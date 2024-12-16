Заход в Сумы и дорога на Киев: Алехин о том, каким способом ВС РФ могут отрезать ВСУ в Курской области
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" на Херсонском направлении
Перерезание трассы со стороны Глушковского района может дать значимый эффект. Тогда вся группировка противника в Курской области окажется без снабжения. Однако здесь сосредоточены самые крупные силы ВСУ, поэтому перерезать трассу будет непросто. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На днях бойцы ГВ "Север" совершили бросок и вошли на территорию Сумской области. Пока заход штурмовиков выглядит как разведка боем с целью наметить направления для окружения ВСУ в Курской области и, вероятно, движения вглубь Сумской области, сообщил полковник запаса.
"Об этой возможности уже не раз говорили военные эксперты. Правда, в качестве приоритетного рассматривался удар не со стороны Плёхово, а со стороны Глушковского района, где до трассы Сумы (Украина) — Суджа (Курская область) минимальное расстояние", — отметил Алехин.
В этом районе расположен населенный пункт Юнаковка. Перерезание трассы со стороны Глушковского района может дать значимый эффект. Тогда вся группировка противника в Курской области окажется без снабжения, подчеркнул эксперт.
Однако в том районе сосредоточены и самые крупные силы ВСУ, поэтому перерезать трассу будет непросто. Для решения такой задачи должна быть задействована многочисленная группировка ВС РФ, обеспеченная воздушным прикрытием и поддержанная артиллерией.
"Тогда можно говорить о результате, который нас устроит — отрезать силы ВСУ в Курской области от Сумской. Но в данный момент, заход на территорию Украины — это удар под дых сторонникам войны на Западе. С потерями территорий "старой" линии ЛБС они уже как-то свыклись, но Сумы и прямая дорога на Киев — это путь к катастрофе", — резюмировал автор.
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