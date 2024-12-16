"Натырили по карманам": Путин предрек бегство представителей киевского режима за границу - 16.12.2024 Украина.ру
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"Натырили по карманам": Путин предрек бегство представителей киевского режима за границу
"Натырили по карманам": Путин предрек бегство представителей киевского режима за границу - 16.12.2024 Украина.ру
"Натырили по карманам": Путин предрек бегство представителей киевского режима за границу
Представители киевского режима в конечном итоге сбегут за границу. Такой прогноз сделал президент России Владимир Путин, выступая 16 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
2024-12-16T15:49
2024-12-16T15:49
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В понедельник, 16 декабря, депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, написал в своем телеграм-канале, что британские спецслужбы в нужный момент вывезут Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака с Украины."Британцы забрали к себе Залужного, и точно заберут со всем награбленным Зеленского с Ермаком, когда придет их черед. Не зря же Зеленского охраняет британский спецназ", - уточнил он.Ранее испанская газета El Mundo сообщила, что киевский режим обеспокоен тем, что произойдет после достижения договоренностей о прекращении огня. По информации издания, есть информация о том, что Запад готовит Зеленскому "золотое изгнание" в Лондон во время подготовки к отложенным президентским выборам.Разные эксперты прочат Зеленскому разную судьбу, начиная от политической смерти, заканчивая физической. Так, ранее ходячим мертвецом его назвал американский журналист Джексон Хинкл. Он написал, что разрешение США бить по России ракетами ATACMS приведет к тому, что мир Зеленского скоро рухнет, как это рано или поздно происходит со всеми остальными марионетками США. По мнению журналиста, судьба главы киевского режима уже предрешена."Ходячий мертвец". Украинские и зарубежные эксперты и политики о судьбе киевского режимаПолномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.С тех пор в мировых СМИ появляются сообщения о том, что западные партнеры склоняют Киев к выборам. В Службе внешней разведки (СВР) России добавили, что в Вашингтоне действительно рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году с целью легитимно "убрать чрезмерно зарвавшегося" Зеленского.Другие темы: "Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУ.
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Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Андрей Ермак, Верховная Рада

"Натырили по карманам": Путин предрек бегство представителей киевского режима за границу

15:49 16.12.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРасширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ
Расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Представители киевского режима в конечном итоге сбегут за границу. Такой прогноз сделал президент России Владимир Путин, выступая 16 декабря на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
"Потом деятели этого режима просто сбегут за границу под прикрытие тех, чьи задания они сегодня выполняют. Некоторые деятели прежних, недавних лет сбежали, уже сидят за границей, они хорошо известны, и хорошо себя чувствуют. Потому что денег наворовали у украинского народа. Натырили по карманам, и все эти карманы находятся тоже за границей, у тех спонсоров, которые их держат на этом крючке", - сказал Путин, резюмировав, что эта ситуация не изменится, пока Россия не достигнет целей СВО.
В понедельник, 16 декабря, депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, написал в своем телеграм-канале, что британские спецслужбы в нужный момент вывезут Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака с Украины.
"Британцы забрали к себе Залужного, и точно заберут со всем награбленным Зеленского с Ермаком, когда придет их черед. Не зря же Зеленского охраняет британский спецназ", - уточнил он.
Коллаж: Зеленский на фоне золотого дворца - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
11:56
Запад готовит для Зеленского "золотое изгнание" в Лондон - ДубинскийБританские спецслужбы в нужный момент вывезут Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака с Украины. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене
Ранее испанская газета El Mundo сообщила, что киевский режим обеспокоен тем, что произойдет после достижения договоренностей о прекращении огня. По информации издания, есть информация о том, что Запад готовит Зеленскому "золотое изгнание" в Лондон во время подготовки к отложенным президентским выборам.
Разные эксперты прочат Зеленскому разную судьбу, начиная от политической смерти, заканчивая физической. Так, ранее ходячим мертвецом его назвал американский журналист Джексон Хинкл. Он написал, что разрешение США бить по России ракетами ATACMS приведет к тому, что мир Зеленского скоро рухнет, как это рано или поздно происходит со всеми остальными марионетками США. По мнению журналиста, судьба главы киевского режима уже предрешена.
"Ходячий мертвец". Украинские и зарубежные эксперты и политики о судьбе киевского режима
Полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая. Однако он отказался проводить выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.
С тех пор в мировых СМИ появляются сообщения о том, что западные партнеры склоняют Киев к выборам. В Службе внешней разведки (СВР) России добавили, что в Вашингтоне действительно рассматривают проведение президентских и парламентских выборов на Украине в 2025 году с целью легитимно "убрать чрезмерно зарвавшегося" Зеленского.
Другие темы: "Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУ.
 
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