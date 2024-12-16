ВС РФ подходят к Красноармейску: что еще происходит на фронте - 16.12.2024 Украина.ру
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ВС РФ подходят к Красноармейску: что еще происходит на фронте
ВС РФ подходят к Красноармейску: что еще происходит на фронте - 16.12.2024 Украина.ру
ВС РФ подходят к Красноармейску: что еще происходит на фронте
Российские военные освободили поселок Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится всего в паре километров южнее Красноармейска (Покровска). Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава республики Денис Пушилин
2024-12-16T11:12
2024-12-16T11:12
новости
россия
курахово
дзержинск (торецк)
денис пушилин
вооруженные силы украины
покровск/красноармейск
купянск
фронт
вс рф
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Минобороны РФ пока официально эту информацию не подтвердило, в воскресной сводке ведомства уточнялось, что ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Дзержинска (Торецка), Андреевки и Шевченко.В оперативно-стратегической группировке войск ВСУ "Хортица" вот так прокомментировали происходящее недалеко от Красноармейска: "В результате изнурительных боестолкновений [ВС РФ] улучшили тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко", - говорится в заявлении представителей "Хортицы".Тем временем аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины сообщает, что российские силы "прорвались к Зеленовке под Курахово и опасно приблизились к трассе, которая ведет в город со стороны Запорожья".Накануне скорое падение ВСУ в Курахово предрек и Пушилин, отметив, что под контролем Киева остается не более 20% территории Курахово.Утром 16 декабря Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на Кураховском направлении. Однако, отмечают эксперты, украинское командование все еще надеется удержать очевидно уходящие из рук Курахово и Красноармейск. И в пользу этой версии говорит тот факт, что в пятницу, 13 декабря, командование ВСУ уволило генерала Александра Луценко с должности командующего оперативно-тактической группировки "Донецк", на его место назначен генерал Александр Тарнавский.Продолжают работу российские подразделения и севернее Купянска. На этом участке фронта формируются плацдармы на правом берегу реки Оскол. Об этом сообщает телеграм-канал "Два майора". В сообщении также уточняется о создании новой точки высадки российских войск у населенного пункта Масютовка.Другие темы: "Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУ.
https://ukraina.ru/20241213/1059650546.html
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россия
курахово
дзержинск (торецк)
покровск/красноармейск
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новости, россия, курахово, дзержинск (торецк), денис пушилин, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, купянск, фронт, вс рф
Новости, Россия, Курахово, Дзержинск (Торецк), Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Покровск/Красноармейск, Купянск, фронт, ВС РФ

ВС РФ подходят к Красноармейску: что еще происходит на фронте

11:12 16.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские военные освободили поселок Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится всего в паре километров южнее Красноармейска (Покровска). Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава республики Денис Пушилин
"По нескольким направлениям продвигаются [российские] подразделения. Это касается и самого Красноармейска, это касается и Димитрова (Мирнограда), поэтому после освобождения Шевченко, скажем, ситуация у наших подразделений значительно улучшилась", - рассказал Пушилин.
Минобороны РФ пока официально эту информацию не подтвердило, в воскресной сводке ведомства уточнялось, что ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Дзержинска (Торецка), Андреевки и Шевченко.
В оперативно-стратегической группировке войск ВСУ "Хортица" вот так прокомментировали происходящее недалеко от Красноармейска:
"В результате изнурительных боестолкновений [ВС РФ] улучшили тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко", - говорится в заявлении представителей "Хортицы".
13 декабря, 17:35
Трудно понять смысл удержания "Успеновского мешка": Deep State сообщил новости о КураховоРоссийские ресурсы сообщают, что ВС РФ вошли в центр села Успеновка, освобождение которой - последний шаг замыкания в кольцо "котла" под Курахово
Тем временем аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины сообщает, что российские силы "прорвались к Зеленовке под Курахово и опасно приблизились к трассе, которая ведет в город со стороны Запорожья".
Накануне скорое падение ВСУ в Курахово предрек и Пушилин, отметив, что под контролем Киева остается не более 20% территории Курахово.
Подготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
13 декабря, 11:04
Тиски "котла" под Курахово почти захлопнулись - РоговГруппировка ВСУ практически угодила в "котел" южнее Курахово, российским силам осталось чуть менее километра до полного окружения противника
Утром 16 декабря Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на Кураховском направлении.
"Кураховское направление остается одним из самых горячих", - сказано в телеграм-канале ведомства, где также уточняется, что российские войска "имеют значительное преимущество в личном составе и технике".
Однако, отмечают эксперты, украинское командование все еще надеется удержать очевидно уходящие из рук Курахово и Красноармейск. И в пользу этой версии говорит тот факт, что в пятницу, 13 декабря, командование ВСУ уволило генерала Александра Луценко с должности командующего оперативно-тактической группировки "Донецк", на его место назначен генерал Александр Тарнавский.
Фото: Офис президента Украины, генерал ВСУ Александр Тарнавский.
13 декабря, 12:22
ВСУ пытаются удержать стремительно падающие Красноармейск и Курахово: назначен новый командующийНа фоне прорыва ВС РФ к Красноармейску (Покровску) и окружения ВСУ в "мешке" под Курахово украинское командование приняло решение о замене командира на указанных направлениях. О перемене сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая
Продолжают работу российские подразделения и севернее Купянска. На этом участке фронта формируются плацдармы на правом берегу реки Оскол. Об этом сообщает телеграм-канал "Два майора". В сообщении также уточняется о создании новой точки высадки российских войск у населенного пункта Масютовка.
"В Торецке (Дзержинске) ВС России продвинулись в мкр Химколонка дальше на запад в городской застройке. Противник, отходя, подрывает оставленные строения. Идут тяжёлые бои", - добавили "Два майора".
Другие темы: "Истинные русофобы": обновлены данные по числу потерь среди "диких гусей" ВСУ.
 
НовостиРоссияКураховоДзержинск (Торецк)Денис ПушилинВооруженные силы УкраиныПокровск/КрасноармейскКупянскфронтВС РФ
 
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