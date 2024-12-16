Путин: современные образцы вооружения в стратегических ядерных силах составляют 95% - 16.12.2024 Украина.ру
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Путин: современные образцы вооружения в стратегических ядерных силах составляют 95%
Путин: современные образцы вооружения в стратегических ядерных силах составляют 95% - 16.12.2024 Украина.ру
Путин: современные образцы вооружения в стратегических ядерных силах составляют 95%
Дополнительные меры по обеспечению безопасности России и её союзников принимаются с учётом роста геополитической напряжённости. Об этом 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил президент Владимир Путин.
2024-12-16T15:00
2024-12-16T15:00
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Президент России отметил, что дополнительные меры по обеспечению безопасности реализуются аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию страны. При этом серьёзное внимание уделено совершенствованию боевого состава Вооружённых Сил, наращиванию их возможностей. При выполнении этих задач сформированы Ленинградский и Московский военные округа, ряд новых частей и соединений. Штатная численность российских Вооружённых Сил повышена до 1,5 млн военнослужащих.Он отметил также, что в России уточнили базовые принципы применения ядерного оружия, которые изложены в обновлённых Основах государственной политики в области ядерного сдерживания.Говоря о приоритетах обеспечения готовности к оперативному и эффективному ответу на потенциальные вызовы безопасности России, Путин указал на необходимость наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов.В соответствии с поручением президента России министр обороны страны Андрей Белоусов предложил сформировать к третьему кварталу 2025 года войска беспилотных систем. Подробности в публикации Белоусов анонсировал появление в России войск беспилотных систем Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре К переговорам готовы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 16 декабря
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452
60
новости, россия, владимир путин, бпла, беспилотники, дроны, сво, ядерное оружие, минобороны рф
Новости, Россия, Владимир Путин, БПЛА, беспилотники, дроны, СВО, Ядерное оружие, Минобороны РФ

Путин: современные образцы вооружения в стратегических ядерных силах составляют 95%

15:00 16.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкКоллегия Министерства обороны РФ
Коллегия Министерства обороны РФ
© POOL
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Дополнительные меры по обеспечению безопасности России и её союзников принимаются с учётом роста геополитической напряжённости. Об этом 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил президент Владимир Путин.
Президент России отметил, что дополнительные меры по обеспечению безопасности реализуются аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию страны. При этом серьёзное внимание уделено совершенствованию боевого состава Вооружённых Сил, наращиванию их возможностей.
При выполнении этих задач сформированы Ленинградский и Московский военные округа, ряд новых частей и соединений. Штатная численность российских Вооружённых Сил повышена до 1,5 млн военнослужащих.
"Ускоренными темпами идёт переоснащение армии и флота на современные образцы вооружения и техники. Например, доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95%", - сказал Путин.
Он отметил также, что в России уточнили базовые принципы применения ядерного оружия, которые изложены в обновлённых Основах государственной политики в области ядерного сдерживания.
"Наряду с ядерной "триадой" высокими темпами развиваются силы общего назначения. В войска поступают передовые роботизированные комплексы, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Среди них – разведывательные и ударные беспилотники, безэкипажные катера и робототехнические платформы многоцелевого применения", - сказал президент России.
Говоря о приоритетах обеспечения готовности к оперативному и эффективному ответу на потенциальные вызовы безопасности России, Путин указал на необходимость наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов.
В соответствии с поручением президента России министр обороны страны Андрей Белоусов предложил сформировать к третьему кварталу 2025 года войска беспилотных систем. Подробности в публикации Белоусов анонсировал появление в России войск беспилотных систем
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре К переговорам готовы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 16 декабря
 
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