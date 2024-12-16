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Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских санкций
Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских санкций - 16.12.2024 Украина.ру
Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских санкций
Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба совета.
2024-12-16T14:06
2024-12-16T14:06
2024-12-16T14:06
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Принятие 15-го пакета экономических и индивидуальных ограничительных мер объяснено Советом ЕС стремлением к дальнейшему ограничению возможностей России проводить специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Орган Евросоюза назвал российскую спецоперацию "войной" и особо отметил некий флот президента России."Эти меры направлены на решение проблемы обхода санкций ЕС путем нацеливания на теневой флот Путина и ослабления военно-промышленного комплекса России", - сказано в заявлении Совета ЕС.Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прокомментировала принятие нового пакета санкций. В опубликованном Советом ЕС сообщении отмечено её мнение о том, что нынешний "пакет санкций является частью нашего ответа на ослабление военной машины России и тех, кто способствует этой войне, включая также китайские компании"."Не может быть никаких сомнений, что Украина победит", - заявила Каллас.Новый санкционный пакет содержит 84 позиции из 54 персон и 30 организаций. Все они указаны как ответственные за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, которая не является членом ЕС.Среди физлиц под санкции попали ответственные за разрушение киевской детской больницы "Охмадет", старшие менеджеры ведущих компаний в энергетическом секторе, эвакуировавшие детей из зоны боевых действий, два высокопоставленных должностных лица КНДР."Что касается организаций, ЕС в первую очередь нацелился на российские оборонные компании и судоходные компании, ответственные за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю, что обеспечивает важные доходы российскому правительству. Он также внес в список химический завод, гражданскую российскую авиакомпанию, которая является важным поставщиком логистической поддержки для российских военных, - сказано в официальном комментарии.Совет ЕС впервые ввёл полноценные санкции (запрет на поездки, заморозка активов, запрет на предоставление экономических ресурсов) в отношении различных субъектов хозяйствования КНР. Китайские компании обвинили в поставке компонентов беспилотников и микроэлектронных компонентов для нужд России.Санкции расширены на новые суда и тех, кто помогает России обходить западный запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом. В их числе – танкеры и другие гражданские суда.Среди наказанных санкциями Евросоюза отмечены компании не только из Китая, но также из Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ. По мнению евробюрократов, они были вовлечены в обход западных антироссийских торговых ограничений или занимались закупкой "чувствительных товаров"."В целях лучшей защиты европейских компаний от судебных разбирательств с российскими коллегами Совет постановил запретить признание или исполнение в ЕС решений, вынесенных российскими судами на основании статьи 248 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Эти решения не позволяли противоположной стороне начинать или продолжать разбирательство в юрисдикции, отличной от России (антисудебные запреты), что является явным нарушением установленных международных принципов и практики, и часто приводило к непропорционально высоким финансовым штрафам для европейских компаний. Новая мера препятствует применению этих штрафов в отношении операторов ЕС в Европе", - добавили в Совете ЕС.Кроме того, Совет ЕС ввёл новшество, позволяющее разблокировать остатки денежных средств, хранящиеся в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС. Такую меру назвали необходимой в свете участившихся судебных разбирательств и ответных мер в России, которые приводят к аресту активов центральных депозитариев в ЕС. В итоге центральные депозитарии ЕС смогут просить компетентные органы государств-членов союза разморозить остатки денежных средств и использовать их для выполнения своих юридических обязательств перед клиентами.Евросоюз также продлил сроки вывода инвестиций из России. Субъектам хозяйствования ЕС предписано "рассмотреть возможность сворачивания бизнеса в России и/или не начинать там новый бизнес".Ранее новый санкционный пакет утвердили официальные представители стран ЕС в Брюсселе. Подробности решения Совета ЕС традиционно публикуются в официальном журнале этого межгосударственного объединения.Ранее на эту тему: МИД РФ: Россия приспособилась к санкциям, а ЕС занимается саморазрушением – Грушко Мнение на эту тему: "Безумная ситуация": немецкий политик рассказал об ущербе Европе от антироссийских санкций
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новости, россия, украина, китай, владимир путин, ес, антироссийские санкции, индия, иран, сербия, оаэ, кнр (китай), депозитарии, каллас кая
Новости, Россия, Украина, Китай, Владимир Путин, ЕС, антироссийские санкции, Индия, Иран, Сербия, ОАЭ, КНР (Китай), депозитарии, Каллас Кая
Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских санкций
Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба совета.
