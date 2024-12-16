https://ukraina.ru/20241216/1051966066.html

Николай Ватутин: опальный освободитель

Николай Ватутин: опальный освободитель - 16.12.2024 Украина.ру

Николай Ватутин: опальный освободитель

Николай Фёдорович Ватутин оказался в самом центре украинских политико-исторических разборок. Освободитель Киева погиб от рук украинских националистов и был в Киеве же захоронен. Достойные наследники гитлеровцев долго решали задачу считать ли его героем или злодеем, и в конце концов остановились на последнем

2024-12-16T15:40

2024-12-16T15:40

2024-12-16T15:40

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Ватутин родился 16 декабря 1901 года в селе Чепухино Воронежской губернии. Сейчас это Белгородская область. Предки его происходили из служилых людей Палатовской крепости (вероятно – затинщиков или воротников, раз уж прямо не названы казаками) на Белгородчине же. Так что, не смотря на свою русскую фамилию он, всё же, житель Слободской Украины.Семья Ватутиных не была бедной, скорее середняцкой, что позволило Николаю окончить не только школу, но и земское училище и даже немного поучился в коммерческом (где получал стипендию как лучший учащийся волости).В апреле 1920 года был мобилизован в Красную Армию и участвовал в стычках с махновцами на территории Екатеринославской губернии. В 1922 году, окончив пехотную школу в Полтаве, стал краскомом. В 1926 году отправился в Москву где окончил академии им. Фрунзе и Генерального штаба.В промежутках между учёбой он служил в штабах разного уровня, вскоре после окончания академии возглавил штаб ключевого Киевского особого военного округа (принимал участие в планировании Освободительного похода 1939 и Прутского похода 1940 года), а в августе 1940 года стал начальником оперативного управления Генштаба РККА.Есть, разумеется, соблазн объяснить стремительную карьеру Ватутина репрессиями, но тут не всё так просто – в стране был дефицит образованных людей, а у Ватутина была неплохая довоенная база – не физмат, конечно, но и не "три класса, два коридора".В ночь на 22 июня Жуков и Ватутин (начальник и первый зам начальника Генштаба РККА) составили директиву №1, с которой началась война. В директиве сообщалось, что возможно внезапное нападение Германии на СССР и ставилась задача войскам: быть в полной боевой готовности, не поддаваясь в то же время на возможные провокационные действия. Некоторые воинские части получили её уже находясь в тылу наступающих немецких войск…30 июня Ватутин был назначен начальником штаба Северо-Западного фронта. Фронт сдерживал противника на пространстве между Ленинградом и Москвой. В частности, фронт сорвал попытку взять Ленинград с ходу, принимал участие в оборонительной и наступательной фазах Битвы под Москвой (в частности, они сдали и, потом, отбили назад Тверь), участвовал в безуспешных попытках наступления на Ржевский выступ.В мае 1942 года в рамках реорганизации Генштаба Ватутин был отозван в Москву и назначен на пост заместителя начальника Генштаба по Дальнему Востоку, но продолжалось это только до июля – реорганизацию провернули назад, а генерал-лейтенанта отправили командовать Воронежским фронтом (он сам предложил свою кандидатуру). Фронт находился в активной обороне, особых успехов не имел.В октябре Ватутина направили командовать Юго-Западным фронтом – не просто так. Это была правый ударный кулак операции "Уран". 19 ноября войска фронта перешли в наступление, а уже 23 числа 4-й танковый корпус ЮЗФ недалеко от Калача встретил наступающие войска Сталинградского фронта. Кольцо вокруг 6-й армии было замкнуто и в начале 1943 года окружённая группировка была раздавлена. Ватутин оказался среди первых обладателей ордена Суворова 1-й степени и получил звание генерала армии.В ходе дальнейших действий фронт наступал на восток, начав освобождение Украины, в частности – заняв Луганск. В ходе стремительного наступления войска Ватутина достигли Новомосковска в 25 километрах от Днепропетровска, но пропустили фланговый удар II танкового корпуса СС Пауля Хауссера, следствием чего стало отступление советских войск и оставление Харькова.28 марта 1943 года Ватутин вновь возглавил Воронежский фронт (с 20 октября – 1-й Украинский).