https://ukraina.ru/20241216/1059674609.html

Заход в Сумы и дорога на Киев: Алехин о том, каким способом ВС РФ могут отрезать ВСУ в Курской области

Заход в Сумы и дорога на Киев: Алехин о том, каким способом ВС РФ могут отрезать ВСУ в Курской области - 16.12.2024 Украина.ру

Заход в Сумы и дорога на Киев: Алехин о том, каким способом ВС РФ могут отрезать ВСУ в Курской области

Перерезание трассы со стороны Глушковского района может дать значимый эффект. Тогда вся группировка противника в Курской области окажется без снабжения. Однако здесь сосредоточены самые крупные силы ВСУ, поэтому перерезать трассу будет непросто. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-12-16T05:00

2024-12-16T05:00

2024-12-16T05:00

новости

курская область

сумы

украина

геннадий алехин

вс рф

наступление

сумская область

киев

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/15/1056969470_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_afff0ae12fbe07d593f431de9e05ceb4.jpg

На днях бойцы ГВ "Север" совершили бросок и вошли на территорию Сумской области. Пока заход штурмовиков выглядит как разведка боем с целью наметить направления для окружения ВСУ в Курской области и, вероятно, движения вглубь Сумской области, сообщил полковник запаса.В этом районе расположен населенный пункт Юнаковка. Перерезание трассы со стороны Глушковского района может дать значимый эффект. Тогда вся группировка противника в Курской области окажется без снабжения, подчеркнул эксперт.Однако в том районе сосредоточены и самые крупные силы ВСУ, поэтому перерезать трассу будет непросто. Для решения такой задачи должна быть задействована многочисленная группировка ВС РФ, обеспеченная воздушным прикрытием и поддержанная артиллерией. "Тогда можно говорить о результате, который нас устроит — отрезать силы ВСУ в Курской области от Сумской. Но в данный момент, заход на территорию Украины — это удар под дых сторонникам войны на Западе. С потерями территорий "старой" линии ЛБС они уже как-то свыклись, но Сумы и прямая дорога на Киев — это путь к катастрофе", — резюмировал автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.О том, какие события обсуждали на прошлой неделе на Украине — в материале "Ожидание "Орешника" и мобилизации детей. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20241215/1059646050.html

курская область

сумы

украина

сумская область

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, сумы, украина, геннадий алехин, вс рф, наступление, сумская область, киев, всу, трасса, логистика, сво, детали, спецоперация