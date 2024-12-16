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Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских санкций

Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских санкций - 16.12.2024 Украина.ру

Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских санкций

Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба совета.

2024-12-16T14:06

2024-12-16T14:06

2024-12-16T14:06

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Принятие 15-го пакета экономических и индивидуальных ограничительных мер объяснено Советом ЕС стремлением к дальнейшему ограничению возможностей России проводить специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Орган Евросоюза назвал российскую спецоперацию "войной" и особо отметил некий флот президента России."Эти меры направлены на решение проблемы обхода санкций ЕС путем нацеливания на теневой флот Путина и ослабления военно-промышленного комплекса России", - сказано в заявлении Совета ЕС.Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прокомментировала принятие нового пакета санкций. В опубликованном Советом ЕС сообщении отмечено её мнение о том, что нынешний "пакет санкций является частью нашего ответа на ослабление военной машины России и тех, кто способствует этой войне, включая также китайские компании"."Не может быть никаких сомнений, что Украина победит", - заявила Каллас.Новый санкционный пакет содержит 84 позиции из 54 персон и 30 организаций. Все они указаны как ответственные за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, которая не является членом ЕС.Среди физлиц под санкции попали ответственные за разрушение киевской детской больницы "Охмадет", старшие менеджеры ведущих компаний в энергетическом секторе, эвакуировавшие детей из зоны боевых действий, два высокопоставленных должностных лица КНДР."Что касается организаций, ЕС в первую очередь нацелился на российские оборонные компании и судоходные компании, ответственные за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю, что обеспечивает важные доходы российскому правительству. Он также внес в список химический завод, гражданскую российскую авиакомпанию, которая является важным поставщиком логистической поддержки для российских военных, - сказано в официальном комментарии.Совет ЕС впервые ввёл полноценные санкции (запрет на поездки, заморозка активов, запрет на предоставление экономических ресурсов) в отношении различных субъектов хозяйствования КНР. Китайские компании обвинили в поставке компонентов беспилотников и микроэлектронных компонентов для нужд России.Санкции расширены на новые суда и тех, кто помогает России обходить западный запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом. В их числе – танкеры и другие гражданские суда.Среди наказанных санкциями Евросоюза отмечены компании не только из Китая, но также из Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ. По мнению евробюрократов, они были вовлечены в обход западных антироссийских торговых ограничений или занимались закупкой "чувствительных товаров"."В целях лучшей защиты европейских компаний от судебных разбирательств с российскими коллегами Совет постановил запретить признание или исполнение в ЕС решений, вынесенных российскими судами на основании статьи 248 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Эти решения не позволяли противоположной стороне начинать или продолжать разбирательство в юрисдикции, отличной от России (антисудебные запреты), что является явным нарушением установленных международных принципов и практики, и часто приводило к непропорционально высоким финансовым штрафам для европейских компаний. Новая мера препятствует применению этих штрафов в отношении операторов ЕС в Европе", - добавили в Совете ЕС.Кроме того, Совет ЕС ввёл новшество, позволяющее разблокировать остатки денежных средств, хранящиеся в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС. Такую меру назвали необходимой в свете участившихся судебных разбирательств и ответных мер в России, которые приводят к аресту активов центральных депозитариев в ЕС. В итоге центральные депозитарии ЕС смогут просить компетентные органы государств-членов союза разморозить остатки денежных средств и использовать их для выполнения своих юридических обязательств перед клиентами.Евросоюз также продлил сроки вывода инвестиций из России. Субъектам хозяйствования ЕС предписано "рассмотреть возможность сворачивания бизнеса в России и/или не начинать там новый бизнес".Ранее новый санкционный пакет утвердили официальные представители стран ЕС в Брюсселе. Подробности решения Совета ЕС традиционно публикуются в официальном журнале этого межгосударственного объединения.Ранее на эту тему: МИД РФ: Россия приспособилась к санкциям, а ЕС занимается саморазрушением – Грушко Мнение на эту тему: "Безумная ситуация": немецкий политик рассказал об ущербе Европе от антироссийских санкций

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