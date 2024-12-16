Путин назвал семь приоритетов обеспечения безопасности России - 16.12.2024 Украина.ру
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Путин назвал семь приоритетов обеспечения безопасности России
Путин назвал семь приоритетов обеспечения безопасности России - 16.12.2024 Украина.ру
Путин назвал семь приоритетов обеспечения безопасности России
Важно быть готовыми к оперативному и эффективному ответу на потенциальные вызовы безопасности России. Об этом 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил президент Владимир Путин.
2024-12-16T15:32
2024-12-16T15:32
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национальные интересы
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"Сегодня важно продолжить поступательное, системное развитие армии и флота, добиваться достижения целей специальной военной операции, быть готовыми к оперативному и эффективному ответу на потенциальные вызовы безопасности нашей страны", - сказал Путин в ходе выступлении на коллегии.По мнению президента, необходимо сосредоточиться на решении семи приоритетных задач. Первая из них касается стратегических ядерных сил."Мы будем и дальше поддерживать их потенциал и сбалансированное развитие, вести работу по созданию новых систем и комплексов сил сдерживания. Наряду с этим важно держать в постоянной боевой готовности нестратегические ядерные силы, продолжать практику проведения учений с отработкой вопросов их применения", - сказал Путин.Второй задачей он обозначил обеспечение своевременного обнаружения старта развёртываемых США ракет средней дальности и их перехват.Напомнив об успешном испытании "Орешника" на днепропетровском "Южмаше" в ноябре, Путин указал на третью задачу - активнее внедрять опыт СВО в боевую подготовку войск, а также в программы высших военных учебных заведений. Талантливые, проявившие себя в сложной боевой обстановке офицеры, сержанты должны войти в основу командного состава Вооружённых Сил, а также стать преподавателями военно-учебных заведений.Четвёртая задача заключается в учёте опыта СВО при определении приоритетных направлений развития российского оружия и техники, тактики их использования."Например, в высокоточных системах вооружения используются новые методы наведения на конечном участке полёта ракет, что позволило их применять по сложным и укреплённым объектам, причём применять успешно, - сказал президент. - Значительно повышена помехозащищённость бортовой аппаратуры ракетного оружия, отработаны новые способы доведения полётных заданий. В дальнейшем нужно рассчитывать их в режиме реального времени по оперативно выявленным целям – чрезвычайно важная задача для нашего оборонно-промышленного комплекса".Также важной новацией стал прямой обмен информацией между непосредственно участвующими в спецоперации подразделениями и организациями ОПК. Это позволило ускорить устранение выявленных недостатков продукции оборонного комплекса. Также удалось оптимизировать ремонта техники, её доводку с учётом требований боевой обстановки.Пятая задача касается сокращения времени на принятие решений при управлении подразделениями на поле боя. Уже создана и показала свою эффективность межвидовая система информационного обмена на базе мобильных устройств, отметил Путин."В войска уже поставлено свыше шести с половиной тысяч таких систем. В результате их применения время на постановку задач снизилось в полтора-два раза. Теперь за счёт внедрения передовых разработок ОПК необходимо как можно скорее сформировать единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях управления", - сказал президент.Шестая задача сводится к наращиванию производства робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов. Путин отметил, что сейчас ежедневно несколько тысяч беспилотников различного назначения поступают в войска. Следует повышать их боевые и эксплуатационные характеристики, а также обучать операторов таких комплексов, готовить их по программам на основе опыта реальных боевых действий."И седьмое. Нужно продолжать и дальше расширять военное и военно-техническое сотрудничество с союзниками и партнёрами, с теми, кто готов и хочет работать с нами, а это большинство стран мира", - резюмировал президент России.Ранее на эту тему: Путин: современные образцы вооружения в стратегических ядерных силах составляют 95%Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре К переговорам готовы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 16 декабря
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новости, россия, сша, украина, владимир путин, опк, южмаш, сво, минобороны рф, национальные интересы, национальная безопасность, армия, модернизация, оружие, впк, ядерное оружие
Новости, Россия, США, Украина, Владимир Путин, ОПК, Южмаш, СВО, Минобороны РФ, национальные интересы, национальная безопасность, Армия, модернизация, оружие, ВПК, Ядерное оружие

Путин назвал семь приоритетов обеспечения безопасности России

15:32 16.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкКоллегия Министерства обороны РФ
Коллегия Министерства обороны РФ
© POOL
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Важно быть готовыми к оперативному и эффективному ответу на потенциальные вызовы безопасности России. Об этом 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил президент Владимир Путин.
