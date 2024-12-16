Лобода, проживающая в Латвии, обсудила с премьер-министром этой страны помощь Украине
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Премьер-министр Латвии Эвика Силиня встретилась с украинской певицей Светланой Лободой, сбежавшей в эту страну с Украины. Сообщение об этом появилось в соцсетях латвийского политика
"Искреннее единение с украинской певицей Светланой Лободой. Летом встретились на концерте, а в этот раз - в Доме правительства, где говорили о поддержке Латвией Украины и ее работе по помощи украинцам и о том, как нам посчастливилось, что мы в безопасности в Латвии", - написала Силиня.
"Благодарю вас за этот содержательный разговор и за то, что вы поддерживаете нас в эти сложные времена. Единство ведет к невероятным вещам", - ответила Лобода в своих соцсетях.
Покинувший страну украинский журналист и общественный деятель Анатолий Шарий,
"Идет с партией "Только зеленое!" со Стерненко и Лаченами", - написал он.
До начала спецоперации певица активно гастролировала по России, а потом заявила, что поддерживает Украину. Однако даже после этого ее украинские коллеги осуждают поведение певицы и называют ее "лживой", а местные "патриоты" не раз требовали наказать певицу.
25 сентября 2023, 18:40Лободу и Брежневу включить первыми: Скрипка предложил создать "Миротворец" для звездЛидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что его землячки и коллеги по сцене Светлана Лобода и Вера Брежнева, совершили "культурное преступление", и именно из-за таких, как они началась война. Слова музыканта 25 сентября процитировало украинское издание УНИАН
Лобода пыталась реабилитироваться и даже заворачивалась на сцене в украинский флаг, однако это не помогло: на родине певице не могут простить ее желание петь и на украинском, и на русском языках.
В октябре на концерте в Ереване Лобода спровоцировала конфликт, пытаясь заставить зрительницу высказаться против российской власти в поддержку Украины. После отказа девушки Лобода выгнала поклонницу из зала, заявив, что зрители должны поддерживать ее позицию.
Узнав об этом, власти ОАЭ провели беседу с организаторами концерта певицы, предупредив, что на их концерте такого быть не должно. Телеграм-канал Mash тогда уточнил, что перед Лободой был поставлен ультиматум: либо она оставляет свои политические призывы при себе, либо лишается возможности выступать в Дубае, а также должна будет оплатить штраф и в будущем получить запрет на въезд в страну.
По данным источника, Лобода выбрала получить гонорар.
30 октября, 16:05Лободе пригрозили отменой концерта в Дубае, она пообещала больше не скандалить - MashПо данным Mash, власти ОАЭ провели беседу с организаторами концерта Светланы Лободы и намекнули на его отмену, если исполнительница не откажется от политических высказываний. Певица согласилась воздержаться от разговоров про политику