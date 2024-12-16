Нидерланды не будут воевать на Украине – министр обороны - 16.12.2024 Украина.ру
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Нидерланды не будут воевать на Украине – министр обороны
Нидерланды не будут воевать на Украине – министр обороны - 16.12.2024 Украина.ру
Нидерланды не будут воевать на Украине – министр обороны
Нидерланды не собираются воевать на Украине. Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс в интервью газете Trouw
2024-12-16T13:03
2024-12-16T13:03
новости
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"Мы, Нидерланды, всегда говорили, что не будем воевать на Украине. Никакой наземной операции, потому что мы не хотим прямой конфронтации между НАТО и Россией", - заверил министр.Что касается дискуссий о возможной миротворческой миссии ЕС на Украине, по его словам, речь идет только о поддержании мира.На днях издание Politico информировало, что европейские лидеры планируют встретиться с Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что говорить о миротворцах на Украине преждевременно.Подробнее о миротворцах - в материале О миротворцах НАТО на Украине и безумных решениях внутри США – Ордуханян на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, украина, нидерланды, россия, владимир зеленский, нато, ес, дмитрий песков
Новости, Украина, Нидерланды, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, Дмитрий Песков

Нидерланды не будут воевать на Украине – министр обороны

13:03 16.12.2024
 
© Anwar Nillufary / flickr
© Anwar Nillufary / flickr
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Нидерланды не собираются воевать на Украине. Об этом заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс в интервью газете Trouw
"Мы, Нидерланды, всегда говорили, что не будем воевать на Украине. Никакой наземной операции, потому что мы не хотим прямой конфронтации между НАТО и Россией", - заверил министр.
Что касается дискуссий о возможной миротворческой миссии ЕС на Украине, по его словам, речь идет только о поддержании мира.
"Но пока еще слишком рано говорить, как это будет выглядеть в конкретных терминах, поэтому я не буду это предвосхищать", - добавил нидерландский министр.
На днях издание Politico информировало, что европейские лидеры планируют встретиться с Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Подробнее о миротворцах - в материале О миротворцах НАТО на Украине и безумных решениях внутри США – Ордуханян на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаНидерландыРоссияВладимир ЗеленскийНАТОЕСДмитрий Песков
 
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