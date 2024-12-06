https://ukraina.ru/20241206/1059469016.html

О миротворцах НАТО на Украине и безумных решениях внутри США – Ордуханян

О миротворцах НАТО на Украине и безумных решениях внутри США – Ордуханян - 06.12.2024 Украина.ру

О миротворцах НАТО на Украине и безумных решениях внутри США – Ордуханян

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру ответил на вопросы о мирных планах Трампа и о безумных инициативах Запада в отношении миротворцев на Украине, а также осветил некоторые нюансы внутриполитической жизни в США

2024-12-06T14:49

2024-12-06T14:49

2024-12-06T14:49

видео

украина

сша

россия

дональд трамп

рафаэль ордуханян

нато

ес

карлсон

сергей лавров

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00:19 – О мирных планах Трампа.03:10 – Об Украине в НАТО.05:19 – О визите Такера Карлсона в Россию.08:49 – Об опасности правительства Трампа для Украины.11:48 – О помиловании сына Байдена.15:43 – О "миротворцах" из НАТО.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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