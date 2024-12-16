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Путин: современные образцы вооружения в стратегических ядерных силах составляют 95%

Путин: современные образцы вооружения в стратегических ядерных силах составляют 95% - 16.12.2024 Украина.ру

Путин: современные образцы вооружения в стратегических ядерных силах составляют 95%

Дополнительные меры по обеспечению безопасности России и её союзников принимаются с учётом роста геополитической напряжённости. Об этом 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил президент Владимир Путин.

2024-12-16T15:00

2024-12-16T15:00

2024-12-16T15:00

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Президент России отметил, что дополнительные меры по обеспечению безопасности реализуются аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию страны. При этом серьёзное внимание уделено совершенствованию боевого состава Вооружённых Сил, наращиванию их возможностей. При выполнении этих задач сформированы Ленинградский и Московский военные округа, ряд новых частей и соединений. Штатная численность российских Вооружённых Сил повышена до 1,5 млн военнослужащих.Он отметил также, что в России уточнили базовые принципы применения ядерного оружия, которые изложены в обновлённых Основах государственной политики в области ядерного сдерживания.Говоря о приоритетах обеспечения готовности к оперативному и эффективному ответу на потенциальные вызовы безопасности России, Путин указал на необходимость наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов.В соответствии с поручением президента России министр обороны страны Андрей Белоусов предложил сформировать к третьему кварталу 2025 года войска беспилотных систем. Подробности в публикации Белоусов анонсировал появление в России войск беспилотных систем Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре К переговорам готовы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 16 декабря

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, бпла, беспилотники, дроны, сво, ядерное оружие, минобороны рф