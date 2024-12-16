"Политические проститутки берут разбег перед выборами": Юрий Бойко вышел в свет - 16.12.2024 Украина.ру
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"Политические проститутки берут разбег перед выборами": Юрий Бойко вышел в свет
"Политические проститутки берут разбег перед выборами": Юрий Бойко вышел в свет - 16.12.2024 Украина.ру
"Политические проститутки берут разбег перед выборами": Юрий Бойко вышел в свет
Лихо и бойко реанимировали политическую конкурентную жизнь выборы Трампа. Вот уже главный оппозиционер от бывшей партии ОПЗЖ публично выступил в соцсетях с критикой власти за снос памятников, ущемление русскоязычных граждан, преследование церкви.
2024-12-16T13:11
2024-12-16T13:11
эксклюзив
владимир зеленский
юрий бойко
соцсети
эксперты
сша
выборы
украина
опзж
упц
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Юрий Бойко, который вместе со всей Радой смиренно голосовал за антинародные законы Зеленского, вдруг прозрел. Однако в искренность украинских политиков верить – себя не уважать. Вот большинство экспертов и отметили эти лозунги как начало предвыборной кампании и прощупывания электорального поля. Причем прощупывает его не оппозиция, а режим Зеленского через своих ручных прокси. Больше – в обзоре мнений экспертов.Политолог Константин БондаренкоЮрий Бойко проснулся и увидел, что в стране сносят памятники, переименовывают города и улицы, запрещают говорить на русском языке.И не задавайте вопрос, почему Бойко не видел всего этого на протяжении последних нескольких лет. Более того: не задавайте вопросы о том, почему фракция Бойко голосовала за большинство законопроектов, поддерживаемых властью - в том числе в гуманитарной сфере. В 1989 году в Черновцах, будучи студентом, я снимал комнату у замечательной пожилой женщины - Муси Иосифовны. Она почему-то решила, что я тоже еврей. "Костя, а почему вы не ходите в синагогу?", - спрашивала Муся Иосифовна. "Ну я как-то не по этим делам", - отвечал я. Она делала паузу и заговорщическим тоном говорила: "Уже можно!" Кажется, кто-то сказал Юрию Анатольевичу: "Уже можно!" Уверен, что смелый выпад против "радикалов" полностью согласован и с Банковой, и с Владимирской. Просто в украинской политике запахло приближением реставрации политических процессов. У технологов Зеленского и Ермака есть понимание того, что на Украине все-таки существует значительный процент тех, кто не поддерживают нынешнюю власть, продолжают читать Булгакова, Толстого и Достоевского, разговаривают на русском, называют Кропивницкий Кировоградом, а также празднуют Рождество 7 января. По замыслу Банковой, для них стоит создать образ лидера, который бы объединил этих людей и сделал их неопасными, нейтрализовал бы их. В этом смысле Юрий Анатольевич Бойко - лучшая кандидатура на данную роль. Не так давно один народный депутат в частном разговоре признался: "У меня ощущение, что одну мою руку пристегнули наручниками к батарее, а второй заставляют нажимать на кнопку системы "Рада". Поэтому понятно, что подобные заявления, в которых старательно обходятся стороной сами попытки назвать настоящих виновников происходящего в стране, не могут появиться без дополнительного согласования.Будем наблюдать за смелыми и радикальными, но максимально обезличенными и обтекаемыми заявлениями Бойко. А если честно - мне очень жаль Юрия Анатольевича. По сути он - заложник. И говорит ровно то, что от него требуют те, кто его держат в заложниках. Ровно так и стоит воспринимать его заявления. И главное - не строить иллюзии относительно его политического будущего.Украинский журналист Диана ПанченкоПредатели. Юрий Бойко, который из канувшей в лету ОПЗЖ, записал видео и возмутился, что власть сносит памятники и не дает людям говорить на русском. Проснулся! Тот самый Бойко, который голосовал за отмену 9 мая и за отмену своей же партии как "пророссийской"! И за все антиконституционные хотелки Зеленского! Лишь бы не прижали. Вроде взрослые люди, седина в висках, а такие наивные. Так п...ть все, что можно. Сдать с потрохами собственный электорат. Предать свои идеи и самих себя. А как только запахло выборами - будто ничего и не было.