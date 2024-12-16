https://ukraina.ru/20241216/1059699238.html

Украинская кухня: готовим аппетитные гречаники

Украинская кухня: готовим аппетитные гречаники - 16.12.2024 Украина.ру

Украинская кухня: готовим аппетитные гречаники

На Украине обожают гречку, а еще больше гречаники – котлеты, которые совмещают в себе мягкий вкус каши и пикантный вкус мяса

2024-12-16T15:32

2024-12-16T15:32

2024-12-16T15:32

эксклюзив

еда

украинская кухня

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Гречаники издавна популярны на Лемковщине (земли в Карпатах, расположенные на территории современной Польши) и в пограничных с Украиной польских воеводствах.В современной же Украине гречаники готовятся повсеместно — по мнению современных хозяек, это очень сытное и практичное блюдо. Для него пригодятся остатки гречневой каши, которую уже никто не хочет доедать — в гречаниках она заиграет новыми красками.Гречаники могут быть как мясными, так и постными. Во втором случае вместо мясного фарша используются пассированные овощи или вареный картофель.Готовятся они так же, как и котлеты: сначала их обжаривают до золотистой корочки в панировочных сухарях или муке, а затем запекают или тушат с добавлением соуса — томатного, грибного или сметанного. Считается, что так гречаники получаются сочнее.Стоит отметить, что в старину на Украине существовали и другие гречаники — оладьи и лепешки, приготовленные из гречневой муки. А в XV-XVII веках на Полтавщине гречаниками называли вареники из гречневой муки.Существует даже народная песня о тех самых старинных гречаниках:Гоп, мої гречаники,Гоп, мої білі,Чомусь мої гречаникиНа скорині сіли!Гоп, мої гречаники,Гоп, мої смачні,Чомусь мої гречаникиСухі та невзрачні!А для того, чтобы гречаники получились сочными и аппетитными, вам необходимо взять:- мясной фарш — 600 грамм;- гречневую крупу — 150 грамм;- яйца — 2 штуки;- репчатый лук — 2 штуки;- томатную пасту — 2 ст. ложки;- сметану — 3 ст. ложки;- муку — для панировки;- соль, перец — по вкусу;- растительное масло — для жарки.Отварите гречку до готовности, дайте ей остыть.Мелко порежьте одну луковицу. В миске смешайте фарш, гречку, лук, яйцо, добавьте соль и перец. Хорошо перемешайте.Влажными руками сформируйте котлетки, обваляйте их в муке или панировочных сухарях. Обжарьте их на сковороде до золотистой корочки.Нарежьте лук полукольцами, обжарьте до золотистого цвета.Смешайте сметану и томатную пасту, добавьте в смесь стакан воды.Выложите гречаники в глубокую сковороду или казан. Сверху положите лук и залейте соусом. Тушите на медленном огне 20 минут.Приятного аппетита!

https://ukraina.ru/20210214/1030299266.html

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2024

Кристина Жалова

Кристина Жалова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Жалова

эксклюзив, еда, украинская кухня