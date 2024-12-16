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Белоусов анонсировал появление в России войск беспилотных систем

Белоусов анонсировал появление в России войск беспилотных систем - 16.12.2024 Украина.ру

Белоусов анонсировал появление в России войск беспилотных систем

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина, министр обороны страны Андрей Белоусов предложил сформировать к третьему кварталу 2025 года войска беспилотных систем

2024-12-16T14:30

2024-12-16T14:30

2024-12-16T14:45

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Он добавил, что также необходимо активизировать работу по построению систем ПВО в стране по опыту Москвы.На расширенной коллегии Минобороны России Белоусов назвал обновленные данные по потерям противника: за весь период СВО ВСУ лишились почти миллиона военных, из которых более 40 тысяч - только на Курском направлении.При этом только за 2024 год российские подразделения освободили 4,5 тысячи квадратных километров. И эта работа продолжается: ежедневно ВС РФ берут под контроль порядка 30 квадратных километров.Министр добавил, что российским высокоточным оружием нанесен значительный урон энергосистеме Украины и ВПК страны, и Киев утратил возможность производить необходимое ВСУ вооружение, включая технику и боеприпасы.Также в понедельник, 16 декабря, стало известно, что число уничтоженных на фронте украинских наемников приблизилось к 6, 5 тысячам человек. Эту информацию подтвердила СМИ и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.Еще по теме: ВС РФ подходят к Красноармейску: что еще происходит на фронте.

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