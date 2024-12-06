О миротворцах НАТО на Украине и безумных решениях внутри США – Ордуханян - 06.12.2024 Украина.ру
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О миротворцах НАТО на Украине и безумных решениях внутри США – Ордуханян
О миротворцах НАТО на Украине и безумных решениях внутри США – Ордуханян - 06.12.2024 Украина.ру
О миротворцах НАТО на Украине и безумных решениях внутри США – Ордуханян
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру ответил на вопросы о мирных планах Трампа и о безумных инициативах Запада в отношении миротворцев на Украине, а также осветил некоторые нюансы внутриполитической жизни в США
2024-12-06T14:49
2024-12-06T14:49
видео
украина
сша
россия
дональд трамп
рафаэль ордуханян
нато
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карлсон
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00:19 – О мирных планах Трампа.03:10 – Об Украине в НАТО.05:19 – О визите Такера Карлсона в Россию.08:49 – Об опасности правительства Трампа для Украины.11:48 – О помиловании сына Байдена.15:43 – О "миротворцах" из НАТО.
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видео, украина, сша, россия, дональд трамп, рафаэль ордуханян, нато, ес, карлсон, сергей лавров, европа, москва, чехия, миротворец, мигранты, брюссель, война, видео
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О миротворцах НАТО на Украине и безумных решениях внутри США – Ордуханян

14:49 06.12.2024
 
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Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру ответил на вопросы о мирных планах Трампа и о безумных инициативах Запада в отношении миротворцев на Украине, а также осветил некоторые нюансы внутриполитической жизни в США
00:19 – О мирных планах Трампа.
03:10 – Об Украине в НАТО.
05:19 – О визите Такера Карлсона в Россию.
08:49 – Об опасности правительства Трампа для Украины.
11:48 – О помиловании сына Байдена.
15:43 – О "миротворцах" из НАТО.
 
ВидеоУкраинаСШАРоссияДональд ТрампРафаэль ОрдуханянНАТОЕСКарлсонСергей ЛавровЕвропаМоскваЧехияМиротворецмигрантыБрюссельвойна
 
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