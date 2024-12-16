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"Натырили по карманам": Путин предрек бегство представителей киевского режима за границу

"Натырили по карманам": Путин предрек бегство представителей киевского режима за границу - 16.12.2024 Украина.ру

"Натырили по карманам": Путин предрек бегство представителей киевского режима за границу

Представители киевского режима в конечном итоге сбегут за границу. Такой прогноз сделал президент России Владимир Путин, выступая 16 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ

2024-12-16T15:49

2024-12-16T15:49

2024-12-16T15:49

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В понедельник, 16 декабря, депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, написал в своем телеграм-канале, что британские спецслужбы в нужный момент вывезут Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака с Украины."Британцы забрали к себе Залужного, и точно заберут со всем награбленным Зеленского с Ермаком, когда придет их черед. Не зря же Зеленского охраняет британский спецназ", - уточнил он.Ранее испанская газета El Mundo сообщила, что киевский режим обеспокоен тем, что произойдет после достижения договоренностей о прекращении огня. По информации издания, есть информация о том, что Запад готовит Зеленскому "золотое изгнание" в Лондон во время подготовки к отложенным президентским выборам.Разные эксперты прочат Зеленскому разную судьбу, начиная от политической смерти, заканчивая физической. Так, ранее ходячим мертвецом его назвал американский журналист Джексон Хинкл. Он написал, что разрешение США бить по России ракетами ATACMS приведет к тому, что мир Зеленского скоро рухнет, как это рано или поздно происходит со всеми остальными марионетками США. По мнению журналиста, судьба главы киевского режима уже предрешена."Ходячий мертвец". Украинские и зарубежные эксперты и политики о судьбе киевского режимаПолномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.С тех пор в мировых СМИ появляются сообщения о том, что западные партнеры склоняют Киев к выборам. В Службе внешней разведки (СВР) России добавили, что в Вашингтоне действительно рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году с целью легитимно "убрать чрезмерно зарвавшегося" Зеленского.Другие темы: "Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУ.

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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, андрей ермак, верховная рада