Воронежский фронт занимал южный фас Курского выступа. В ходе оборонительной фазы Курской битвы II танковый корпус СС смог прорвать оборону фронта, но в тылу внезапно столкнулся с развёрнутыми корпусами резервного Степного фронта…В ходе начавшегося общего наступления войска фронта вторично освободили Харьков, дошли до Днепра, форсировали его, освободили Киев и Житомир. Именно Ватутин планировал и исполнял фантастический манёвр с незаметной для противника переброской целой танковой армии с Букринского на Лютежский плацдарм. Попытки немцев восстановить линию фронта по Днепру были пресечены, а в районе Корсунь-Шевченсковского была окружена значительная группировка немецких войск. Далее войска фронта освободили Ровно и Луцк.29 февраля 1944 года, по дороге из Ровно в Славуту штабной конвой попал в засаду боевиков УПА. Ватутин был тяжело ранен и, не смотря на своевременно оказанную медицинскую помощь (операцию делал главный хирург Красной армии Николай Бурденко), 14 апреля умер от заражения крови. Героем Советского Союза он стал уже посмертно.Не без влияния члена военного совета фронта Никиты Хрущёва, находившегося в дружеских отношениях с командующим, Ватутин был похоронен в самом центре Киева – в Мариинском парке. Над могилой был установлен памятник.Для семьи генерала по распоряжению Хрущёва был выстроен роскошный особняк на улице Артёма (сейчас – Сечевых Стрельцов), недалеко от резиденции самого Хрущёва на улице Герцена (фактически – та же улица). Ватутины, однако, предпочли остаться в Москве, в особняке же жил драматург Александр Корнейчук со своей женой – польской писательницей Вандой Василевской. Сейчас там находится офис фонда Сороса.Оценки Ватутина в литературе самые разнообразные. С одной стороны, он характеризуется человек высокой личной (почти не пил) и оперативной культуры, с другой – как человек увлекающийся, склонный к риску, что не всегда оправдывалось (как в случае с операцией "Скачок"). Впрочем, последнее вызывало симпатии Жукова, который любил инициативных и агрессивных командиров.Небезосновательно считается, что Ватутин был в числе тех полководцев, которые уверенно могли претендовать на маршальские звёзды. Но – не судилось…Интересно, что с момента Сталинградской битвы и до самой своей смерти Ватутин противостоял лучшему (или – наиболее распиаренному – это уж как кому нравится) гитлеровскому полководцу Эриху фон Манштейну. Манштейну неоднократно удавалось переиграть Ватутина, но… результатом блестящих побед с регулярностью становился отход на заранее подготовленные позиции против воли фюрера (за что Манштейн в марте 1944 года был отправлен в почётную отставку). В мемуарах, понятно, это объяснялось влиянием Гитлера, а не способностью советского полководца видеть на шаг дальше.На Украине долгие годы была дискуссия относительно роли Ватутина и почему его памятник надо сносить (под закон о декоммунизации он не попадал).С одной стороны, прямо осуждать Ватутина за то, что он очищал Украину от "немецких воинов-освободителей" даже сейчас несколько неприлично – в Европе не одобрят.Впрочем, это можно сделать и завуалированно, как это делает директор Института нацпамяти Антон Дробович: "выводы об успехах или провалах военных операций нужно делать на основании фактов, документов, достоверных материалов, часть из которых до сих пор в закрытых архивах государства-агрессора". Как видно, для Дробовича факт освобождения Киева как минимум недостаточно убедителен, а его коллега ставит под вопрос и сам факт: "ужасная бойня, устроенная Сталиным, чтобы под очередную дату октябрьского переворота “освободить” Киев в 1943 году, привела к масштабной катастрофе и потерям, последствия которых мы ощущаем и поныне…"С другой стороны, если Ватутина не осудить, то, получается, были неправы украинские нацисты, его убившие. А это недопустимо для нацистского режима.В конце концов сошлись на том, что он боролся против борцов за независимость (не УПА*, а бандитов во время Гражданской войны) и использовал мобилизованных на освобождённых территориях украинцев. Его же обвиняют и в неудаче Букринской воздушно-десантной операции.Памятник снесли 9 февраля 2023 года. Вопрос с прахом (потомки ставят вопрос о его возвращении в Россию с 2014 года) по-прежнему не решён. Но… может проще восстановить памятник, чем переносить прах?* Запрещённая в России террористическая организация.

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