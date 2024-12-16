Заход в Сумы и дорога на Киев: Алехин о том, каким способом ВС РФ могут отрезать ВСУ в Курской области - 16.12.2024 Украина.ру
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Заход в Сумы и дорога на Киев: Алехин о том, каким способом ВС РФ могут отрезать ВСУ в Курской области
Заход в Сумы и дорога на Киев: Алехин о том, каким способом ВС РФ могут отрезать ВСУ в Курской области - 16.12.2024 Украина.ру
Заход в Сумы и дорога на Киев: Алехин о том, каким способом ВС РФ могут отрезать ВСУ в Курской области
Перерезание трассы со стороны Глушковского района может дать значимый эффект. Тогда вся группировка противника в Курской области окажется без снабжения. Однако здесь сосредоточены самые крупные силы ВСУ, поэтому перерезать трассу будет непросто. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-12-16T05:00
2024-12-16T05:00
новости
курская область
сумы
украина
геннадий алехин
вс рф
наступление
сумская область
киев
всу
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На днях бойцы ГВ "Север" совершили бросок и вошли на территорию Сумской области. Пока заход штурмовиков выглядит как разведка боем с целью наметить направления для окружения ВСУ в Курской области и, вероятно, движения вглубь Сумской области, сообщил полковник запаса.В этом районе расположен населенный пункт Юнаковка. Перерезание трассы со стороны Глушковского района может дать значимый эффект. Тогда вся группировка противника в Курской области окажется без снабжения, подчеркнул эксперт.Однако в том районе сосредоточены и самые крупные силы ВСУ, поэтому перерезать трассу будет непросто. Для решения такой задачи должна быть задействована многочисленная группировка ВС РФ, обеспеченная воздушным прикрытием и поддержанная артиллерией. "Тогда можно говорить о результате, который нас устроит — отрезать силы ВСУ в Курской области от Сумской. Но в данный момент, заход на территорию Украины — это удар под дых сторонникам войны на Западе. С потерями территорий "старой" линии ЛБС они уже как-то свыклись, но Сумы и прямая дорога на Киев — это путь к катастрофе", — резюмировал автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.О том, какие события обсуждали на прошлой неделе на Украине — в материале "Ожидание "Орешника" и мобилизации детей. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте".
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курская область
сумы
украина
сумская область
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новости, курская область, сумы, украина, геннадий алехин, вс рф, наступление, сумская область, киев, всу, трасса, логистика, сво, детали, спецоперация
Новости, Курская область, Сумы, Украина, Геннадий Алехин, ВС РФ, наступление, Сумская область, Киев, ВСУ, трасса, логистика, СВО, детали, Спецоперация

Заход в Сумы и дорога на Киев: Алехин о том, каким способом ВС РФ могут отрезать ВСУ в Курской области

05:00 16.12.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" на Херсонском направлении
Боевая работа РСЗО Град на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Перерезание трассы со стороны Глушковского района может дать значимый эффект. Тогда вся группировка противника в Курской области окажется без снабжения. Однако здесь сосредоточены самые крупные силы ВСУ, поэтому перерезать трассу будет непросто. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На днях бойцы ГВ "Север" совершили бросок и вошли на территорию Сумской области. Пока заход штурмовиков выглядит как разведка боем с целью наметить направления для окружения ВСУ в Курской области и, вероятно, движения вглубь Сумской области, сообщил полковник запаса.
"Об этой возможности уже не раз говорили военные эксперты. Правда, в качестве приоритетного рассматривался удар не со стороны Плёхово, а со стороны Глушковского района, где до трассы Сумы (Украина) — Суджа (Курская область) минимальное расстояние", — отметил Алехин.
В этом районе расположен населенный пункт Юнаковка. Перерезание трассы со стороны Глушковского района может дать значимый эффект. Тогда вся группировка противника в Курской области окажется без снабжения, подчеркнул эксперт.
Однако в том районе сосредоточены и самые крупные силы ВСУ, поэтому перерезать трассу будет непросто. Для решения такой задачи должна быть задействована многочисленная группировка ВС РФ, обеспеченная воздушным прикрытием и поддержанная артиллерией.
"Тогда можно говорить о результате, который нас устроит — отрезать силы ВСУ в Курской области от Сумской. Но в данный момент, заход на территорию Украины — это удар под дых сторонникам войны на Западе. С потерями территорий "старой" линии ЛБС они уже как-то свыклись, но Сумы и прямая дорога на Киев — это путь к катастрофе", — резюмировал автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.
О том, какие события обсуждали на прошлой неделе на Украине — в материале "Ожидание "Орешника" и мобилизации детей. Что говорят украинские военные и эксперты о ситуации на фронте".
Игорь Иваненко интервью
Вчера, 07:00
Игорь Иваненко: России нужна новая Сербия, чтобы изолировать Украину от Румынии и ПольшиИсторик, кандидат политических наук, эксперт Института русского зарубежья (Москва) Игорь Иваненко объяснил, как по опыту Елизаветы Петровны мы можем изолировать Украину от Польши и что необходимо для успешной интеграции Украины в историческую Россию.
 
НовостиКурская областьСумыУкраинаГеннадий АлехинВС РФнаступлениеСумская областьКиевВСУтрассалогистикаСВОдеталиСпецоперация
 
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