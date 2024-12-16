https://ukraina.ru/20241216/1059685848.html

Пять заблуждений западной прессы. Киселев о том, как общественность может обманывать саму себя.

Пять заблуждений западной прессы. Киселев о том, как общественность может обманывать саму себя. - 16.12.2024 Украина.ру

Пять заблуждений западной прессы. Киселев о том, как общественность может обманывать саму себя.

Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стало мифотворчество западных СМИ, которое создает в обществе страхи и опасный антагонизм, выливающийся в разнообразные конфликты.

2024-12-16T12:59

2024-12-16T12:59

2024-12-16T12:59

россия

сша

запад

киселев

камала харрис

дональд трамп

instagram

new york times

запорожская аэс

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/09/1044222015_0:148:3116:1901_1920x0_80_0_0_8b028815a9644d25977b64ebf7f0fae4.jpg

Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о том, как продуцирование политических мифов приводит Запад к опасному самообману.Пропаганда часто приводит к тому, что в социологии называется самоисполняющимся пророчеством. Если каждая десятая, как утверждает Дмитрий Киселев, статья в западных СМИ сейчас пишется искусственным интеллектом, а искусственный интеллект воспроизводит те же нарративы, те же доказательные конструкции и те же источники, на которых его обучали на Западе, в интеллектуальной сфере происходит закукливание, самовоспроизведение одних и тех же идей."А обнаружил это, — говорит телеведущий, — совсем не искусственный интеллект, а естественный".Влиятельный в Германии журналист, автор книг-бестселлеров Габор Штайнгарт опубликовал в популярнейшем немецком еженедельнике Focus, статью, где перечислил и описал расхожие западные мифы."Итак давайте подведем итоги года промахов, которые из вежливости мы называем заблуждениями, хотя многие из них были намеренно сфабрикованы", — написал он.Заблуждением номер один Штайнгарт назвал эффект Тейлор Свифт.Почти все СМИ были уверены, что Тейлор Свифт с ее почти 300 миллионами подписчиков в Instagram (запрещено в РФ) окажет решающее влияние на выборы в США. Ее поддержка Камалы Харрис должна была активизировать молодежь, утверждали издания от Spiegel до New York Times. Однако факт подобного влияния поп-культуры никто так и не доказал."Это про очень популярную сейчас в США певицу Тейлор Свифт, которая топила за Камалу Харрис, — объяснил Киселев. — Да что там отдельно взятая певица, весь Голливуд заложился на Харрис, а Трампа какими только словами не поливали Дженнифер Лопес и Джулия Робертс, Роберт де Ниро и Леонардо ди Каприо. Добавьте сюда самую знаменитую в мире телеведущую Опру Уинфри и до кучи певиц Мадонну и Леди Гагу. Не помогло. Пролетели все".Либеральная американская пресса почти гарантировала победу Харрис, но по итогам выборов миф о тотальном влиянии шоу-бизнеса на политику развеялся.Заблуждение номер два — президентская гонка в США проходила с минимальной разницей в количестве голосов.Однако, хотя до последнего пресса самые известные социологические агентства, включая Ipsos и YouGov, предсказывали первенство Харрис, Трамп победил за явным преимуществом. Социология в Германии показывала, что 72% жителей этой страны, наслушавшись пропаганды, верили, что победит именно Харрис."А выяснилось, что выдавали желаемое за действительное, — резюмировал Киселев.Заблуждение номер три – Байден спасает правовое государство.Либеральная пресса демонизировала Трампа как человека, который разрушит все правовые устои, однако именно Байден, вопреки своему обещанию поставить верховенство закона выше семьи, помиловал своего сына, которому грозил тюремный срок. Когда на пресс-конференции нынешнего президента США спросили о помиловании членов семьи, он цинично ответил: "Добро пожаловать в Америку".Заблуждение номер четыре – немецкая экономика развивается.Однако, несмотря на прогнозы западных СМИ, экономика ФРГ сократилась, предприятия закрываются, профсоюзы бастуют, а Германия из еще вчера страны экономического чуда превратилась в главного больного Европы.Заблуждение номер пять — Путин оказался в изоляции.Штайнгарт искренне удивляется этому тезису, поскольку все больше государств, включая Китай, Иран, Индию и многие африканские страны, хотели бы избавиться от господства США, а потому углубляют отношения с Россией.Из всего этого можно сделать вывод, что общественное мнение не возникает само по себе, а является продуктом намеренного формирующего воздействия тех, кто, прикрываясь, опять же, западным мифом о демократии, зарабатывает на создании мифов.На самом деле, пятью описанными случаями богатое мифотворчество западной общественности не ограничивается. Например, Ангела Меркель написала у себя в мемуарах, что боится собак, а в 2007 году "жестокий Путин" якобы специально встретил ее у себя дома с лабрадором, чтобы запугать. Но при этом все видели, как в 2016 году та же Меркель играет с точно таким же лабрадором."Или это Путин излечил ее от страха перед собаками?" — задается риторическим вопросом телеведущий и перечисляет в случайном порядке другие взращенные на Западе заблуждения:– войну на Украине начала Россия в 2022 году, а организованный Западом госпереворот 2014 года и украинское АТО на Донбассе никто в качестве причины начала войны не указывает;– демократическая и вольнолюбивая Украина сражается за свободу всей Европы – ведь Россия готова двинуться и дальше на Запад, хотя никаких доказательств того, что Россия собирается атаковать западные страны, не предъявлено;– Россия сама обстреливает Запорожскую АЭС, которая находится под ее же контролем;– Россия вмешивается в выборы в США, Молдавии, Грузии, Румынии, под предлогом чего в последней даже отменили результаты выборов;– "Северные потоки" взорвали исключительно украинские диверсанты, а западные разведки к этому отношения не имеют;– Это украинцы, получившие разрешение от США и Англии, обстреливают Россию дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow, хотя те же британцы утверждают, что делать это без разведданных и целеуказаний с американских спутников невозможно;– Урсула фон дер Ляйен утверждает, что "американский газ дешевле российского". Но при этом уже упомянутые германские производства закрываются именно из-за дороговизны американского газа по отношению к российскому;– вместо понятия полов, мужского и женского запустили понятие "гендер". Но биологические мужчины так и не научились рожать, т.е. не стали женщинами, несмотря на соответствующую самоидентификацию;— российскую гиперзвуковую ракету "Орешник" может сбить американский комплекс ПВО THAAD. Однако у США нет на вооружении гиперзвуковых ракет, значит нет и противоракет для гиперзвука. "Намеренный миф о чудесных возможностях THAAD, ну, чтобы не страшно было, чтобы укрепить веру в американское оружие, — объясняет Киселев. — Его же продавать надо еще, зарабатывать"."Так если прикинуть, то что же на Западе в головах, чем напичкали-то? Там культивируются страх и в то же время беспечность, потребительские предпочтения, вкусы и представления о добре и зле. Возникает между нами культурный барьер, рознь. А дальше – несите свои денежки", - резюмирует телеведущий.О том, почему представление о кардинальном отличии Трампа от Байдена — тоже миф — в материале "Эскалация в наследство. Почему Трамп может продолжить политику Байдена в Украине и в мире"

https://ukraina.ru/20241216/1059676922.html

россия

сша

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, сша, запад, киселев, камала харрис, дональд трамп, instagram, new york times, запорожская аэс, северный поток, эксклюзив