"Сегодня важно продолжить поступательное, системное развитие армии и флота, добиваться достижения целей специальной военной операции, быть готовыми к оперативному и эффективному ответу на потенциальные вызовы безопасности нашей страны", - сказал Путин в ходе выступлении на коллегии.
По мнению президента, необходимо сосредоточиться на решении семи приоритетных задач. Первая из них касается стратегических ядерных сил.
"Мы будем и дальше поддерживать их потенциал и сбалансированное развитие, вести работу по созданию новых систем и комплексов сил сдерживания. Наряду с этим важно держать в постоянной боевой готовности нестратегические ядерные силы, продолжать практику проведения учений с отработкой вопросов их применения", - сказал Путин.
Второй задачей он обозначил обеспечение своевременного обнаружения старта развёртываемых США ракет средней дальности и их перехват.
"Одновременно нужно отладить все вопросы серийного производства и развёртывания подобных ударных отечественных систем, в том числе и гиперзвуковых, - отметил Путин. - Как известно, новейшим мощным оружием России стал ракетный комплекс средней дальности "Орешник".
Напомнив об успешном испытании "Орешника" на днепропетровском "Южмаше" в ноябре, Путин указал на третью задачу - активнее внедрять опыт СВО в боевую подготовку войск, а также в программы высших военных учебных заведений. Талантливые, проявившие себя в сложной боевой обстановке офицеры, сержанты должны войти в основу командного состава Вооружённых Сил, а также стать преподавателями военно-учебных заведений.
Четвёртая задача заключается в учёте опыта СВО при определении приоритетных направлений развития российского оружия и техники, тактики их использования.
"Например, в высокоточных системах вооружения используются новые методы наведения на конечном участке полёта ракет, что позволило их применять по сложным и укреплённым объектам, причём применять успешно, - сказал президент. - Значительно повышена помехозащищённость бортовой аппаратуры ракетного оружия, отработаны новые способы доведения полётных заданий. В дальнейшем нужно рассчитывать их в режиме реального времени по оперативно выявленным целям – чрезвычайно важная задача для нашего оборонно-промышленного комплекса".
Также важной новацией стал прямой обмен информацией между непосредственно участвующими в спецоперации подразделениями и организациями ОПК. Это позволило ускорить устранение выявленных недостатков продукции оборонного комплекса. Также удалось оптимизировать ремонта техники, её доводку с учётом требований боевой обстановки.
Пятая задача касается сокращения времени на принятие решений при управлении подразделениями на поле боя. Уже создана и показала свою эффективность межвидовая система информационного обмена на базе мобильных устройств, отметил Путин.
"В войска уже поставлено свыше шести с половиной тысяч таких систем. В результате их применения время на постановку задач снизилось в полтора-два раза. Теперь за счёт внедрения передовых разработок ОПК необходимо как можно скорее сформировать единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях управления", - сказал президент.
Шестая задача сводится к наращиванию производства робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов. Путин отметил, что сейчас ежедневно несколько тысяч беспилотников различного назначения поступают в войска. Следует повышать их боевые и эксплуатационные характеристики, а также обучать операторов таких комплексов, готовить их по программам на основе опыта реальных боевых действий.
"И седьмое. Нужно продолжать и дальше расширять военное и военно-техническое сотрудничество с союзниками и партнёрами, с теми, кто готов и хочет работать с нами, а это большинство стран мира", - резюмировал президент России.
Ранее на эту тему: Путин: современные образцы вооружения в стратегических ядерных силах составляют 95%
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