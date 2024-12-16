ВС РФ подходят к Красноармейску: что еще происходит на фронте
Российские военные освободили поселок Шевченко в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится всего в паре километров южнее Красноармейска (Покровска). Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава республики Денис Пушилин
"По нескольким направлениям продвигаются [российские] подразделения. Это касается и самого Красноармейска, это касается и Димитрова (Мирнограда), поэтому после освобождения Шевченко, скажем, ситуация у наших подразделений значительно улучшилась", - рассказал Пушилин.
Минобороны РФ пока официально эту информацию не подтвердило, в воскресной сводке ведомства уточнялось, что ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Дзержинска (Торецка), Андреевки и Шевченко.
В оперативно-стратегической группировке войск ВСУ "Хортица" вот так прокомментировали происходящее недалеко от Красноармейска:
"В результате изнурительных боестолкновений [ВС РФ] улучшили тактическое положение в районе Пушкино, Песчаного, а также западнее и восточнее населенного пункта Шевченко", - говорится в заявлении представителей "Хортицы".
Утром 16 декабря Генштаб ВСУ признал преимущество ВС РФ на Кураховском направлении.
"Кураховское направление остается одним из самых горячих", - сказано в телеграм-канале ведомства, где также уточняется, что российские войска "имеют значительное преимущество в личном составе и технике".
Однако, отмечают эксперты, украинское командование все еще надеется удержать очевидно уходящие из рук Курахово и Красноармейск. И в пользу этой версии говорит тот факт, что в пятницу, 13 декабря, командование ВСУ уволило генерала Александра Луценко с должности командующего оперативно-тактической группировки "Донецк", на его место назначен генерал Александр Тарнавский.
13 декабря, 12:22ВСУ пытаются удержать стремительно падающие Красноармейск и Курахово: назначен новый командующийНа фоне прорыва ВС РФ к Красноармейску (Покровску) и окружения ВСУ в "мешке" под Курахово украинское командование приняло решение о замене командира на указанных направлениях. О перемене сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая
"В Торецке (Дзержинске) ВС России продвинулись в мкр Химколонка дальше на запад в городской застройке. Противник, отходя, подрывает оставленные строения. Идут тяжёлые бои", - добавили "Два майора".