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"Политические проститутки берут разбег перед выборами": Юрий Бойко вышел в свет

"Политические проститутки берут разбег перед выборами": Юрий Бойко вышел в свет - 16.12.2024 Украина.ру

"Политические проститутки берут разбег перед выборами": Юрий Бойко вышел в свет

Лихо и бойко реанимировали политическую конкурентную жизнь выборы Трампа. Вот уже главный оппозиционер от бывшей партии ОПЗЖ публично выступил в соцсетях с критикой власти за снос памятников, ущемление русскоязычных граждан, преследование церкви.

2024-12-16T13:11

2024-12-16T13:11

2024-12-16T13:11

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Юрий Бойко, который вместе со всей Радой смиренно голосовал за антинародные законы Зеленского, вдруг прозрел. Однако в искренность украинских политиков верить – себя не уважать. Вот большинство экспертов и отметили эти лозунги как начало предвыборной кампании и прощупывания электорального поля. Причем прощупывает его не оппозиция, а режим Зеленского через своих ручных прокси. Больше – в обзоре мнений экспертов.Политолог Константин БондаренкоЮрий Бойко проснулся и увидел, что в стране сносят памятники, переименовывают города и улицы, запрещают говорить на русском языке.И не задавайте вопрос, почему Бойко не видел всего этого на протяжении последних нескольких лет. Более того: не задавайте вопросы о том, почему фракция Бойко голосовала за большинство законопроектов, поддерживаемых властью - в том числе в гуманитарной сфере. В 1989 году в Черновцах, будучи студентом, я снимал комнату у замечательной пожилой женщины - Муси Иосифовны. Она почему-то решила, что я тоже еврей. "Костя, а почему вы не ходите в синагогу?", - спрашивала Муся Иосифовна. "Ну я как-то не по этим делам", - отвечал я. Она делала паузу и заговорщическим тоном говорила: "Уже можно!" Кажется, кто-то сказал Юрию Анатольевичу: "Уже можно!" Уверен, что смелый выпад против "радикалов" полностью согласован и с Банковой, и с Владимирской. Просто в украинской политике запахло приближением реставрации политических процессов. У технологов Зеленского и Ермака есть понимание того, что на Украине все-таки существует значительный процент тех, кто не поддерживают нынешнюю власть, продолжают читать Булгакова, Толстого и Достоевского, разговаривают на русском, называют Кропивницкий Кировоградом, а также празднуют Рождество 7 января. По замыслу Банковой, для них стоит создать образ лидера, который бы объединил этих людей и сделал их неопасными, нейтрализовал бы их. В этом смысле Юрий Анатольевич Бойко - лучшая кандидатура на данную роль. Не так давно один народный депутат в частном разговоре признался: "У меня ощущение, что одну мою руку пристегнули наручниками к батарее, а второй заставляют нажимать на кнопку системы "Рада". Поэтому понятно, что подобные заявления, в которых старательно обходятся стороной сами попытки назвать настоящих виновников происходящего в стране, не могут появиться без дополнительного согласования.Будем наблюдать за смелыми и радикальными, но максимально обезличенными и обтекаемыми заявлениями Бойко. А если честно - мне очень жаль Юрия Анатольевича. По сути он - заложник. И говорит ровно то, что от него требуют те, кто его держат в заложниках. Ровно так и стоит воспринимать его заявления. И главное - не строить иллюзии относительно его политического будущего.Украинский журналист Диана ПанченкоПредатели. Юрий Бойко, который из канувшей в лету ОПЗЖ, записал видео и возмутился, что власть сносит памятники и не дает людям говорить на русском. Проснулся! Тот самый Бойко, который голосовал за отмену 9 мая и за отмену своей же партии как "пророссийской"! И за все антиконституционные хотелки Зеленского! Лишь бы не прижали. Вроде взрослые люди, седина в висках, а такие наивные. Так п...