Но поражает другое. Что все эти Бойко, и их бенефициары в лице господина Левочкина на что-то еще надеются. Во-первых, никому не дадут играть свою игру. Даже если новая администрация США настоит на выборах, там уже достаточно кандидатур. Чужаки из прошлого, типа Бойко, и их хозяева олигархи там не нужны. А что до народа: двiчi в одну рiчку не увiйдеш. Нигде не любят предателей.Украинский общественный деятель Максим ГольдарбДепутат Рады Юрий Бойко гневно выступил против преследования русского языка, Украинской православной церкви и также сноса памятников и переименования городов.Молодец! Смелый дядька! Прям не в бровь, а в глаз! А главное, как вовремя! Чует, что "зеленым" финита подходит. Что значит, старая школа - знает, когда можно. До этого, правда, такие смельчаки три года молчали, не замечали ни преследования русскоязычных украинцев, ни арестов православных священников, ни повсеместных сносов памятников героям Великой Отечественной. И даже не просто молчали, но и тихонько, где надо, по команде Банковой на кнопки "за" или, в лучшем случае, "утрымався" нажимали.Сносу, выносу из власти подлежит не только нынешние присутствующие, но и всё конъюнктурное старьё, своей деятельностью, корыстью, трусостью приведшее Украину к нынешнему состоянию.Политический эксперт Дмитрий КорнейчукЧую, что реальная цель балагана с Бойко - снять с должности некоторых высокопоставленных товарищей. Ответственных за многие пакости.Народный депутат Артем ДмитрукАга. С дня посадки в СИЗО Евгения Шевченко на канале Ермака никому не угрожали. И вот новая угроза. Похоже это на угрозу Юрию Бойко, так как Бойко в последнее время активизировал свою работу и даже завел Тик-ток))) Смотрим Вы как думаете, о ком речь? Реально это или комбинацию делают?Общественный деятель Татьяна МонтянПолитические проститутки берут разбег перед выборами. Бывший председатель ОПЗЖ, а ныне глава "Платформы за жизнь и мир" Юрий Бойко записал прочувствованное обращение, в котором осудил снос памятников, переименование улиц, запрет УПЦ и тому подобное - короче, против всего плохого и за всё хорошее:Все больше людей поддерживают нас, тех, кто выступает против такого насилия, за единение в странеВ принципе, ничего удивительного: в стране запахло выборами, и персонажи типа Бойко слетаются на запах - это уже рефлексы. Но всё-таки вылезать с подобными тезисами для настолько прожжённого проститута, как Бойко - это, пожалуй, перебор.Напомню, после 2022 года Бойко и возглавляемая им "Платформа за жизнь и мир" плотнейшим образом лежит под Офисом президента и дисциплинированно голосует за всё, что скажут, будь то законопроект об усилении могилизации или запрет УПЦ - тот самый запрет, которым Бойко возмущается в своём видео. Хотя нет, даже не так: и до 2022 года Бойко и компания отличнейше обслуживали интересы президентов Салорейха (что Порошенко, что Зеленского). Вся эта ОПЗЖшная движуха изначально была чисто проститутским проектом по сбору голосов растерянных и дезориентированных "русскоязычных жителей Юго-Востока" - только лишь с той целью, чтобы потом торговать этими голосами оптом и в розницу. Просто теперь, после 2022 года, шаромыжный характер Бойко и компании стал уж совсем очевидной вещью.И даже мне, повидавшей многое и не испытывающих никаких иллюзий в отношении салорейховского политического класса, удивительно то, с какой наглой рожей Бойко вещает стандартные ОПЗЖшные тезисы, как будто ничего и не было! Просто поразительное сочетание лицемерия, наглости и бессовестности - в своём роде феномен!Читайте также: Просится в НАТО и богатеет на войне. Чем занимается пятый президент Украины Порошенко
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Виктория Титова
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эксклюзив, владимир зеленский, юрий бойко, соцсети, эксперты, сша, выборы, украина, опзж, упц, андрей ермак, оппозиция
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Юрий Бойко, соцсети, эксперты, США, выборы, Украина, ОПЗЖ, УПЦ, Андрей Ермак, оппозиция

"Политические проститутки берут разбег перед выборами": Юрий Бойко вышел в свет

13:11 16.12.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Оппозиционный Блок / Перейти в фотобанкЮрий Бойко
Юрий Бойко - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Оппозиционный Блок
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Лихо и бойко реанимировали политическую конкурентную жизнь выборы Трампа. Вот уже главный оппозиционер от бывшей партии ОПЗЖ публично выступил в соцсетях с критикой власти за снос памятников, ущемление русскоязычных граждан, преследование церкви.
