Лобода, проживающая в Латвии, обсудила с премьер-министром этой страны помощь Украине - 16.12.2024 Украина.ру
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Лобода, проживающая в Латвии, обсудила с премьер-министром этой страны помощь Украине
Лобода, проживающая в Латвии, обсудила с премьер-министром этой страны помощь Украине - 16.12.2024 Украина.ру
Лобода, проживающая в Латвии, обсудила с премьер-министром этой страны помощь Украине
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня встретилась с украинской певицей Светланой Лободой, сбежавшей в эту страну с Украины. Сообщение об этом появилось в соцсетях латвийского политика
2024-12-16T14:42
2024-12-16T14:42
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"Благодарю вас за этот содержательный разговор и за то, что вы поддерживаете нас в эти сложные времена. Единство ведет к невероятным вещам", - ответила Лобода в своих соцсетях.Покинувший страну украинский журналист и общественный деятель Анатолий Шарий, "Идет с партией "Только зеленое!" со Стерненко и Лаченами", - написал он.До начала спецоперации певица активно гастролировала по России, а потом заявила, что поддерживает Украину. Однако даже после этого ее украинские коллеги осуждают поведение певицы и называют ее "лживой", а местные "патриоты" не раз требовали наказать певицу.Лобода пыталась реабилитироваться и даже заворачивалась на сцене в украинский флаг, однако это не помогло: на родине певице не могут простить ее желание петь и на украинском, и на русском языках.В октябре на концерте в Ереване Лобода спровоцировала конфликт, пытаясь заставить зрительницу высказаться против российской власти в поддержку Украины. После отказа девушки Лобода выгнала поклонницу из зала, заявив, что зрители должны поддерживать ее позицию.Узнав об этом, власти ОАЭ провели беседу с организаторами концерта певицы, предупредив, что на их концерте такого быть не должно. Телеграм-канал Mash тогда уточнил, что перед Лободой был поставлен ультиматум: либо она оставляет свои политические призывы при себе, либо лишается возможности выступать в Дубае, а также должна будет оплатить штраф и в будущем получить запрет на въезд в страну.По данным источника, Лобода выбрала получить гонорар.Еще по теме: В Госдуме РФ придумали, как помешать релокантам и иноагентам зарабатывать на России.
https://ukraina.ru/20230925/1049687204.html
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украина, латвия, новости, россия, лобода, анатолий шарий, певица
Украина, Латвия, Новости, Россия, Лобода, Анатолий Шарий, певица

Лобода, проживающая в Латвии, обсудила с премьер-министром этой страны помощь Украине

14:42 16.12.2024
 
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Премьер-министр Латвии Эвика Силиня встретилась с украинской певицей Светланой Лободой, сбежавшей в эту страну с Украины. Сообщение об этом появилось в соцсетях латвийского политика
"Искреннее единение с украинской певицей Светланой Лободой. Летом встретились на концерте, а в этот раз - в Доме правительства, где говорили о поддержке Латвией Украины и ее работе по помощи украинцам и о том, как нам посчастливилось, что мы в безопасности в Латвии", - написала Силиня.
"Благодарю вас за этот содержательный разговор и за то, что вы поддерживаете нас в эти сложные времена. Единство ведет к невероятным вещам", - ответила Лобода в своих соцсетях.
Покинувший страну украинский журналист и общественный деятель Анатолий Шарий,
"Идет с партией "Только зеленое!" со Стерненко и Лаченами", - написал он.
До начала спецоперации певица активно гастролировала по России, а потом заявила, что поддерживает Украину. Однако даже после этого ее украинские коллеги осуждают поведение певицы и называют ее "лживой", а местные "патриоты" не раз требовали наказать певицу.
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Лобода пыталась реабилитироваться и даже заворачивалась на сцене в украинский флаг, однако это не помогло: на родине певице не могут простить ее желание петь и на украинском, и на русском языках.
Светлана Лобода - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
28 сентября 2023, 12:06
"У каждого свой путь": Лобода решила не отказываться от своих песен на русском Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас проживает в Риге, не отказалась от использования в своём творчестве русского языка, сообщило 28 сентября эстонское издание ERR
В октябре на концерте в Ереване Лобода спровоцировала конфликт, пытаясь заставить зрительницу высказаться против российской власти в поддержку Украины. После отказа девушки Лобода выгнала поклонницу из зала, заявив, что зрители должны поддерживать ее позицию.
Узнав об этом, власти ОАЭ провели беседу с организаторами концерта певицы, предупредив, что на их концерте такого быть не должно. Телеграм-канал Mash тогда уточнил, что перед Лободой был поставлен ультиматум: либо она оставляет свои политические призывы при себе, либо лишается возможности выступать в Дубае, а также должна будет оплатить штраф и в будущем получить запрет на въезд в страну.
По данным источника, Лобода выбрала получить гонорар.
30 октября, 16:05
Лободе пригрозили отменой концерта в Дубае, она пообещала больше не скандалить - MashПо данным Mash, власти ОАЭ провели беседу с организаторами концерта Светланы Лободы и намекнули на его отмену, если исполнительница не откажется от политических высказываний. Певица согласилась воздержаться от разговоров про политику
Еще по теме: В Госдуме РФ придумали, как помешать релокантам и иноагентам зарабатывать на России.
 
УкраинаЛатвияНовостиРоссияЛободаАнатолий Шарийпевица
 
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