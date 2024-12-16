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МИД РФ: "Киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне"

МИД РФ: "Киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне" - 16.12.2024 Украина.ру

МИД РФ: "Киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне"

Отказ нынешнего руководства Украины от венгерских инициатив по обмену пленными и перемирию означает реализацию Россией целей специальной военной операции. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

2024-12-16T13:24

2024-12-16T13:24

2024-12-16T13:24

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обмен пленными

дипломатия

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Выступая на полях конференции "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие", замминистра иностранных дел России ответил на вопрос о значении и последствиях отказа Владимира Зеленского от перемирия и обмена пленными по инициативе венгерского премьера Виктора Орбана."Подтверждение того, что киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне... Мы будем противопоставлять этому режиму последовательную реализацию целей специальной военной операции", - цитирует Галузина РИА "Новости".Ранее официальный Будапешт выступил с инициативой "рождественского перемирия" в зоне СВО и приуроченного к тому обмена пленными. Подобности в публикации Зеленский "напряженно и некультурно отказался" разговаривать с ОрбаномТакже на эту тему: Команда Трампа рассмотрит предложение Орбана о перемирии на Украине — Уолц Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре К переговорам готовы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 16 декабря

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новости, украина, будапешт, виктор орбан, михаил галузин, владимир зеленский, сво, перемирие, обмен пленными, дипломатия, мид рф