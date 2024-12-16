https://ukraina.ru/20241216/1059686867.html

К переговорам готовы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 16 декабря

К переговорам готовы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 16 декабря - 16.12.2024 Украина.ру

К переговорам готовы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 16 декабря

В Кремле заявили о готовности возобновить переговоры по Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-12-16T13:01

2024-12-16T13:01

2024-12-16T13:01

эксклюзив

хроники

украина

россия

дональд трамп

дмитрий песков

виктор орбан

вооруженные силы украины

херсонская область

белгородская область

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о готовности России к переговорам по Украине."Президент [Владимир] Путин неоднократно повторял, что они (переговоры. - Ред.) могли бы возобновиться на базе стамбульских договоренностей. Они были согласованы, но потом также украинская сторона покинула стол переговоров",— заявил Песков журналистам.При этом Песков указал, что сама Украина отказывается от переговоров."Пока вы знаете, что украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров. Фактически, документально эти переговоры президент Зеленский сам себе запретил", — напомнил пресс-секретарь президента России.Также он прокомментировал сообщение о готовности команды избранного президента США Дональда Трампа рассмотреть предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Украине на Рождество."Команда Трампа, во-первых, не руководит Белым домом сейчас. Это первое. В Белом доме сейчас сидит команда Байдена", — указал Песков.Ранее будущий советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц в администрации Трампа в интервью CBS News заявил, что команда избранного президента изучит предложение Орбана по Рождественскому перемирию."Нам нужно прекратить боевые действия. И если в качестве первого шага будет своего рода прекращение огня, то мы внимательно изучим, что это значит. Но до 20 января мы также сотрудничаем с нынешней администрацией", — напомнил он.По словам Уолтца, Орбан регулярно общается с представителями российских властей, при этом у него также хорошие отношения с Трампом.Обстрелы и налётыУтром 16 декабря Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."Около 07:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", — отмечалось в сообщении оборонного ведомства в 07:49.Позднее, в 08:10 министерство сообщило о новой атаке."Около 07:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — указывалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ.Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 26 ударов по этому региону России.Все 26 обстрелов были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 75 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного и ранении четырёх гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 1 жилое домостроение, 1 автобус, 5 автомобилей и 4 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 4 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 60 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 60 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 16; Великая Лепетиха — 11; Малокаховка — 4; Забарино — 3; Коханы — 4; Козачьи Лагеря — 3; Песчановка — 3; Каховка — 4; Новая Каховка — 7", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Бабино, Васильевка.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Утром 16 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по сёлам Красное, Красный Хутор, Нечаевка, Таврово и Черемошное выпущено 16 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 5 беспилотников, 2 из которых сбиты системой ПВО. В селе Нечаевка в одном частном доме выбиты окна", — писал Гладков.В Борисовском районе сёла Грузское и Берёзовка подверглись атакам 3 беспилотников. Последствий нет.В Волоконовском районе хутора Старый и Шаховка атакованы 2 БпЛА, системой ПВО сбит один из них. Разрушений нет."В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено и Сподарюшино выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершена атака одного FPV-дрона. Обошлось без пострадавших и разрушений", — указывалось в сводке.В Краснояружском районе село Демидовка атаковано одним беспилотником. Без разрушений."В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Новая Таволжанка и Середа выпущено 6 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки с помощью 3 беспилотников, один из которых сбит. Сегодня утром в селе Новая Таволжанка в результате прилёта снаряда повреждены частное домовладение и легковой автомобиль", — сообщил губернатор.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О мирных переговорах по Украине — в статье Павла Котова "Неправильный треугольник переговоров: Зеленский бьет, Трамп слушает, Путин отвечает".

https://ukraina.ru/20241216/1059678037.html

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эксклюзив, хроники, украина, россия, дональд трамп, дмитрий песков, виктор орбан, вооруженные силы украины, херсонская область, белгородская область, днр