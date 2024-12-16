https://ukraina.ru/20241216/1059700059.html
Военный технолог Алексей Чадаев: Если ВСУ сейчас нападут на Брянск, они выстрелят себе во вторую ногу
Военный технолог Алексей Чадаев: Если ВСУ сейчас нападут на Брянск, они выстрелят себе во вторую ногу - 16.12.2024 Украина.ру
Военный технолог Алексей Чадаев: Если ВСУ сейчас нападут на Брянск, они выстрелят себе во вторую ногу
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический технолог Алексей Чадаев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-12-16T15:37
2024-12-16T15:37
2024-12-16T15:37
эксклюзив
спецоперация
украина
россия
дональд трамп
валерий залужный
донецк
вооруженные силы украины
курахово
покровск/красноармейск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/10/1059699928_5:0:3020:1696_1920x0_80_0_0_b970cbcd47dfe446d482ba6797265063.jpg
Сейчас в СМИ постоянно муссируется тема вероятного нападения Украины на Брянскую область в политических целях до или сразу после инаугурации Дональда Трампа. Стали появляться более детальные публикации, в которых оцениваются силы противника и направления ударов. На самом деле ситуация состоит в следующем.Командование ВСУ сейчас стоит перед выбором: рискнуть или не рисковать.Оставить все как есть и растаскивать резервы для затыкания дыр – это путь к поражению. Поэтому им нужно какое-то действие стратегического характера, чтобы перевернуть игровой стол. Но в случае с Брянской областью это точно будет последней ставкой, когда ты проиграл часы, кошелек, снял с себя крест и тебе только трусы снять осталось.С Курской областью у Украины ничего не получилось. Это была неудача, близкая к катастрофе. Сам Залужный сказал, что до курской авантюры у них было главное преимущество в виде возможности маневра по внутренним операционным линиям (перебросить силы из-под Харькова под Херсон и обратно они могли быстрее, чем русские). А после того, как появился курский мешок, возможность маневра резервами сравнялось. И теперь работает принцип "где тонко, там и рвется".Если Россия где-то прошла, то время для запечатывания этого прорыва у Украины уже такое уже. Поэтому после курской авантюры мы быстрее стали освобождать Донбасс.С военной точки зрения нападение на Курскую область стало для Украины выстрелом в ногу. Будет ли выстрел во вторую ногу – посмотрим.Тем не менее, момент для такого риска уже наступил, потому что остановилось производство коксующегося угля под Покровском.Я в августе и в сентябре много времени провел в Донецке. Там много говорили о том, куда пойдет армия России после очеретинского прорыва: на Покровск или на Курахово. Выбор был в следующем: или подрыв экономической мощи Украины (месторождения под Покровском очень важны), или безопасность Донецка. Судя по осенним событиям, выбор был сделан в пользу безопасности Донецка.А сейчас, когда до падения Курахово остались считанные дни, можно будет и Покровском заняться.И если падет еще и Покровск, цена вопроса поддержки Украины для Запада будет очень высок. Будет понятно, что Украина – это очень надолго. Она станет перманентно убыточным и токсичным активом.Повторюсь, время для этих последних ставок настало. Вопрос для России в том, какими именно они будут.
https://ukraina.ru/20240117/1052729422.html
https://ukraina.ru/20241212/1059618052.html
украина
россия
донецк
курахово
покровск/красноармейск
курская область
брянская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/10/1059699928_382:0:2643:1696_1920x0_80_0_0_1f1e8f0cf1128c87933a0d8ff182ec28.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, спецоперация, украина, россия, дональд трамп, валерий залужный, донецк, вооруженные силы украины, курахово, покровск/красноармейск, курская область, брянская область
Эксклюзив, Спецоперация, Украина, Россия, Дональд Трамп, Валерий Залужный, Донецк, Вооруженные силы Украины, Курахово, Покровск/Красноармейск, Курская область, Брянская область
Военный технолог Алексей Чадаев: Если ВСУ сейчас нападут на Брянск, они выстрелят себе во вторую ногу
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический технолог Алексей Чадаев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сейчас в СМИ постоянно муссируется тема вероятного нападения Украины на Брянскую область в политических целях до или сразу после инаугурации Дональда Трампа. Стали появляться более детальные публикации, в которых оцениваются силы противника и направления ударов. На самом деле ситуация состоит в следующем.
Командование ВСУ сейчас стоит перед выбором: рискнуть или не рисковать.
Оставить все как есть и растаскивать резервы для затыкания дыр – это путь к поражению. Поэтому им нужно какое-то действие стратегического характера, чтобы перевернуть игровой стол. Но в случае с Брянской областью это точно будет последней ставкой, когда ты проиграл часы, кошелек, снял с себя крест и тебе только трусы снять осталось.
С Курской областью
у Украины ничего не получилось. Это была неудача, близкая к катастрофе. Сам Залужный
сказал, что до курской авантюры у них было главное преимущество в виде возможности маневра по внутренним операционным линиям (перебросить силы из-под Харькова
под Херсон
и обратно они могли быстрее, чем русские). А после того, как появился курский мешок, возможность маневра резервами сравнялось. И теперь работает принцип "где тонко, там и рвется".
Если Россия
где-то прошла, то время для запечатывания этого прорыва у Украины уже такое уже. Поэтому после курской авантюры мы быстрее стали освобождать Донбасс
.
С военной точки зрения нападение на Курскую область стало для Украины выстрелом в ногу. Будет ли выстрел во вторую ногу – посмотрим.
Тем не менее, момент для такого риска уже наступил, потому что остановилось производство коксующегося угля под Покровском.
Я в августе и в сентябре много времени провел в Донецке
. Там много говорили о том, куда пойдет армия России после очеретинского прорыва: на Покровск или на Курахово
. Выбор был в следующем: или подрыв экономической мощи Украины (месторождения под Покровском очень важны), или безопасность Донецка. Судя по осенним событиям, выбор был сделан в пользу безопасности Донецка.
А сейчас, когда до падения Курахово остались считанные дни, можно будет и Покровском заняться.
И если падет еще и Покровск, цена вопроса поддержки Украины для Запада
будет очень высок. Будет понятно, что Украина – это очень надолго. Она станет перманентно убыточным и токсичным активом.
Повторюсь, время для этих последних ставок настало. Вопрос для России в том, какими именно они будут.