Принятие 15-го пакета экономических и индивидуальных ограничительных мер объяснено Советом ЕС стремлением к дальнейшему ограничению возможностей России проводить специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Орган Евросоюза назвал российскую спецоперацию "войной" и особо отметил некий флот президента России.
"Эти меры направлены на решение проблемы обхода санкций ЕС путем нацеливания на теневой флот Путина
и ослабления военно-промышленного комплекса России", - сказано в заявлении Совета ЕС.
Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прокомментировала принятие нового пакета санкций. В опубликованном Советом ЕС сообщении отмечено её мнение о том, что нынешний "пакет санкций является частью нашего ответа на ослабление военной машины России и тех, кто способствует этой войне, включая также китайские компании".
"Не может быть никаких сомнений, что Украина победит", - заявила Каллас.
Новый санкционный пакет содержит 84 позиции из 54 персон и 30 организаций. Все они указаны как ответственные за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, которая не является членом ЕС.
Среди физлиц под санкции попали ответственные за разрушение киевской детской больницы "Охмадет", старшие менеджеры ведущих компаний в энергетическом секторе, эвакуировавшие детей из зоны боевых действий, два высокопоставленных должностных лица КНДР
.
"Что касается организаций, ЕС в первую очередь нацелился на российские оборонные компании и судоходные компании, ответственные за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю, что обеспечивает важные доходы российскому правительству. Он также внес в список химический завод, гражданскую российскую авиакомпанию, которая является важным поставщиком логистической поддержки для российских военных, - сказано в официальном комментарии.
Совет ЕС впервые ввёл полноценные санкции (запрет на поездки, заморозка активов, запрет на предоставление экономических ресурсов) в отношении различных субъектов хозяйствования КНР
. Китайские компании обвинили в поставке компонентов беспилотников и микроэлектронных компонентов для нужд России.
Санкции расширены на новые суда и тех, кто помогает России обходить западный запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом. В их числе – танкеры и другие гражданские суда.
Среди наказанных санкциями Евросоюза отмечены компании не только из Китая, но также из Индии
, Ирана
, Сербии
и ОАЭ
. По мнению евробюрократов, они были вовлечены в обход западных антироссийских торговых ограничений или занимались закупкой "чувствительных товаров".
"В целях лучшей защиты европейских компаний от судебных разбирательств с российскими коллегами Совет постановил запретить признание или исполнение в ЕС решений, вынесенных российскими судами на основании статьи 248 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Эти решения не позволяли противоположной стороне начинать или продолжать разбирательство в юрисдикции, отличной от России (антисудебные запреты), что является явным нарушением установленных международных принципов и практики, и часто приводило к непропорционально высоким финансовым штрафам для европейских компаний. Новая мера препятствует применению этих штрафов в отношении операторов ЕС в Европе", - добавили в Совете ЕС.
Кроме того, Совет ЕС ввёл новшество, позволяющее разблокировать остатки денежных средств, хранящиеся в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС. Такую меру назвали необходимой в свете участившихся судебных разбирательств и ответных мер в России, которые приводят к аресту активов центральных депозитариев в ЕС. В итоге центральные депозитарии ЕС смогут просить компетентные органы государств-членов союза разморозить остатки денежных средств и использовать их для выполнения своих юридических обязательств перед клиентами.
Евросоюз также продлил сроки вывода инвестиций из России. Субъектам хозяйствования ЕС предписано "рассмотреть возможность сворачивания бизнеса в России и/или не начинать там новый бизнес".
Ранее новый санкционный пакет утвердили официальные представители стран ЕС в Брюсселе
. Подробности решения Совета ЕС традиционно публикуются в официальном журнале этого межгосударственного объединения.