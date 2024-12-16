Военный технолог Алексей Чадаев: Если ВСУ сейчас нападут на Брянск, они выстрелят себе во вторую ногу - 16.12.2024 Украина.ру
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Военный технолог Алексей Чадаев: Если ВСУ сейчас нападут на Брянск, они выстрелят себе во вторую ногу
Военный технолог Алексей Чадаев: Если ВСУ сейчас нападут на Брянск, они выстрелят себе во вторую ногу - 16.12.2024 Украина.ру
Военный технолог Алексей Чадаев: Если ВСУ сейчас нападут на Брянск, они выстрелят себе во вторую ногу
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический технолог Алексей Чадаев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-12-16T15:37
2024-12-16T15:37
эксклюзив
спецоперация
украина
россия
дональд трамп
валерий залужный
донецк
вооруженные силы украины
курахово
покровск/красноармейск
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Сейчас в СМИ постоянно муссируется тема вероятного нападения Украины на Брянскую область в политических целях до или сразу после инаугурации Дональда Трампа. Стали появляться более детальные публикации, в которых оцениваются силы противника и направления ударов. На самом деле ситуация состоит в следующем.Командование ВСУ сейчас стоит перед выбором: рискнуть или не рисковать.Оставить все как есть и растаскивать резервы для затыкания дыр – это путь к поражению. Поэтому им нужно какое-то действие стратегического характера, чтобы перевернуть игровой стол. Но в случае с Брянской областью это точно будет последней ставкой, когда ты проиграл часы, кошелек, снял с себя крест и тебе только трусы снять осталось.С Курской областью у Украины ничего не получилось. Это была неудача, близкая к катастрофе. Сам Залужный сказал, что до курской авантюры у них было главное преимущество в виде возможности маневра по внутренним операционным линиям (перебросить силы из-под Харькова под Херсон и обратно они могли быстрее, чем русские). А после того, как появился курский мешок, возможность маневра резервами сравнялось. И теперь работает принцип "где тонко, там и рвется".Если Россия где-то прошла, то время для запечатывания этого прорыва у Украины уже такое уже. Поэтому после курской авантюры мы быстрее стали освобождать Донбасс.С военной точки зрения нападение на Курскую область стало для Украины выстрелом в ногу. Будет ли выстрел во вторую ногу – посмотрим.Тем не менее, момент для такого риска уже наступил, потому что остановилось производство коксующегося угля под Покровском.Я в августе и в сентябре много времени провел в Донецке. Там много говорили о том, куда пойдет армия России после очеретинского прорыва: на Покровск или на Курахово. Выбор был в следующем: или подрыв экономической мощи Украины (месторождения под Покровском очень важны), или безопасность Донецка. Судя по осенним событиям, выбор был сделан в пользу безопасности Донецка.А сейчас, когда до падения Курахово остались считанные дни, можно будет и Покровском заняться.И если падет еще и Покровск, цена вопроса поддержки Украины для Запада будет очень высок. Будет понятно, что Украина – это очень надолго. Она станет перманентно убыточным и токсичным активом.Повторюсь, время для этих последних ставок настало. Вопрос для России в том, какими именно они будут.
https://ukraina.ru/20240117/1052729422.html
https://ukraina.ru/20241212/1059618052.html
украина
россия
донецк
курахово
покровск/красноармейск
курская область
брянская область
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, украина, россия, дональд трамп, валерий залужный, донецк, вооруженные силы украины, курахово, покровск/красноармейск, курская область, брянская область
Эксклюзив, Спецоперация, Украина, Россия, Дональд Трамп, Валерий Залужный, Донецк, Вооруженные силы Украины, Курахово, Покровск/Красноармейск, Курская область, Брянская область

Военный технолог Алексей Чадаев: Если ВСУ сейчас нападут на Брянск, они выстрелят себе во вторую ногу

15:37 16.12.2024
 
© Украина.руАлексей Чадаев (СВО)
Алексей Чадаев (СВО) - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический технолог Алексей Чадаев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сейчас в СМИ постоянно муссируется тема вероятного нападения Украины на Брянскую область в политических целях до или сразу после инаугурации Дональда Трампа. Стали появляться более детальные публикации, в которых оцениваются силы противника и направления ударов. На самом деле ситуация состоит в следующем.
Алексей Чадаев интервью
17 января, 05:11
Алексей Чадаев: Пока сливки ВСУ ведут новую войну на Днепре, ВС РФ раскрыли цветок Марьинки под ДонецкомОбстрелы армией Украины городов из дальнобойного оружия — это уникальный случай в истории войн, когда систематическая практика террора в отношении мирных граждан встроена в общую концепцию боевых действий, считает политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев
Командование ВСУ сейчас стоит перед выбором: рискнуть или не рисковать.
Оставить все как есть и растаскивать резервы для затыкания дыр – это путь к поражению. Поэтому им нужно какое-то действие стратегического характера, чтобы перевернуть игровой стол. Но в случае с Брянской областью это точно будет последней ставкой, когда ты проиграл часы, кошелек, снял с себя крест и тебе только трусы снять осталось.
С Курской областью у Украины ничего не получилось. Это была неудача, близкая к катастрофе. Сам Залужный сказал, что до курской авантюры у них было главное преимущество в виде возможности маневра по внутренним операционным линиям (перебросить силы из-под Харькова под Херсон и обратно они могли быстрее, чем русские). А после того, как появился курский мешок, возможность маневра резервами сравнялось. И теперь работает принцип "где тонко, там и рвется".
Если Россия где-то прошла, то время для запечатывания этого прорыва у Украины уже такое уже. Поэтому после курской авантюры мы быстрее стали освобождать Донбасс.
С военной точки зрения нападение на Курскую область стало для Украины выстрелом в ногу. Будет ли выстрел во вторую ногу – посмотрим.
Тем не менее, момент для такого риска уже наступил, потому что остановилось производство коксующегося угля под Покровском.
Я в августе и в сентябре много времени провел в Донецке. Там много говорили о том, куда пойдет армия России после очеретинского прорыва: на Покровск или на Курахово. Выбор был в следующем: или подрыв экономической мощи Украины (месторождения под Покровском очень важны), или безопасность Донецка. Судя по осенним событиям, выбор был сделан в пользу безопасности Донецка.
А сейчас, когда до падения Курахово остались считанные дни, можно будет и Покровском заняться.
И если падет еще и Покровск, цена вопроса поддержки Украины для Запада будет очень высок. Будет понятно, что Украина – это очень надолго. Она станет перманентно убыточным и токсичным активом.
Повторюсь, время для этих последних ставок настало. Вопрос для России в том, какими именно они будут.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
12 декабря, 16:58
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Покровском готовится "конфисковать" у ВСУ нереально важную шахту Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
ЭксклюзивСпецоперацияУкраинаРоссияДональд ТрампВалерий ЗалужныйДонецкВооруженные силы УкраиныКураховоПокровск/КрасноармейскКурская областьБрянская область
 
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