Песков высказался о миротворцах на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 декабря ответил на вопрос журналистов, будет ли со стороны России выдвинуто требование относительно миротворцев на Украине
"О миротворцах сейчас говорить преждевременно", - сказал официальный представитель Кремля.
Он также напомнил, что пока ни о каких переговорах с Украиной речи не идет: Владимир Зеленский сам запретил себе проводить их.
"В этих условиях мы продолжаем специальную военную операцию. Пока ни о каких переговорах речи не идет", - отметил Песков.
На днях издание Politico сообщило, что европейские лидеры планируют встретиться с Владимиром Зеленским и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить мирные планы и потенциальное развертывание миротворческих сил на Украине.
Подробнее о миротворцах - в материале О миротворцах НАТО на Украине и безумных решениях внутри США – Ордуханян на сайте Украина.ру.