МИД РФ: "Киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне" - 16.12.2024 Украина.ру
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МИД РФ: "Киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне"
МИД РФ: "Киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне" - 16.12.2024 Украина.ру
МИД РФ: "Киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне"
Отказ нынешнего руководства Украины от венгерских инициатив по обмену пленными и перемирию означает реализацию Россией целей специальной военной операции. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
2024-12-16T13:24
2024-12-16T13:24
новости
украина
будапешт
виктор орбан
михаил галузин
владимир зеленский
сво
перемирие
обмен пленными
дипломатия
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Выступая на полях конференции "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие", замминистра иностранных дел России ответил на вопрос о значении и последствиях отказа Владимира Зеленского от перемирия и обмена пленными по инициативе венгерского премьера Виктора Орбана."Подтверждение того, что киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне... Мы будем противопоставлять этому режиму последовательную реализацию целей специальной военной операции", - цитирует Галузина РИА "Новости".Ранее официальный Будапешт выступил с инициативой "рождественского перемирия" в зоне СВО и приуроченного к тому обмена пленными. Подобности в публикации Зеленский "напряженно и некультурно отказался" разговаривать с ОрбаномТакже на эту тему: Команда Трампа рассмотрит предложение Орбана о перемирии на Украине — Уолц Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре К переговорам готовы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 16 декабря
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новости, украина, будапешт, виктор орбан, михаил галузин, владимир зеленский, сво, перемирие, обмен пленными, дипломатия, мид рф
Новости, Украина, Будапешт, Виктор Орбан, Михаил Галузин, Владимир Зеленский, СВО, перемирие, обмен пленными, дипломатия, МИД РФ

МИД РФ: "Киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне"

13:24 16.12.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Отказ нынешнего руководства Украины от венгерских инициатив по обмену пленными и перемирию означает реализацию Россией целей специальной военной операции. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Выступая на полях конференции "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие", замминистра иностранных дел России ответил на вопрос о значении и последствиях отказа Владимира Зеленского от перемирия и обмена пленными по инициативе венгерского премьера Виктора Орбана.
"Подтверждение того, что киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне... Мы будем противопоставлять этому режиму последовательную реализацию целей специальной военной операции", - цитирует Галузина РИА "Новости".
Ранее официальный Будапешт выступил с инициативой "рождественского перемирия" в зоне СВО и приуроченного к тому обмена пленными. Подобности в публикации Зеленский "напряженно и некультурно отказался" разговаривать с Орбаном
Также на эту тему: Команда Трампа рассмотрит предложение Орбана о перемирии на Украине — Уолц
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре К переговорам готовы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 16 декабря
 
НовостиУкраинаБудапештВиктор ОрбанМихаил ГалузинВладимир ЗеленскийСВОперемириеобмен пленнымидипломатияМИД РФ
 
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