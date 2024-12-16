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ВС РФ подходят к Красноармейску: что еще происходит на фронте

ВС РФ подходят к Красноармейску: что еще происходит на фронте - 16.12.2024 Украина.ру

ВС РФ подходят к Красноармейску: что еще происходит на фронте

Российские военные освободили поселок Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится всего в паре километров южнее Красноармейска (Покровска). Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава республики Денис Пушилин

2024-12-16T11:12

2024-12-16T11:12

2024-12-16T11:12

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Минобороны РФ пока официально эту информацию не подтвердило, в воскресной сводке ведомства уточнялось, что ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Дзержинска (Торецка), Андреевки и Шевченко.В оперативно-стратегической группировке войск ВСУ "Хортица" вот так прокомментировали происходящее недалеко от Красноармейска: "В результате изнурительных боестолкновений [ВС РФ] улучшили тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко", - говорится в заявлении представителей "Хортицы".Тем временем аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины сообщает, что российские силы "прорвались к Зеленовке под Курахово и опасно приблизились к трассе, которая ведет в город со стороны Запорожья".Накануне скорое падение ВСУ в Курахово предрек и Пушилин, отметив, что под контролем Киева остается не более 20% территории Курахово.Утром 16 декабря Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на Кураховском направлении. Однако, отмечают эксперты, украинское командование все еще надеется удержать очевидно уходящие из рук Курахово и Красноармейск. И в пользу этой версии говорит тот факт, что в пятницу, 13 декабря, командование ВСУ уволило генерала Александра Луценко с должности командующего оперативно-тактической группировки "Донецк", на его место назначен генерал Александр Тарнавский.Продолжают работу российские подразделения и севернее Купянска. На этом участке фронта формируются плацдармы на правом берегу реки Оскол. Об этом сообщает телеграм-канал "Два майора". В сообщении также уточняется о создании новой точки высадки российских войск у населенного пункта Масютовка.Другие темы: "Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУ.

https://ukraina.ru/20241213/1059650546.html

https://ukraina.ru/20241213/1059631767.html

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новости, россия, курахово, дзержинск (торецк), денис пушилин, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, купянск, фронт, вс рф