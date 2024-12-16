https://ukraina.ru/20241216/1059700059.html

Военный технолог Алексей Чадаев: Если ВСУ сейчас нападут на Брянск, они выстрелят себе во вторую ногу

Военный технолог Алексей Чадаев: Если ВСУ сейчас нападут на Брянск, они выстрелят себе во вторую ногу - 16.12.2024 Украина.ру

Военный технолог Алексей Чадаев: Если ВСУ сейчас нападут на Брянск, они выстрелят себе во вторую ногу

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический технолог Алексей Чадаев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2024-12-16T15:37

2024-12-16T15:37

2024-12-16T15:37

эксклюзив

спецоперация

украина

россия

дональд трамп

валерий залужный

донецк

вооруженные силы украины

курахово

покровск/красноармейск

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Сейчас в СМИ постоянно муссируется тема вероятного нападения Украины на Брянскую область в политических целях до или сразу после инаугурации Дональда Трампа. Стали появляться более детальные публикации, в которых оцениваются силы противника и направления ударов. На самом деле ситуация состоит в следующем.Командование ВСУ сейчас стоит перед выбором: рискнуть или не рисковать.Оставить все как есть и растаскивать резервы для затыкания дыр – это путь к поражению. Поэтому им нужно какое-то действие стратегического характера, чтобы перевернуть игровой стол. Но в случае с Брянской областью это точно будет последней ставкой, когда ты проиграл часы, кошелек, снял с себя крест и тебе только трусы снять осталось.С Курской областью у Украины ничего не получилось. Это была неудача, близкая к катастрофе. Сам Залужный сказал, что до курской авантюры у них было главное преимущество в виде возможности маневра по внутренним операционным линиям (перебросить силы из-под Харькова под Херсон и обратно они могли быстрее, чем русские). А после того, как появился курский мешок, возможность маневра резервами сравнялось. И теперь работает принцип "где тонко, там и рвется".Если Россия где-то прошла, то время для запечатывания этого прорыва у Украины уже такое уже. Поэтому после курской авантюры мы быстрее стали освобождать Донбасс.С военной точки зрения нападение на Курскую область стало для Украины выстрелом в ногу. Будет ли выстрел во вторую ногу – посмотрим.Тем не менее, момент для такого риска уже наступил, потому что остановилось производство коксующегося угля под Покровском.Я в августе и в сентябре много времени провел в Донецке. Там много говорили о том, куда пойдет армия России после очеретинского прорыва: на Покровск или на Курахово. Выбор был в следующем: или подрыв экономической мощи Украины (месторождения под Покровском очень важны), или безопасность Донецка. Судя по осенним событиям, выбор был сделан в пользу безопасности Донецка.А сейчас, когда до падения Курахово остались считанные дни, можно будет и Покровском заняться.И если падет еще и Покровск, цена вопроса поддержки Украины для Запада будет очень высок. Будет понятно, что Украина – это очень надолго. Она станет перманентно убыточным и токсичным активом.Повторюсь, время для этих последних ставок настало. Вопрос для России в том, какими именно они будут.

https://ukraina.ru/20240117/1052729422.html

https://ukraina.ru/20241212/1059618052.html

украина

россия

донецк

курахово

покровск/красноармейск

курская область

брянская область

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2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, украина, россия, дональд трамп, валерий залужный, донецк, вооруженные силы украины, курахово, покровск/красноармейск, курская область, брянская область