Украинская кухня: готовим аппетитные гречаники - 16.12.2024 Украина.ру
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Украинская кухня: готовим аппетитные гречаники
Украинская кухня: готовим аппетитные гречаники - 16.12.2024 Украина.ру
Украинская кухня: готовим аппетитные гречаники
На Украине обожают гречку, а еще больше гречаники – котлеты, которые совмещают в себе мягкий вкус каши и пикантный вкус мяса
2024-12-16T15:32
2024-12-16T15:32
эксклюзив
еда
украинская кухня
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Гречаники издавна популярны на Лемковщине (земли в Карпатах, расположенные на территории современной Польши) и в пограничных с Украиной польских воеводствах.В современной же Украине гречаники готовятся повсеместно — по мнению современных хозяек, это очень сытное и практичное блюдо. Для него пригодятся остатки гречневой каши, которую уже никто не хочет доедать — в гречаниках она заиграет новыми красками.Гречаники могут быть как мясными, так и постными. Во втором случае вместо мясного фарша используются пассированные овощи или вареный картофель.Готовятся они так же, как и котлеты: сначала их обжаривают до золотистой корочки в панировочных сухарях или муке, а затем запекают или тушат с добавлением соуса — томатного, грибного или сметанного. Считается, что так гречаники получаются сочнее.Стоит отметить, что в старину на Украине существовали и другие гречаники — оладьи и лепешки, приготовленные из гречневой муки. А в XV-XVII веках на Полтавщине гречаниками называли вареники из гречневой муки.Существует даже народная песня о тех самых старинных гречаниках:Гоп, мої гречаники,Гоп, мої білі,Чомусь мої гречаникиНа скорині сіли!Гоп, мої гречаники,Гоп, мої смачні,Чомусь мої гречаникиСухі та невзрачні!А для того, чтобы гречаники получились сочными и аппетитными, вам необходимо взять:- мясной фарш — 600 грамм;- гречневую крупу — 150 грамм;- яйца — 2 штуки;- репчатый лук — 2 штуки;- томатную пасту — 2 ст. ложки;- сметану — 3 ст. ложки;- муку — для панировки;- соль, перец — по вкусу;- растительное масло — для жарки.Отварите гречку до готовности, дайте ей остыть.Мелко порежьте одну луковицу. В миске смешайте фарш, гречку, лук, яйцо, добавьте соль и перец. Хорошо перемешайте.Влажными руками сформируйте котлетки, обваляйте их в муке или панировочных сухарях. Обжарьте их на сковороде до золотистой корочки.Нарежьте лук полукольцами, обжарьте до золотистого цвета.Смешайте сметану и томатную пасту, добавьте в смесь стакан воды.Выложите гречаники в глубокую сковороду или казан. Сверху положите лук и залейте соусом. Тушите на медленном огне 20 минут.Приятного аппетита!
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Кристина Жалова
Кристина Жалова
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Украина.ру
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5
4.7
96
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эксклюзив, еда, украинская кухня
Эксклюзив, еда, украинская кухня

Украинская кухня: готовим аппетитные гречаники

15:32 16.12.2024
 
© Фото: vserecepti.info
© Фото: vserecepti.info
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Кристина Жалова
автор Украина.ру
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На Украине обожают гречку, а еще больше гречаники – котлеты, которые совмещают в себе мягкий вкус каши и пикантный вкус мяса
Гречаники издавна популярны на Лемковщине (земли в Карпатах, расположенные на территории современной Польши) и в пограничных с Украиной польских воеводствах.
В современной же Украине гречаники готовятся повсеместно — по мнению современных хозяек, это очень сытное и практичное блюдо. Для него пригодятся остатки гречневой каши, которую уже никто не хочет доедать — в гречаниках она заиграет новыми красками.
Гречаники могут быть как мясными, так и постными. Во втором случае вместо мясного фарша используются пассированные овощи или вареный картофель.
Готовятся они так же, как и котлеты: сначала их обжаривают до золотистой корочки в панировочных сухарях или муке, а затем запекают или тушат с добавлением соуса — томатного, грибного или сметанного. Считается, что так гречаники получаются сочнее.
Стоит отметить, что в старину на Украине существовали и другие гречаники — оладьи и лепешки, приготовленные из гречневой муки. А в XV-XVII веках на Полтавщине гречаниками называли вареники из гречневой муки.
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Существует даже народная песня о тех самых старинных гречаниках:
Гоп, мої гречаники,
Гоп, мої білі,
Чомусь мої гречаники
На скорині сіли!
Гоп, мої гречаники,
Гоп, мої смачні,
Чомусь мої гречаники
Сухі та невзрачні!
А для того, чтобы гречаники получились сочными и аппетитными, вам необходимо взять:
- мясной фарш — 600 грамм;
- гречневую крупу — 150 грамм;
- яйца — 2 штуки;
- репчатый лук — 2 штуки;
- томатную пасту — 2 ст. ложки;
- сметану — 3 ст. ложки;
- муку — для панировки;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Отварите гречку до готовности, дайте ей остыть.
Мелко порежьте одну луковицу. В миске смешайте фарш, гречку, лук, яйцо, добавьте соль и перец. Хорошо перемешайте.
Влажными руками сформируйте котлетки, обваляйте их в муке или панировочных сухарях. Обжарьте их на сковороде до золотистой корочки.
Нарежьте лук полукольцами, обжарьте до золотистого цвета.
Смешайте сметану и томатную пасту, добавьте в смесь стакан воды.
Выложите гречаники в глубокую сковороду или казан. Сверху положите лук и залейте соусом. Тушите на медленном огне 20 минут.
Приятного аппетита!
 
Эксклюзиведаукраинская кухня
 
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