https://ukraina.ru/20241216/1059687340.html
Нидерланды не будут воевать на Украине – министр обороны
Нидерланды не будут воевать на Украине – министр обороны - 16.12.2024 Украина.ру
Нидерланды не будут воевать на Украине – министр обороны
Нидерланды не собираются воевать на Украине. Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс в интервью газете Trouw
2024-12-16T13:03
2024-12-16T13:03
2024-12-16T13:03
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"Мы, Нидерланды, всегда говорили, что не будем воевать на Украине. Никакой наземной операции, потому что мы не хотим прямой конфронтации между НАТО и Россией", - заверил министр.Что касается дискуссий о возможной миротворческой миссии ЕС на Украине, по его словам, речь идет только о поддержании мира.На днях издание Politico информировало, что европейские лидеры планируют встретиться с Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что говорить о миротворцах на Украине преждевременно.Подробнее о миротворцах - в материале О миротворцах НАТО на Украине и безумных решениях внутри США – Ордуханян на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, нидерланды, россия, владимир зеленский, нато, ес, дмитрий песков
Новости, Украина, Нидерланды, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, Дмитрий Песков
Нидерланды не будут воевать на Украине – министр обороны
Нидерланды не собираются воевать на Украине. Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс в интервью газете Trouw