Юрий Бойко, который вместе со всей Радой смиренно голосовал за антинародные законы Зеленского, вдруг прозрел. Однако в искренность украинских политиков верить – себя не уважать. Вот большинство экспертов и отметили эти лозунги как начало предвыборной кампании и прощупывания электорального поля. Причем прощупывает его не оппозиция, а режим Зеленского через своих ручных прокси. Больше – в обзоре мнений экспертов.
Политолог Константин Бондаренко
Юрий Бойко проснулся и увидел, что в стране сносят памятники, переименовывают города и улицы, запрещают говорить на русском языке.
И не задавайте вопрос, почему Бойко не видел всего этого на протяжении последних нескольких лет. Более того: не задавайте вопросы о том, почему фракция Бойко голосовала за большинство законопроектов, поддерживаемых властью - в том числе в гуманитарной сфере.
В 1989 году в Черновцах, будучи студентом, я снимал комнату у замечательной пожилой женщины - Муси Иосифовны. Она почему-то решила, что я тоже еврей. "Костя, а почему вы не ходите в синагогу?", - спрашивала Муся Иосифовна. "Ну я как-то не по этим делам", - отвечал я. Она делала паузу и заговорщическим тоном говорила: "Уже можно!" Кажется, кто-то сказал Юрию Анатольевичу: "Уже можно!"
Уверен, что смелый выпад против "радикалов" полностью согласован и с Банковой, и с Владимирской. Просто в украинской политике запахло приближением реставрации политических процессов. У технологов Зеленского и Ермака есть понимание того, что на Украине все-таки существует значительный процент тех, кто не поддерживают нынешнюю власть, продолжают читать Булгакова, Толстого и Достоевского, разговаривают на русском, называют Кропивницкий Кировоградом, а также празднуют Рождество 7 января.
По замыслу Банковой, для них стоит создать образ лидера, который бы объединил этих людей и сделал их неопасными, нейтрализовал бы их. В этом смысле Юрий Анатольевич Бойко - лучшая кандидатура на данную роль.
Не так давно один народный депутат в частном разговоре признался: "У меня ощущение, что одну мою руку пристегнули наручниками к батарее, а второй заставляют нажимать на кнопку системы "Рада". Поэтому понятно, что подобные заявления, в которых старательно обходятся стороной сами попытки назвать настоящих виновников происходящего в стране, не могут появиться без дополнительного согласования.
Будем наблюдать за смелыми и радикальными, но максимально обезличенными и обтекаемыми заявлениями Бойко. А если честно - мне очень жаль Юрия Анатольевича. По сути он - заложник. И говорит ровно то, что от него требуют те, кто его держат в заложниках. Ровно так и стоит воспринимать его заявления. И главное - не строить иллюзии относительно его политического будущего.
Юрий Бойко Верховная Рада
09:38
У Трампа прислушались к Орбану, Бойко проснулся. Главное на Украине на утро 16 декабряКоманда избранного президента США Дональда Трампа обратила внимание на предложенное премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном рождественское перемирие на Украине. После длительного молчания глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко выпустил видео с критикой происходящего в стране
Украинский журналист Диана Панченко
Предатели.
Юрий Бойко, который из канувшей в лету ОПЗЖ, записал видео и возмутился, что власть сносит памятники и не дает людям говорить на русском. Проснулся! Тот самый Бойко, который голосовал за отмену 9 мая и за отмену своей же партии как "пророссийской"! И за все антиконституционные хотелки Зеленского! Лишь бы не прижали.
