ и размеры освобожденных территорийПотери Киева с начала СВО составили почти миллион человек, только в "курской авантюре" ВСУ потеряли более 40 тысяч военных. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны России
Также в понедельник, 16 декабря, стало известно, что число уничтоженных на фронте украинских наемников приблизилось к 6, 5 тысячам человек. Эту информацию подтвердила СМИ и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
10:36"Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУЗа весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира. Об этом изданию "Известия" сообщила и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова