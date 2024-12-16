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Путин: современные образцы вооружения в стратегических ядерных силах составляют 95%
Путин: современные образцы вооружения в стратегических ядерных силах составляют 95% - 16.12.2024 Украина.ру
Путин: современные образцы вооружения в стратегических ядерных силах составляют 95%
Дополнительные меры по обеспечению безопасности России и её союзников принимаются с учётом роста геополитической напряжённости. Об этом 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил президент Владимир Путин.
2024-12-16T15:00
2024-12-16T15:00
2024-12-16T15:00
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Президент России отметил, что дополнительные меры по обеспечению безопасности реализуются аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию страны. При этом серьёзное внимание уделено совершенствованию боевого состава Вооружённых Сил, наращиванию их возможностей. При выполнении этих задач сформированы Ленинградский и Московский военные округа, ряд новых частей и соединений. Штатная численность российских Вооружённых Сил повышена до 1,5 млн военнослужащих.Он отметил также, что в России уточнили базовые принципы применения ядерного оружия, которые изложены в обновлённых Основах государственной политики в области ядерного сдерживания.Говоря о приоритетах обеспечения готовности к оперативному и эффективному ответу на потенциальные вызовы безопасности России, Путин указал на необходимость наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов.В соответствии с поручением президента России министр обороны страны Андрей Белоусов предложил сформировать к третьему кварталу 2025 года войска беспилотных систем. Подробности в публикации Белоусов анонсировал появление в России войск беспилотных систем Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре К переговорам готовы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 16 декабря
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, бпла, беспилотники, дроны, сво, ядерное оружие, минобороны рф
Новости, Россия, Владимир Путин, БПЛА, беспилотники, дроны, СВО, Ядерное оружие, Минобороны РФ
Путин: современные образцы вооружения в стратегических ядерных силах составляют 95%
Дополнительные меры по обеспечению безопасности России и её союзников принимаются с учётом роста геополитической напряжённости. Об этом 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны России заявил президент Владимир Путин.
Президент России отметил, что дополнительные меры по обеспечению безопасности реализуются аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию страны. При этом серьёзное внимание уделено совершенствованию боевого состава Вооружённых Сил, наращиванию их возможностей.
При выполнении этих задач сформированы Ленинградский и Московский военные округа, ряд новых частей и соединений. Штатная численность российских Вооружённых Сил повышена до 1,5 млн военнослужащих.
"Ускоренными темпами идёт переоснащение армии и флота на современные образцы вооружения и техники. Например, доля таких вооружений в стратегических ядерных силах уже составила 95%", - сказал Путин.
Он отметил также, что в России уточнили базовые принципы применения ядерного оружия, которые изложены в обновлённых Основах государственной политики в области ядерного сдерживания.
"Наряду с ядерной "триадой" высокими темпами развиваются силы общего назначения. В войска поступают передовые роботизированные комплексы, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Среди них – разведывательные и ударные беспилотники, безэкипажные катера и робототехнические платформы многоцелевого применения", - сказал президент России.
Говоря о приоритетах обеспечения готовности к оперативному и эффективному ответу на потенциальные вызовы безопасности России, Путин указал на необходимость наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов.
В соответствии с поручением президента России министр обороны страны Андрей Белоусов
предложил сформировать к третьему кварталу 2025 года войска беспилотных систем. Подробности в публикации Белоусов анонсировал появление в России войск беспилотных систем