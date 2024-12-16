https://ukraina.ru/20241216/1059695304.html

Лобода, проживающая в Латвии, обсудила с премьер-министром этой страны помощь Украине

Лобода, проживающая в Латвии, обсудила с премьер-министром этой страны помощь Украине - 16.12.2024 Украина.ру

Лобода, проживающая в Латвии, обсудила с премьер-министром этой страны помощь Украине

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня встретилась с украинской певицей Светланой Лободой, сбежавшей в эту страну с Украины. Сообщение об этом появилось в соцсетях латвийского политика

2024-12-16T14:42

2024-12-16T14:42

2024-12-16T14:42

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"Благодарю вас за этот содержательный разговор и за то, что вы поддерживаете нас в эти сложные времена. Единство ведет к невероятным вещам", - ответила Лобода в своих соцсетях.Покинувший страну украинский журналист и общественный деятель Анатолий Шарий, "Идет с партией "Только зеленое!" со Стерненко и Лаченами", - написал он.До начала спецоперации певица активно гастролировала по России, а потом заявила, что поддерживает Украину. Однако даже после этого ее украинские коллеги осуждают поведение певицы и называют ее "лживой", а местные "патриоты" не раз требовали наказать певицу.Лобода пыталась реабилитироваться и даже заворачивалась на сцене в украинский флаг, однако это не помогло: на родине певице не могут простить ее желание петь и на украинском, и на русском языках.В октябре на концерте в Ереване Лобода спровоцировала конфликт, пытаясь заставить зрительницу высказаться против российской власти в поддержку Украины. После отказа девушки Лобода выгнала поклонницу из зала, заявив, что зрители должны поддерживать ее позицию.Узнав об этом, власти ОАЭ провели беседу с организаторами концерта певицы, предупредив, что на их концерте такого быть не должно. Телеграм-канал Mash тогда уточнил, что перед Лободой был поставлен ультиматум: либо она оставляет свои политические призывы при себе, либо лишается возможности выступать в Дубае, а также должна будет оплатить штраф и в будущем получить запрет на въезд в страну.По данным источника, Лобода выбрала получить гонорар.Еще по теме: В Госдуме РФ придумали, как помешать релокантам и иноагентам зарабатывать на России.

https://ukraina.ru/20230925/1049687204.html

https://ukraina.ru/20230928/1049755453.html

https://ukraina.ru/20241030/1058483432.html

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украина, латвия, новости, россия, лобода, анатолий шарий, певица