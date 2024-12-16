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Песков высказался о миротворцах на Украине

Песков высказался о миротворцах на Украине - 16.12.2024 Украина.ру

Песков высказался о миротворцах на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 декабря ответил на вопрос журналистов, будет ли со стороны России выдвинуто требование относительно миротворцев на Украине

2024-12-16T13:42

2024-12-16T13:42

2024-12-16T13:42

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"О миротворцах сейчас говорить преждевременно", - сказал официальный представитель Кремля.Он также напомнил, что пока ни о каких переговорах с Украиной речи не идет: Владимир Зеленский сам запретил себе проводить их.На днях издание Politico сообщило, что европейские лидеры планируют встретиться с Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине.Подробнее о миротворцах - в материале О миротворцах НАТО на Украине и безумных решениях внутри США – Ордуханян на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дмитрий песков, россия, кремль, нато, владимир зеленский