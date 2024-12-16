https://ukraina.ru/20241216/1059693770.html

Путин объяснил, как США пытаются ослабить Россию

Путин объяснил, как США пытаются ослабить Россию - 16.12.2024 Украина.ру

Путин объяснил, как США пытаются ослабить Россию

США поощряют эскалацию конфликта на Украине. На это указал 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин

2024-12-16T14:20

2024-12-16T14:20

2024-12-16T14:20

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"В стремлении ослабить нашу страну, нанести нам стратегическое поражение, США продолжают накачивать фактически нелегитимный правящий режим в Киеве оружием и деньгами, отправляют наемников и военных советников и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта", - сказал Путин.Он отметил, что с подачи Штатов в мире образовываются новые военно-политические союзы. Действующая администрация США и практически весь коллективный Запад не оставляют попыток сохранить глобальное доминирование, продолжают навязывать мировому сообществу свои "так называемые правила", которые при этом заставляют переделывать так, как им удобно.Российский лидер подчеркнул, что для самих США никаких правил нет, против неугодных государств, в том числе России, они ведут гибридные войны.Подробнее о российско-американских отношениях - в материале Татьяны Чугаенко и Кирилла Курбатова Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.

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новости, сша, владимир путин, россия, украина, минобороны