ть все, что можно. Сдать с потрохами собственный электорат. Предать свои идеи и самих себя. А как только запахло выборами - будто ничего и не было.Но поражает другое. Что все эти Бойко, и их бенефициары в лице господина Левочкина на что-то еще надеются. Во-первых, никому не дадут играть свою игру. Даже если новая администрация США настоит на выборах, там уже достаточно кандидатур. Чужаки из прошлого, типа Бойко, и их хозяева олигархи там не нужны. А что до народа: двiчi в одну рiчку не увiйдеш. Нигде не любят предателей.Украинский общественный деятель Максим ГольдарбДепутат Рады Юрий Бойко гневно выступил против преследования русского языка, Украинской православной церкви и также сноса памятников и переименования городов.Молодец! Смелый дядька! Прям не в бровь, а в глаз! А главное, как вовремя! Чует, что "зеленым" финита подходит. Что значит, старая школа - знает, когда можно. До этого, правда, такие смельчаки три года молчали, не замечали ни преследования русскоязычных украинцев, ни арестов православных священников, ни повсеместных сносов памятников героям Великой Отечественной. И даже не просто молчали, но и тихонько, где надо, по команде Банковой на кнопки "за" или, в лучшем случае, "утрымався" нажимали.Сносу, выносу из власти подлежит не только нынешние присутствующие, но и всё конъюнктурное старьё, своей деятельностью, корыстью, трусостью приведшее Украину к нынешнему состоянию.Политический эксперт Дмитрий КорнейчукЧую, что реальная цель балагана с Бойко - снять с должности некоторых высокопоставленных товарищей. Ответственных за многие пакости.Народный депутат Артем ДмитрукАга. С дня посадки в СИЗО Евгения Шевченко на канале Ермака никому не угрожали. И вот новая угроза. Похоже это на угрозу Юрию Бойко, так как Бойко в последнее время активизировал свою работу и даже завел Тик-ток))) Смотрим Вы как думаете, о ком речь? Реально это или комбинацию делают?Общественный деятель Татьяна МонтянПолитические проститутки берут разбег перед выборами. Бывший председатель ОПЗЖ, а ныне глава "Платформы за жизнь и мир" Юрий Бойко записал прочувствованное обращение, в котором осудил снос памятников, переименование улиц, запрет УПЦ и тому подобное - короче, против всего плохого и за всё хорошее:Все больше людей поддерживают нас, тех, кто выступает против такого насилия, за единение в странеВ принципе, ничего удивительного: в стране запахло выборами, и персонажи типа Бойко слетаются на запах - это уже рефлексы. Но всё-таки вылезать с подобными тезисами для настолько прожжённого проститута, как Бойко - это, пожалуй, перебор.Напомню, после 2022 года Бойко и возглавляемая им "Платформа за жизнь и мир" плотнейшим образом лежит под Офисом президента и дисциплинированно голосует за всё, что скажут, будь то законопроект об усилении могилизации или запрет УПЦ - тот самый запрет, которым Бойко возмущается в своём видео. Хотя нет, даже не так: и до 2022 года Бойко и компания отличнейше обслуживали интересы президентов Салорейха (что Порошенко, что Зеленского). Вся эта ОПЗЖшная движуха изначально была чисто проститутским проектом по сбору голосов растерянных и дезориентированных "русскоязычных жителей Юго-Востока" - только лишь с той целью, чтобы потом торговать этими голосами оптом и в розницу. Просто теперь, после 2022 года, шаромыжный характер Бойко и компании стал уж совсем очевидной вещью.И даже мне, повидавшей многое и не испытывающих никаких иллюзий в отношении салорейховского политического класса, удивительно то, с какой наглой рожей Бойко вещает стандартные ОПЗЖшные тезисы, как будто ничего и не было! Просто поразительное сочетание лицемерия, наглости и бессовестности - в своём роде феномен!Читайте также: Просится в НАТО и богатеет на войне. Чем занимается пятый президент Украины Порошенко

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