Песков высказался о миротворцах на Украине - 16.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241216/1059689251.html
Песков высказался о миротворцах на Украине
Песков высказался о миротворцах на Украине - 16.12.2024 Украина.ру
Песков высказался о миротворцах на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 декабря ответил на вопрос журналистов, будет ли со стороны России выдвинуто требование относительно миротворцев на Украине
2024-12-16T13:42
2024-12-16T13:42
новости
украина
дмитрий песков
россия
кремль
нато
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_0:137:3071:1864_1920x0_80_0_0_94becdf2a7d7e96bf953f2371124fa7e.jpg
"О миротворцах сейчас говорить преждевременно", - сказал официальный представитель Кремля.Он также напомнил, что пока ни о каких переговорах с Украиной речи не идет: Владимир Зеленский сам запретил себе проводить их.На днях издание Politico сообщило, что европейские лидеры планируют встретиться с Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине.Подробнее о миротворцах - в материале О миротворцах НАТО на Украине и безумных решениях внутри США – Ордуханян на сайте Украина.ру.
украина
россия
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_cf58c8d52c06101eb15e2e9ef10328b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, дмитрий песков, россия, кремль, нато, владимир зеленский
Новости, Украина, Дмитрий Песков, Россия, Кремль, НАТО, Владимир Зеленский

Песков высказался о миротворцах на Украине

13:42 16.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 декабря ответил на вопрос журналистов, будет ли со стороны России выдвинуто требование относительно миротворцев на Украине
"О миротворцах сейчас говорить преждевременно", - сказал официальный представитель Кремля.
Он также напомнил, что пока ни о каких переговорах с Украиной речи не идет: Владимир Зеленский сам запретил себе проводить их.

"В этих условиях мы продолжаем специальную военную операцию. Пока ни о каких переговорах речи не идет", - отметил Песков.

На днях издание Politico сообщило, что европейские лидеры планируют встретиться с Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине.
Подробнее о миротворцах - в материале О миротворцах НАТО на Украине и безумных решениях внутри США – Ордуханян на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаДмитрий ПесковРоссияКремльНАТОВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:06Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских санкций
14:06Белоусов назвал обновленные данные по потерям ВСУ и размеры освобожденных территорий
13:55Зрелые годы Генриха IV. Во Франции назначили нового премьер-министра
13:42Песков высказался о миротворцах на Украине
13:30Антихристианство с привкусом русофобии. Зеленский и его любимый повар готовят нового Бога
13:24МИД РФ: "Киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне"
13:11"Политические проститутки берут разбег перед выборами": Юрий Бойко вышел в свет
13:03Нидерланды не будут воевать на Украине – министр обороны
13:01К переговорам готовы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 16 декабря
12:59Пять заблуждений западной прессы. Киселев о том, как общественность может обманывать саму себя.
12:50Грузия – первая ласточка "риал-политик"
12:50Медведчук: "Не делайте прокси-режим против России, и будет вам счастье"
12:39Хаматова* закрыла ИП, через которое получила 17 миллионов из бюджета - Mash
12:35Призывами отправить украинских подростков на фронт Запад пытается уйти от ответственности - Стефанишина
12:32Как Ким Ир Сен "хакнул" выборы, кого назвал обезьянами премьер Словакии и почему в Тбилиси ёлку не зажгли
12:25Медведчук: "Украина коллективному Западу нужна как средство борьбы с Россией"
12:08Что происходит на границах с Белоруссией: Носович об Украине и новом этапе войны Запада с Россией
11:56Запад готовит для Зеленского "золотое изгнание" в Лондон - Дубинский
11:26Медведчук: "Запад вовсе не объединяет людей, а разъединяет и стравливает"
11:12ВС РФ подходят к Красноармейску: что еще происходит на фронте
Лента новостейМолния