Вроде взрослые люди, седина в висках, а такие наивные. Так п...ть все, что можно. Сдать с потрохами собственный электорат. Предать свои идеи и самих себя. А как только запахло выборами - будто ничего и не было.
Но поражает другое. Что все эти Бойко, и их бенефициары в лице господина Левочкина на что-то еще надеются.
Во-первых, никому не дадут играть свою игру. Даже если новая администрация США настоит на выборах, там уже достаточно кандидатур. Чужаки из прошлого, типа Бойко, и их хозяева олигархи там не нужны. А что до народа: двiчi в одну рiчку не увiйдеш. Нигде не любят предателей.
Украинский общественный деятель Максим Гольдарб
Депутат Рады Юрий Бойко гневно выступил против преследования русского языка, Украинской православной церкви и также сноса памятников и переименования городов.
Молодец! Смелый дядька! Прям не в бровь, а в глаз! А главное, как вовремя! Чует, что "зеленым" финита подходит. Что значит, старая школа - знает, когда можно.
До этого, правда, такие смельчаки три года молчали, не замечали ни преследования русскоязычных украинцев, ни арестов православных священников, ни повсеместных сносов памятников героям Великой Отечественной. И даже не просто молчали, но и тихонько, где надо, по команде Банковой на кнопки "за" или, в лучшем случае, "утрымався" нажимали.
Сносу, выносу из власти подлежит не только нынешние присутствующие, но и всё конъюнктурное старьё, своей деятельностью, корыстью, трусостью приведшее Украину к нынешнему состоянию.
Политический эксперт Дмитрий Корнейчук
Чую, что реальная цель балагана с Бойко - снять с должности некоторых высокопоставленных товарищей. Ответственных за многие пакости.
Народный депутат Артем Дмитрук
Ага. С дня посадки в СИЗО Евгения Шевченко на канале Ермака никому не угрожали. И вот новая угроза. Похоже это на угрозу Юрию Бойко, так как Бойко в последнее время активизировал свою работу и даже завел Тик-ток))) Смотрим Вы как думаете, о ком речь? Реально это или комбинацию делают?
Общественный деятель Татьяна Монтян
Политические проститутки берут разбег перед выборами. Бывший председатель ОПЗЖ, а ныне глава "Платформы за жизнь и мир" Юрий Бойко записал прочувствованное обращение, в котором осудил снос памятников, переименование улиц, запрет УПЦ и тому подобное - короче, против всего плохого и за всё хорошее:
Все больше людей поддерживают нас, тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране
В принципе, ничего удивительного: в стране запахло выборами, и персонажи типа Бойко слетаются на запах - это уже рефлексы. Но всё-таки вылезать с подобными тезисами для настолько прожжённого проститута, как Бойко - это, пожалуй, перебор.
Напомню, после 2022 года Бойко и возглавляемая им "Платформа за жизнь и мир" плотнейшим образом лежит под Офисом президента и дисциплинированно голосует за всё, что скажут, будь то законопроект об усилении могилизации или запрет УПЦ - тот самый запрет, которым Бойко возмущается в своём видео.
Хотя нет, даже не так: и до 2022 года Бойко и компания отличнейше обслуживали интересы президентов Салорейха (что Порошенко, что Зеленского). Вся эта ОПЗЖшная движуха изначально была чисто проститутским проектом по сбору голосов растерянных и дезориентированных "русскоязычных жителей Юго-Востока" - только лишь с той целью, чтобы потом торговать этими голосами оптом и в розницу. Просто теперь, после 2022 года, шаромыжный характер Бойко и компании стал уж совсем очевидной вещью.
И даже мне, повидавшей многое и не испытывающих никаких иллюзий в отношении салорейховского политического класса, удивительно то, с какой наглой рожей Бойко вещает стандартные ОПЗЖшные тезисы, как будто ничего и не было! Просто поразительное сочетание лицемерия, наглости и бессовестности - в своём роде феномен!
Читайте также: Просится в НАТО и богатеет на войне. Чем занимается пятый президент Украины Порошенко
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийЮрий БойкосоцсетиэкспертыСШАвыборыУкраинаОПЗЖУПЦАндрей Ермакоппозиция
 
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