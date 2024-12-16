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Путин назвал семь приоритетов обеспечения безопасности России

Путин назвал семь приоритетов обеспечения безопасности России - 16.12.2024 Украина.ру

Путин назвал семь приоритетов обеспечения безопасности России

Важно быть готовыми к оперативному и эффективному ответу на потенциальные вызовы безопасности России. Об этом 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил президент Владимир Путин.

2024-12-16T15:32

2024-12-16T15:32

2024-12-16T15:32

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"Сегодня важно продолжить поступательное, системное развитие армии и флота, добиваться достижения целей специальной военной операции, быть готовыми к оперативному и эффективному ответу на потенциальные вызовы безопасности нашей страны", - сказал Путин в ходе выступлении на коллегии.По мнению президента, необходимо сосредоточиться на решении семи приоритетных задач. Первая из них касается стратегических ядерных сил."Мы будем и дальше поддерживать их потенциал и сбалансированное развитие, вести работу по созданию новых систем и комплексов сил сдерживания. Наряду с этим важно держать в постоянной боевой готовности нестратегические ядерные силы, продолжать практику проведения учений с отработкой вопросов их применения", - сказал Путин.Второй задачей он обозначил обеспечение своевременного обнаружения старта развёртываемых США ракет средней дальности и их перехват.Напомнив об успешном испытании "Орешника" на днепропетровском "Южмаше" в ноябре, Путин указал на третью задачу - активнее внедрять опыт СВО в боевую подготовку войск, а также в программы высших военных учебных заведений. Талантливые, проявившие себя в сложной боевой обстановке офицеры, сержанты должны войти в основу командного состава Вооружённых Сил, а также стать преподавателями военно-учебных заведений.Четвёртая задача заключается в учёте опыта СВО при определении приоритетных направлений развития российского оружия и техники, тактики их использования."Например, в высокоточных системах вооружения используются новые методы наведения на конечном участке полёта ракет, что позволило их применять по сложным и укреплённым объектам, причём применять успешно, - сказал президент. - Значительно повышена помехозащищённость бортовой аппаратуры ракетного оружия, отработаны новые способы доведения полётных заданий. В дальнейшем нужно рассчитывать их в режиме реального времени по оперативно выявленным целям – чрезвычайно важная задача для нашего оборонно-промышленного комплекса".Также важной новацией стал прямой обмен информацией между непосредственно участвующими в спецоперации подразделениями и организациями ОПК. Это позволило ускорить устранение выявленных недостатков продукции оборонного комплекса. Также удалось оптимизировать ремонта техники, её доводку с учётом требований боевой обстановки.Пятая задача касается сокращения времени на принятие решений при управлении подразделениями на поле боя. Уже создана и показала свою эффективность межвидовая система информационного обмена на базе мобильных устройств, отметил Путин."В войска уже поставлено свыше шести с половиной тысяч таких систем. В результате их применения время на постановку задач снизилось в полтора-два раза. Теперь за счёт внедрения передовых разработок ОПК необходимо как можно скорее сформировать единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях управления", - сказал президент.Шестая задача сводится к наращиванию производства робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов. Путин отметил, что сейчас ежедневно несколько тысяч беспилотников различного назначения поступают в войска. Следует повышать их боевые и эксплуатационные характеристики, а также обучать операторов таких комплексов, готовить их по программам на основе опыта реальных боевых действий."И седьмое. Нужно продолжать и дальше расширять военное и военно-техническое сотрудничество с союзниками и партнёрами, с теми, кто готов и хочет работать с нами, а это большинство стран мира", - резюмировал президент России.Ранее на эту тему: Путин: современные образцы вооружения в стратегических ядерных силах составляют 95%Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре К переговорам готовы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 16 декабря

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